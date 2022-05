Suđenje Dep-Herd: Zabava ili nepodnošljiva farsa?

Sudski spor holivudskih zvijezda Džonija Depa i Amber Herd razvio se na internetu u kontroverznu temu. Žustro se raspravlja o krivici i nevinosti bivšeg para. I za razliku od suda, čini se da su influenseri na društvenim mrežama i oni koji ih prate već donijeli presudu. Razlog zašto toliko ljudi ima jasno mišljenje o tom sporu je taj da se suđenje uživo prenosi na internetu.

Sve je počelo autorskim tekstom Amber Herd objavljenom u „Vašington postu“ 2018. godine u vrijeme debate #MeToo. U tom tekstu Herd je pisala o nasilju u porodici koje je doživjela na sopstvenoj koži. Ime bivšeg supruga Džonija Depa pritom nije bilo spomenuto.

Ali zvijezda filma „Pirati sa kariba“ podnio je 2019. tužbu protiv Amber Herd zbog klevete, tvrdeći da je ona zapravo krivac. Herd je odgovorila protivtužbom. U igri su milioni dolara odštete. Ove sedmice suđenje pred sudom u Virdžiniji ulazi u završnu fazu, a presuda se očekuje danas, 27. maja.

Svaka emocija izaziva bezbroj komentara na mrežama, ukazuje advokat Lukas Brost

„Prokletstvo kamera"

Čitavo to suđenje gledaoci mogu besplatno i uživo da prate na internetu, na kanalu Court-TV. Neki to vide kao zabavnu svađu holivudskih milionera, drugi kao nepodnošljivu farsu.

„Prokletstvo kamera“ je srž problema, kaže u intervjuu za DW kelnski advokat za medije Lukas Brost. „Slike koje ostaju su uplakana Amber Herd ili nasmijani Džoni Dep. One kod ljudi bude posebne emocije i reakcije".

Iz njemačke perspektive to suđenje je „veoma ozbiljno kršenje prava ličnosti“, ističe Brost. On veoma kritički gleda na to što je suđenje dospjelo do medijske javnosti, što su u sve uključeni PR-timovi, što mediji postaju vrhovna instanca kada je riječ o tumačenju i što se masovno unaprijed donose presude. „Na taj način se u javnosti formira mišljenje koje u krajnjoj liniji nema veza sa onim što bi sud mogao da odluči.“

Suđenje, otvoreno za javnost, trebalo bi da garantuje najveću moguću transparentnost u SAD. „Pristup je razumljiv, ali – suđenje to jasno pokazuje – to daleko prevazilazi ono što je zamišljeno, jer prisustvo medija, čini se, dodatno raspiruje vatru." Svaki pokret lica može direktno da se komentariše i „pošalje u etar“, kaže Brost, ukazujući pritom na širenje snimaka sa suđenja na kanalima društvenih mreža.

Džoni Dep optužuje svoju bivšu suprugu Amber Herd da je u tekstu u „Vašington postu“ 2018. lagala o nasilju u porodici

„Klatno javnosti se pomjera u korist Depa"

Brost smatra da od ovog javnog procesa niko nema koristi. Prenos uživo naročito šteti Amber Herd. Klatno javnosti pomjera se u korist Džonija Depa. Međutim, ovo suđenje neće pozitivno uticati na karijeru holivudske zvijezde, jer na vidjelo izlaze pikantni detalji koji ostaju u javnosti.

U međuvremenu internetom kruže memovi, parodije ili sadržaji koji se sastoje od dijelova video-snimaka sa suđenja usmjerenih protiv jedne ili druge strane, a kojima se ismijava čitavo suđenje. Time se stvara utisak da je suđenje medijski spektakl koji služi samo zabavi.

Američka sociološkinja Nikol Bedera strahuje da bi suđenje moglo da ima dalekosežne posljedice za žrtve seksualnog nasilja.

Stub srama društvenih medija nemilosrdan

Šteta koju nanose influenseri je ogromna, kaže Bedera za DW. „Influenseri obično profitiraju od efekta snježne lavine algoritama. Ako mnogi podrže Džonija Depa, to može da stvori utisak da je većina korisnika na njegovoj strani. I to prije nego šta je Amber Herd uopšte imala priliku bilo šta da kaže.“

Amber Herd i oni koji je podržavaju stalno su na meti napada na društvenim mrežama

Tako je na internetu već bilo velikih napada na ljude koji su stali na stranu Amber Herd, što je kod mnogih stvorilo osjećaj da više ne mogu da iznesu svoje mišljenje, kaže Bedera.

Među onima koji su zastrašeni takvim kampanjama su i žrtve seksualnog nasilja. Neke od njih su se identifikovale sa Amber Herd. Bedera takođe strahuje da bi takav proces mogao da spriječi žrtve seksualnog nasilja da preduzmu pravne korake protiv počinilaca ili da čak u potpunosti prećute svoja traumatska iskustva.

„Himpatija" na društvenim mrežama

Ali kako uopšte nastaju takva neslaganja? Zašto ljudi prije staju na stranu Džonija Depa? Zašto heštag #IStandWithAmberHeard (Ja sam uz Amber Herd) ima samo 8,6 miliona pregleda na TikToku, dok #JusticeForJohnnyDepp (Pravda za Džonija Depa) ima oko 15,7 milijardi pregleda?

U javnosti postoji određena slika „savršene žrtve“, koja, međutim, ne odgovora stvarnim iskustvima žrtve seksualnog nasilja. Taj jaz dovodi do veće empatije prema muškarcima koji su optuženi za seksualno nasilje.

„Filozofkinja Kejt Men taj fenomen naziva ’himpatija’, odnosno prekomjerna empatija za muškarce, na štetu žena“, kaže Badera. Nju ne iznenađuje to što je Džoni Dep tokom prenosa suđenja pobrao više simpatija od Amber Herd. „S tim predrasudama, koje se pojavljuju kada se suđenje prenosi uživo, muškarac je skoro uvijek favorizovan, posebno ako je počinilac.“

Mnogo simpatija za Džonija Depa na društvenim mrežama

Slučaj Dep-Herd se ne završava presudom

Spor između Amber Herd i Džonija Depa traje već godinama. Za distanciranu presudu bi morali da se uzmu u obzir i sudski sporovi iz prošlosti. Ali, Bedera je uvjerena da je medijska pažnja, koju ima ovo suđenje, jedinstvena. „Veoma je netipično da postoje heštegovi s više milijardi pregleda.“

U svakom slučaju, sa završetkom suđenja, ovaj slučaj vjerovatno neće biti okončan, slažu se i sociološkinja Nikol Bedera i advokat za medije Lukas Brost. Takva suđenja, na kojima se radi o nasilju i poznatim ličnostima, često imaju veliki društveni uticaj. „Slučaj Dep-Herd će nas pratiti još dugo vremena“, predviđa Bedera.

