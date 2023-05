Srbija: vanredni izbori – jedina ponuda?

Režimski mediji već danima odbrojavaju vrijeme do održavanja mitinga u petak 26. maja, uz obaveznu napomenu da će to biti „najmasovniji skup u istoriji Srbije“. Skup SNS vidi se kao kontramiting protestima protiv nasilja, koji su na tri protesta okupili impozantan broj građana. Vlasti tvrde da niko pod prisilom neće doći na taj skup, ali opozicija ukazuje da stanje na terenu govori o velikom pritisku na zaposlene u javnim preduzećima za odlazak u Beograd.

Svakodnevno stižu izvještaji o velikom logističkom angažmanu SNS oko organizovanja mitinga, a svoje prisustvo najavljuju i iz Republike Srpske, kao i iz Makedonije, u organizaciji pojedinih udruženja Srba. Pored toga vlast je krenula u medijsku kampanju koja taj skup ne definiše kao miting, nego kao nekakav „skup mira i nade", na kome će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić „razgovarati s građanima o problemima“. Kao prateći dio te kampanje tu je i akcija javnog učlanjivanja više poznatih sportista-penzionera u SNS uoči mitinga.

Opozicija s druge strane nastavak protesta protiv nasilja najavljuje za subotu 27. maja.

Spinovi izazivaju kontraefekat

„Mislim da neke iracionalne izjave i potezi pokazuju da je SNS možda po prvi put u ozbiljnom problemu“, ocjenjuje za DW novinar Nedim Sejdinović. „Taj kontramiting je veoma loš odgovor na trenutnu političku situaciju, jer su do sada upotrijebili sve moguće trikove i građani su sada već stekli antitijela na te njihove poteze. Njihovi spinovi i medijska kampanja sada već postižu kontraefekte. Čak i neke priče o velikim ekonomskim uspjesima u ovom kontekstu dobijaju neki obris karikature“, kaže Sejdinović.

SNS najavljuje da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na „skupu mira i nade“ u petak 26. maja „razgovarati s građanima o problemima“ Foto: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja (BIRODI), ističe da „taj kontramiting prije svega ima funkciju da oponira građanskom protestu, koji je pokazao nastanak nove javnosti u Srbiji, i da se on zaplaši brojem prisutnih. Drugi motiv je da Vučić objasni zašto odlazi sa čela stranke i osniva novi pokret, što samo pokazuje da se Srbija udaljava od demokratije, jer će imati predsjednika države na čelu nekakvog pokreta“, napominje Gavrilović za DW.

Kako bi pobjegli od optužbi da organizuju kontramiting, čelnici naprednjaka su tokom proteklih dana usvojili novu retoriku koja govori o takozvanom „skupu mira i nade". Najava predsjednika Srbije da će na tom mitingu razgovarati s građanima za Nedima Sejdinovića je „takođe jedna od istrošenih parola. To će biti miting za njegovu ličnu promociju i pokušaj povratka izgubljenog legitimiteta vlasti. Ti građani će tu biti samo kao neka vrsta ukrasa u jednoj političkoj pozorišnoj predstavi“, smatra naš sagovornik.

Toksičan javni govor

Zoran Gavrilović skreće pažnju da „Aleksandar Vučić prije svega ne umije da razgovara. I taj skup će biti prilika za još jedan monolog Aleksandra Vučića. Mi smo prije mjesec dana imali ovdje izvjestiteljku Ujedinjenih nacija za slobodu govora koja je zaključila da u Srbiji postoji toksičan javni govor za koji su odgovorni javni funkcioneri i da REM ne radi svoj posao“, napominje Gavrilović.

Skup opozicije najavljen je za dan kasnije, u subotu 27. maja, i za sada je objavljen plan protesta koji se svodi na opkoljavanje Radio televizije Srbije (RTS). Ako se pogledaju zahtijevi koje su ti protesti ispostavili vlastima, Nedim Sejdinović smatra da su oni „izvodljivi, jer ovdje ionako institucije ni o čemu ne odlučuju. I ako Vučić odluči da Savjet REM podnese ostavke, to će se i dogoditi. Ali, u isto vrijeme su ti zahtjevi i nerealni, zato što se SNS i Vučić neće odreći nijednog medija, jer to predstavlja glavnu polugu njihove vlasti. Mnogo je realnije da se ostvare neki politički zahtjevi vezani za ostavke pojedinih funkcionera“, procjenjuje Sejdinović.

„Informer“ sada i na TV

A koliko je vlast spremna da ispuni zahtjeve iz medijske sfere pokazuje i jučerašnja odluka REM-a da tabloidu „Informer" izda dozvolu za emitovanje TV-programa. Tabloid „Informer" je, prema izvještajima Savjeta za štampu, za samo četiri mjeseca imao čak 512 kršenja Kodeksa novinara Srbije. Portal „Raskrinkavanje“ objelodanio je da je „Informer“ prošle godine bio šampion manipulacije na naslovnim stranama.

Pokret Dveri u svom saopštenju ocjenjuje da se „time REM podsmijeva građanima u protestu koji traže smjenu ovog regulatornog tijela“. Članica Savjeta REM-a Judita Popović izjavljuje „da je ta dozvola izdata protivzakonito, jer nije podnijet elaborat za TV-program“, i da stoga i nije poznato kakav će program „Informer“ emitovati.

Zoran Gavrilović naglašava da su, prema njegovom mišljenu, „ovo po prvi put zahtjevi građana, a ne opozicije. Ovoliki izlazak ljudi na ulice prije svega je neka vrsta samopomoći. Čak i predstavnici vlasti u svojim nastupima pokušavaju da razdvoje opoziciju i građane, i tvrde da o građanima na ulici nemaju da kažu ništa loše. Sada Vučić ima problem s građanima, a ne sa opozicijom“, ocjenjuje izvršni direktor BIRODI-ja.

Protest u Beograd 12. maja Foto: Andrej Isakovic/AFP

Izbori: možda opozicija sada ima bolju priliku?

Koliko se može zaključiti na osnovu javnih nastupa, predsjednik Srbije kao najbolje rješenje za izlaz iz sadašnje krize vidi u raspisivanju vanrednih izbora. Spremnost na izbore pokazuje i čitav vrh naprednjaka, i to je za sada, reklo bi se, jedina ponuda koja se nudi srpskoj opoziciji.

Nedim Sejdinović primjećuje da „za sada reakcija opozicije pokazuje da ona nije spremna da to prihvati“, i dodaje: „Ako se odluči da ih raspiše, to znači da ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da SNS opet može da pobijedi. Ali, tu se opet vraćamo na ono što stalno govorimo: ti izbori moraju da budu strogo kontrolisani. Možda opozicija sada ima bolju priliku kada su se građani mobilisali, a to može da znači uspješnije sprečavanje raznih zloupotreba. Veliki je rizik za opoziciju, ali ne mislim da je nešto manji i za vlast“, kaže Sejdinović.

Naravno da stiže ta ponuda, ističe Zoran Gavrilović, „jer njegova ponuda su nedemokratski izbori. Izborni uslovi su svake godine sve gori. Opozicija to može da prihvati, ali mislim da to građani neće prihvatiti, zato što su protesti odraz društvene, a ne političke ili stranačke krize“, zaključuje Gavrilović.

