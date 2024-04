Strah od eskalacije nakon napada na iransko veleposlanstvo

Iznad ulice u kojoj se nalazi iransko veleposlanstvo u sirijskom glavnom gradu Damasku uzdiže se gusti dim. Po društvenim medijima objavljuju se slike zgrade pored iranskog veleposlanstva koja je uništena. Navodno ju je pogodila izraelska raketa, tako javlja sirijska državna novinska agencija Sana.

Po medijskim izvještajima u tom napadu, koji je navodno izvelo izraelsko zrakoplovstvo, ubijeni su, među ostalim, jedan general iranskih Brigada Al Kuds i njegov zamjenik. Te brigade su elitna postrojba iranske Revolucionarne garde, specijalizirana za intervencije u inozemstvu. Stručnjaci tvrde da su one koordinirale suradnju s proiranskim milicijama u Siriji, Libanonu i Iraku, primjerice s libanonskim Hezbolahom.

Izraelski napadi u Siriji

„Jasno je da te napade provodi Izrael, jer se vidi što se događa u Libanonu i Siriji", kaže voditelj sirijskog Promatračkog ureda za ljudska prava, Ramy Abdoulrahman, u intervjuu za saudijsku televizijsku postaju Al-Hadath. „Taj napad je nastavak niza napada na iransko osoblje u toj regiji. On bi trebao unijeti nesigurnost među Hezbolah i druge."

Izraelsko zrakoplovstvo uvijek iznova napada ciljeve u Siriji, ali i u Libanonu. Izrael time vjerojatno želi spriječiti širenje utjecaja Irana i s njim povezanih milicija na susjedne zemlje kao što su Sirija i Libanon, smatraju stručnjaci. Iran se smatra krvnim neprijateljem Izraela, on uvijek iznova poziva na potpuno uništenje izraelske države.

Vatrogasci i spasilačke ekipe ispred razorene zgrade Foto: Tasnim

„Gotovo prisiljava Iran na odgovor"

Najnoviji napad na zgradu u blizini iranskog veleposlanstva u Damasku, koja je pripadala veleposlanstvu, mogao bi dovesti do eskalacije napetosti na Bliskom istoku. Reakcija Irana mogla bi dovesti do širenja rata koji Izrael vodi protiv Hamasa u Pojasu Gaze i njegovih saveznika. „Ako bude pogođena jedna sporedna zgrada iranskog veleposlanstva, dakle ako raketa izravno pogodi iranski teritorij, onda Izrael gotovo prisiljava Iran na odgovor", kaže voditelj sirijskog Promatračkog ureda za ljudska prava, Ramy Abdoulrahman. „Moglo bi se dogoditi da primjerice Hezbolah izvede neku akciju i to protumači kao reakciju na napad."

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian optužio je Izrael za razaranje i mrtve na području iranskog veleposlanstva. Prema sirijskim i iranskim medijima zračni napad je navodno izveden iz smjera Golanske visoravni, koju je zauzeo Izrael. Izraelska vojska nije komentirala napad u Damasku.

Jasan signal Irana prema Izraelu

Već krajem prošle godine je u blizini Damaska ubijen jedan visoki general iranske Revolucionarne garde, a pretpostavlja se da iza zračnog napada stoji Izrael. Režim u Teheranu je tada reagirao raketnim napadima na razne ciljeve u Siriji i Iraku.

Promatrači su te napade protumačili kao jasan signal upućen Izraelu. Jer, balističke rakete su prešle otprilike istu udaljenost koju bi takve rakete trebale prijeći da sa zapada Irana dosegnu Tel Aviv ili Jeruzalem.

aj/ARD