Strože kazne za klimatske aktiviste?

Zbog prosvjeda klimatskih aktivista iz skupine Posljednja generacija oporbene stranke Unije (CDU/CSU) zahtijevaju izmjene Kaznenog zakona. Grupa Posljednja generacija je, među ostalim i zbog blokade prometnica i oštećivanja izložaka u muzejima, proteklih tjedana postala predmetom oštrih kritika, pa i iz savezne Vlade.

No koalicijska Vlada (SPD, Zeleni, FDP) odbija prijedlog za pooštrenje zakona. Bijan Djir-Sarai, glavni tajnik FDP-a, izjavio je za list Tagesspiegel kako ga jako zabrinjava „sve veće radikaliziranje dijela klimatskog pokreta". No on smatra da već postoje odgovarajući pravni mehanizmi „ako se prijeđu granice mirnih prosvjeda".

Protest skupine Posljednja generacija ispred Rafaelove slike u Drezdenu

Sličnog je mišljenja i Sonja Eichwede, stručnjakinja SPD-a za zakonodavstvo. Ona se također plaši „daljnjeg radikaliziranja" aktivista. No istovremeno ističe da u Kaznenom zakonu već postoje brojne mogućnosti za postupanje. A zahtjev stranaka Unije za pooštrenjem zakona naziva „populističkim".

Stranke Unije za zatvorsku kaznu

List Bild am Sonntag je izvijestio da stranke Unije namjeravaju podnijeti prijedlog za izmjenu Kaznenog zakona. Prema tom prijedlogu, blokade prometnica koje ometaju pristup policiji, vatrogascima i kolima hitne pomoći ubuduće bi trebale biti kažnjavane zatvorom, a aktivisti, za koje postoji opasnost da bi mogli ponoviti kazneno djelo, mogli bi biti preventivno uhićeni.

Za oštećenje ili uništenje kulturnih dobara CDU/CSU, kako piše njemački list, traži određivanje zatvorske umjesto sadašnje novčane kazne. Prosvjedi za zaštitu klime ne smiju biti „bjanko ček za kaznena djela", rekao je Alexander Dobrindt iz CSU-a za Bild am Sonntag.

Andrea Lindholz, zastupnica CSU-a i predsjednica parlamentarnog Odbora za unutarnju politiku, izjavila je za list Die Welt da je ugrožavanjem ljudi blokadama prometnica i oštećivanjem povijesnih umjetničkih djela „prijeđena crvena linija". Pravna država mora na to reagirati snažnije nego do sada, zahtijeva ona. I upozorava: „Rastuću radikalizaciju nećemo zaustaviti novčanim kaznama."

Bdijenje za žrtvu nesreće

Spor oko posljedica uličnih blokada i drugih prosvjednih akcija klimatskih aktivista dobio je novu dimenziju nakon smrti jedne biciklistice u Berlinu. Ona je prošlog ponedjeljka završila pod kotačima kamiona. Prema izjavama vatrogasaca, specijalno vozilo koje je trebalo pomoći njezinom izvlačenju ispod kamiona zaglavilo je u gužvi na gradskoj autocesti. A tu gužvu je, tvrdi se, prouzročila akcija Posljednje generacije. List Süddeutsche Zeitung pak piše da dolazak tog specijalnog vozila, prema procjeni liječnice koja je pružala prvu pomoć, ne bi imao utjecaja na spašavanje unesrećene.

Aktivisti su djelomice onemogućili rad zračne luke Schiphol u Amsterdamu.

Kako su priopćili policija i državno odvjetništvo, žena je prošlog četvrtka podlijegla teškim ozljedama. U nedjelju navečer nekoliko desetaka ljudi u sjećanje na umrlu održalo bdijenje u Berlinu.

Aktivisti najavljuju širenje protesta

Aktivistička skupina je u jednom priopćenju za javnost izrazila žaljenje zbog smrti žene, ali se usprotivila „valu optužbi, neistina i huškanja" koji se, kako tvrde, u medijima širi protiv nje. Također su najavljene nove akcije. „Mi ćemo nositi naš prosvjed na sva područja koja će biti pogođena klimatskom katastrofom", izjavila je aktivistica Carla Rochel u nedjelju za RTL.

Ona je također istaknula da ovaj pokret ne sudjeluje u „natječaju za omiljenost", nego da se za njegove članove radi o tome „ne da budu voljeni, nego da društvo postane svjesno toga da mi jurimo u klimatsku katastrofu".

Rochel nije isključila ni blokade zračnih luka kakva je prošlog vikenda izvedena u Nizozemskoj. Aktivisti su u subotu djelomice onemogućili rad zračne luke Schiphol u Amsterdamu.