Stranke u Bundestagu pozdravile preporuku EU komisije

Adis Ahmetović, izvjestitelj vladajuće Socijaldemokratske stranke za Njemačku, koji se od svog ulaska u Bundestag snažno zalaže za to da pitanje zapadnog Balkana ne padne u drugi plan, u odluci Europske komisije da Vijeću EU-a preporuči početak pregovora o punopravnom članstvu s Bosnom i Hercegovinom, vidi i snažan njemački utjecaj.

„Ova odluka je važan signal iz Bruxellesa građanima Bosne i Hercegovine, kojima je odavno obećana europska perspektiva i mjesto u društvu zemalja članica. Narod Bosne i Hercegovine zaista zaslužuje ovakvu perspektivu za bolju budućnost! Kao njemački političar sam posebno zadovoljan što je savezna vlada aktivno doprinijela ovom napretku na europskom putu Bosne i Hercegovine“, priopćio je Ahmetović.

Adis AHmetović - ponosan na njemačku politiku prema BiH Foto: Metodi Popow/IMAGO

Ponos na ulogu Njemačke

Zastupnici vladajućeg SPD-a u izjavama za DW nisu krili ponos da je upravo ovaj korak Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu u velikoj mjeri djelo aktualne njemačke vlade s jednim socijaldemokratskim kancelarom na čelu. „Gospodarska i politička suradnja između Njemačke i Bosne i Hercegovine nije nikada bila tako bliska kao sada“, kaže Ahmetović i dodaje da je po tom pitanju između tri vladajuće stranke uvijek vladala sloga.

Njegov stranački kolega Josip Juratović koji već desetljećima prati njemačku politiku na Balkanu, u zelenom svjetlu Bosni i Hercegovini prepoznaje i zasluge Njemačke i njezinih institucija. „Ovaj događaj smatram jednim od najvažnijih uspjeha mog osamnaestogodišnjeg rada u Bundestagu", rekao je Juratović. On je naglasio i da je ovo zasluga i jednog drugog njemačkog političara aktivnog na Balkanu, visokog predstavnika Christiana Schmidta ali i susjedne Slovenije i Hrvatske koje su se kao EU članice zalagala i zalažu za približavanje BiH Europskoj uniji. No Juratović, kao i mnoge njegove njemačke kolege hvale velike promjene u političkom djelovanju u BiH nakon posljednjih izbora.

„Ova povijesna odluka je velika pobjeda demokrata nad nacionalizmom i rezultat ogromnog angažmana bosanskohercegovačkih političara u zadnjem sazivu, koji su pokazali da u dvije godine mogu napraviti više nego svi prethodnici“, kaže Juratović.

Bez popuštanja kada su kriteriji u pitanju

Njegov kolega iz Liberalno-demokratske stranke Thomas Hacker, u svom zastupničkom klubu zadužen za zemlje zapadnog Balkana, je također mišljenja da treba podržati demokratske snage u zemlji ali istodobno nastaviti s oštrom politikom prema protivnicima europskih integracija.

„Naš zadatak i dalje ostaje da pružimo podršku demokratskim i proeuropskim snagama u zemlji a da demagozima poput Milorada Dodika pokažemo gdje mu je mjesto. Dodikovi očajnički sastanci s autokratskim vladarima pokazuju da on više neće igrati nikakvu ulogu u europskoj budućnosti svoje zemlje“, rekao je ovaj liberalni političar. Ali on istodobno upozorava na to da EU, usprkos svim međunarodnim okolnostima koje idu na ruku bržoj integraciji zapadnog Balkana, ne bi trebala popuštati kada su u pitanju pristupni kriteriji. „EU se ne smije oprostiti od pristupnog procesa, koji se temelji na uspjesima“, smatra liberalni političar.

Političar stranke Zeleni Boris Mijatović smatra da je preporuka Komisije dokaz da Europska unija misli ozbiljno kada je u pitanju integracija Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja zapadnog Balkana. No i on smatra da na tom putu ne smije biti „popusta“. „Bosna i Hercegovina i dalje mora uvjerljivo provoditi potrebne reformske procese i ispuniti data obećanja“, rekao je Mijatović za DW.

Jürgen Hardt (CDU) Foto: picture alliance/photothek

„Ili s nama ili s Kinom i Rusijom"

I Jürgen Hardt, koji za oporbenu Kršćansko-demokratsku uniju (CDU) sjedi u parlamentarnim odborima za vanjske poslove i Europsku uniju, zasluge za napredak Bosne i Hercegovine vidi u promjenama koje su se dogodile od smjene vlasti u ovoj zemlji. "Od dobivanja statusa kandidata u prosincu 2022. godine, Bosna i Hercegovina je jasno izabrala europski put. Pozitivna dinamika u reformskim koracima već je potvrđena izvješćem Europske komisije o napretku u studenom 2023. godine", rekao je Hardt za DW.

Ni Hardt, kao ni njemački političari koji su Bosnu i Hercegovinu pohodili posljednjih tjedana, ne skriva zašto je približavanje zemalja u regiji Europskoj uniji posebice sada od velike važnosti. „Mi moramo u našem vlastitom interesu snažno podržati ovaj europski put za Bosnu i Hercegovinu, jer je cijela regija zapadnog Balkana trenutno suočena s odlukom ili stati na stranu slobode i vladavine prava ili se razvijati prema diktatorskim sustavima poput onih u Rusiji ili Kini", jasan je Hardt.

AfD protiv EU-a i proširenja

Na upit DW-a oglasio se i zastupnički klub desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD) stranke, koja otvorene djeluje protiv Europske unije ali istodobno i protiv njezinog proširenja. Član odbora za EU pitanja Bundestaga i AfD-ov zastupnik Peter Boehringer, kratko je odgovorio na pitanje DW-a da prokomentira zeleno svjetlo EU komisije Bosni i Hercegovini. „Mi to sasvim sigurno kao zastupnički klub AfD-a odbacujemo“, poručio je Boehringer.