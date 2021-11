Strože mjere za ljekare koji promovišu Ivermektin?

„Dobar dan, imate li Ivermektin", pitamo u veterinarskoj apoteci. „Hoćete li pakovanje od 100 grama", jedino je pitanje koje nam je uputio apotekar. Plaćamo 350 dinara za kesicu praha koji grupa protivnika vakcinacije, u kojoj ima i puno ljekara, preporučuje kao preventivu i lijek protiv kovida 19.

Na prednjoj strani kesice Ivermektina jasno je vidljiv natpis „za primjenu na životinjama". Pored su crveni kvadratići od kojih je sedam prazno, a u jednoj je nacrtana svinja. Na poleđini kesice, na samom vrhu piše „Ciljne vrste: svinje".

Kako je onda došlo do toga da viber-grupa „Ljekari i roditelji za nauku i etiku" koja broji više od 11.000 članova u Srbiji, protiv korone preporučuje upravo taj veterinarski dodatak za ishranu svinja? I kako su izračunali koju dozu koristiti kad na kesici tog antiparazitika stoji uputstvo za svinje do 40 i preko 40 kilograma?

„Ivermektin neće smanjiti broj zaraženih"

Koordinator kovid-bolnica na jugu Srbije, dr. Radmilo Janković, kaže da taj lijek nikada nije bio u protokolu liječenja kovida 19, jer nikada nisu rađene ni značajne studije, već samo više malih.

„Ono što sam ja gledao posljednje je Kohranova baza podataka. To je specijalizovana naučna ustanova koja je u junu ove godine objavila odgovor na pitanje da li Ivermektin smanjuje mortalitet i da li smanjuje prelazak lakših u fatalne slučajeve oboljelih od kovida 19. Nakon analize nekoliko studija, rečeno je, parafraziraću, da nema ili ima vrlo malo dokaza da on pomaže. Za mene kao naučnika, ljekara i profesora, i kao nekog ko koordinira kovid-bolnicama, to je više nego dovoljno. Volio bih da su podaci povoljniji, ne za ovaj, nego za bilo koji lijek – odmah bi ga ubacili", kaže dr. Janković.

„Nemoguće je davati Ivermektin kao prevenciju, prvo što niko ne zna da vam kaže koliko dana preventivno: pet, deset, petnaest dana ili više, i koje doze su dovoljno preventivne. Tu priču treba da sklonimo ad akta, jer je samo imunizacija jedina prevencija", kaže dr. Janković. „Ivermektin neće smanjiti broj zaraženih što je naš cilj. Što se tiče terapijskog efekta, tu nema dokaza, a svakako moramo da primjenjujemo terapijski protokol koji je ustaljen, koji vrijedi u većini država."

Na pitanje koliki problem to pravi ljekarima u liječenju onih pacijenata koji su koristili Ivermektin, Janković kaže da su imali takve pacijente, da su neki od njih preminuli, a neki nisu. Ali ne kaže koliki je to broj.

Šturi odgovori iz Ljekarske komore

Nije poznato dakle da li je broj preminulih mali ili ne, ali zbog promovisanja tog lijeka u viber-grupi „Ljekari i roditelji za nauku i etiku", načelnik Odjeljenja za kardiologiju na Klinici za pedijatriju u Nišu smijenjen je sa tog mjesta. Nije poznato ni da li će on i ljekari poput njega i dalje liječiti pacijente.

Direktor niškog kliničkog centra Zoran Perišić nije želio da o roj temi razgovara sa novinarima. Isto pitanje postavljeno je i Ljekarskoj komori Srbije u Beogradu i Regionalnoj ljekarskoj komori za jugoistočnu Srbiju, ali odgovori predsjednika te komore, prof. dr. Borisa Đinđića, veoma su šturi.

U odgovoru stoji da je to vrlo kompleksna tema, da odgovori leže i u domenu zdravstvene inspekcije i u domenu Etičkog odbora komore, pa on direktnim odgovorom ne želi da remeti te procese. Dodaje i da će Ljekarska komora Srbije uvijek djelovati sa stanovišta medicine zasnovane na dokazima i da ona ima jasan stav da je vakcinacija najbolje i najefikasnije sredstvo u liječenju različitih bolesti. Podsjeća da je Skupština komore za jugoistočnu Srbiju usvojila deklaraciju kojom se pozivaju svi članovi da u svojim istupanjima poštuju dostojanstvo nauke i struke, i ne iznose javno naučno neutemeljene informacije. Ali šta sa onima koji ne poštuju tu deklaraciju – ostali smo bez odgovora.

Protesti protivnika vakcinacije

„Piju svašta nešto"

Koordinator kovid-bolnica na jugu Srbije, Radmilo Janković objašnjava da oni koji sumnjaju u vakcinaciju probaju, kako kaže, sve i svašta kada se zaraze. A do bolnice dođu kada već bude prilično kasno.

„Zbog čega mi imamo ovoliki problem? Nama se niko ne javi u ranoj fazi bolesti, a mi imamo odličan protokol, superiorne lijekove koji moraju da se daju u ranoj fazi bolesti. Do bolnice dođu 10. ili 11. dan sa već razvijenom upalom pluća, kada ti lijekovi koje koristimo u ranoj fazi nemaju efekta. I piju svašta nešto. Da li piju Ivermektin ili ne, nama to ne mijenja ništa oko pristupa, jer kada dođu do nas, već su to kasnije faze kada već postoji šteta u organizmu i onda mi dajemo lijekove koji treba da ublaže taj hiper imuni odgovor organizma. Da vam kažem da je Ivermektin štetio – nemam naučni dokaz za to. Ali je svakako štetna priča na način na koji se ona prenosi", smatra Janković.

Grupa sa početka priče „Ljekari i roditelji za nauku i etiku", koja je osnovana u avgustu ove godine, širom Srbije protestuje protiv vakcina, PCR-testova, upotrebe maski i sl. Ona i dalje na svom sajtu javno promoviše alternativne načine prevencije i liječenja. Ostaje nejasno da li će ljekari koji preporučuju antiparazitik namijenjen svinjama nastaviti da liječe pacijente u svojim ordinacijama.

Jedino je ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević rekla da će Ministarstvo zdravlja uraditi sve da ti ljekari izgube licencu", jer lijek nije za ljudsku upotrebu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, s druge strane nije precizirao kakve će to „odgovarajuće posljedice" koje je pomenuo, snositi ti ljekari. Zamolio je samo medije da ne daju prostora onima koji su protiv vakcinacije.

