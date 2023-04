Starac i dječak

Tibetanski duhovni vođa 14. dalaj lama (87) izvinio se na Tviteru i na svom sajtu, u ponedeljak, nakon što se svijetom raširio video snimak na kojem se vidi jedan „incident" - koji se dogodio na javnom skupu 28. februara u u Daramsali u Indiji.

Dakle, skandalozno ponašnje se desilo 40 dana prije izvinjenja.

Mediji su, i u Njemačkoj, prenijeli vijest o videu uglavnom sa naslovima tipa - dalaj lama se izvinio - prikazujući ga u uobičajenoj pozi kako se smije, ili pak kako je naslonio svoje čelo na dječakovo. Neki mediji su stavili link na djelić videa, neki su pritom učinili neprepoznatljivim lice dječaka. Špigel je svoj video kreativno naslovio sa - Jezik Njegove Svetosti.

A video… je grozan za gledanje i za opisivanje. Ipak, evo šta je autorka ovog teksta vidjela i čula:

Šta se desilo?

Prvo je dječak, od možda 9-10 godina prišao maloj bini i pitao dalaj lamu koji je tamo sjedio - da li može da ga zagrli. Čini se da ga starac od 87 godina nije dobro čuo, i ljudi mu prilaze s leđa i objašanajvaju šta to dječak hoće.

Tibetanac je potom pozvao dijete na binu, pokazao mu na obraz i rekao - Prvo ovdje. Dječak ga je poljubio i zagrlio.

Dalaj lama je potom prvo desnom rukom uzeo dječakovu lijevu ruku i stavio je u svoju lijevu ruku, koja mu je bila na krilu, ispod stola, a onda prstom desne ruke pokazao na svoja usta, i rekao - A sada ovdje - uhvatio dječaka za vilicu i poljubio ga u usta. Potom se nasmijao, kao i publika, iz koje se čuo i pojedinačni aplauz.

Dječaku je očigledno bilo neprijatno i on se udaljio - koliko je mogao - jer mu je starac još uvijek držao ruku na svom krilu. Nastupila je kratka pauza, a dječak se premiještao s noge na nogu.

A onda je dalaj lama slobodnom rukom opet pokazao na svoja usta i rekao dječaku - I posisaj mi jezik - koji je hitro isplazio i primakao dječaka sebi. Dječak se odmakao, nakrivio glavu, uspio da izbjegne jezik, tako da je sve ostalo na dodirivanju čelo o čelo.

Dalaj lama se zahvalio dječaku, pustio mu ruku, na šta se sada i dijete glasno nasmijalo i prosto mało poskočilo. Prilikom oproštajnog rukovanja, uzeo je dječakovu ruku i prislonio je na svoj obraz.

Potom je dalaj lama opet privukao dječaka sebi, držeći mu ruku na svom krilu. Dječak se mrdao, pokušao da pogleda nekoga u publici... Dalaj lama mu je rekao - Mi smo ista ljudska bića, braća i sestre.

Kada se to završilo, kad mu je pustio ruku i kada se dječak brzo malo udaljio, Dalaj lama mu je rekao: Sada će da tražiš dobra ljudska bića, koja stvaraju mir, sreću… Ne treba da slijediš ljude koji stalno ubijaju druge ljude.

I onda opet zagrlijaj i pokušaj da golica dječaka ispod pazuha...

Sve je trajalo oko tri minuta.

Izvinjenje za riječi

U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu dalaj lame piše:

„Kruži video snimak koji prikazuje nedavni susret kada je mali dječak pitao njegovu svetost dalaj lamu da li može da ga zagrli. Njegova Svetost želi da se izvini dječaku i njegovoj porodici, kao i svojim brojnim prijateljima širom svijeta, za bol koju su mogle nanpijeti njegove riječi. Njegova Svetost često zadirkuje ljude koje sreće, na nevin i razigran način, čak i u javnosti i pred kamerama. Žao mu je zbog incidenta."

Dalaj lama se nije izvinio za to šta je učnio, nego za ono šta je rekao. Vjerovatno su to izvinjenje inicirali i napisali njegovi saradnici, ali na videu je počinitelj - on lično. Starac koji više ne umije da se kontroliše.

Dalaj lama - kratka biografija

Dalaj lama u Darmsali u Indiji živi otkako je pobjegao sa Tibeta nakon neuspjelog ustanka protiv kineske vlasti 1959. Rođen je kao Tenzin Gjatso 6. jula 1935. a sa svojih 15 godina je postao duhovni i svjetovni vođa Tibeta, 17. Novembra 1950.

On je 14. dalaj lama i predstavlja jednu grupu tibetanskog budizma. Prvi je duhovni vođa Tibeta koji je putovao na Zapad, gdje je postao veoma poštovan i omiljen. Mnoge slavne ličnosti iz svijeta politike, filma, muzike - rado se pojavljuju u njegoovm društvu - i obrnuto. Toj omiljensoti nije naudiilo ni kada je otkiriveno da je američka tajna služba CIA svesrdno finansijski pomagala obezvlašćene lame u borbi protiv kineskog osvajača, i nekolicinu njih tajno prebacila u SAD, gdje su živjeli pod lažnim identiteom i spremali se za borbu.

Dalaj lama je dobio Nobelovu nagradu za mir 1989. „za zalaganje za mirna rješenja zasnovana na toleranciji i međusobnom poštovanju u cilju očuvanja istorijskog i kulturnog nasljeđa svog naroda". 2011. dao je ostavku na političke funkcije, ali je ostao duhovni vođa.

