Srbija protiv Švajcarske: rat ili igra?

„Odlučujuća utakmica sa političkim dinamitom“, glasi naslov u Berliner cajtungu pred susret Srbije i Švajcarske na Svjetskom prvenstvu. Srbiji bi prolaz u osminu finala donijela samo pobjeda, Švajcarskoj je dovoljan i bod – oba pod uslovom da Kamerunci ne naprave čudo protiv Brazila.

„Usred noći je jugoslovenska policija digla Ragipa Džaku iz sna, sa lisicama na rukama ga odvela u ćeliju od četiri sa dva metra u Prištini.“ Tekst u njemačkom listu počinje opisom događaja iz porodice Granita Džake, današnjeg kapitena Švajcarske. Šest mjeseci zatvora, mučenje. „To što je moj otac tamo doživio, ne želim nikome", ispričao je Granit jednom.

Porodica je kasnije emigrirala u Švajcarsku. Podsjeća se da su kod Džake i Džerdana Šaćirija emocije „prokuvale“ tokom susreta prije četiri godine, kada je Švajcarska dobila Srbiju 2:1, a njih dvojica dali po gol.

„Obojica su pri proslavi od šaka napravili krila i prepleli palčeve: dvoglavi orao. Grb Albanaca bio je jasna politička poruka i provokacija za Srbiju, koja do danas ne priznaje Kosovo, naseljeno Albancima. Obojica su dobila novčane kazne. Šta će biti ovaj put?“, pita se berlinski list.

Navode se i izjave igrača koji svi kažu da se broji samo fudbal, i da će biti pametniji ovog puta. „I sa srpske strane je već bilo provokacija“, piše dalje list. „Pojavile su se fotografije nacionalističke zastave iz svlačionice. Tamo su se videle konture Kosova u srpskim nacionalnim bojama. Disciplinska komisija Fife je pokrenula postupak protiv srpskog saveza."

Intimno rascepljeni između dvije nacije

Na istu predistoriju podsjeća i Zidojče cajtung, navodeći da švajcarski igrači albanskih korijena stoje pod dvostrukim pritiskom: „Najprije će pritisak možda doći od srpskih navijača na stadionu, a tu je i pritisak kod kuće, gdje publika ne odobrava kada igrači njihovog Natija (nacionalni tim, prim. red.) isture druge zemlje u prvi plan ispred Švajcarske.“

„Da li će u tom stanju ruke ostati mirne pri proslavi, ukoliko uopšte bude razloga za slavlje? To ćemo znati u petak uveče“, dodaje minhenski list.

Frankfurter algemajne cajtung podsjeća na to kako gest dvoglavog orla nije iznervirao samo Srbe, već i Švajcarce: „Bura je bila tolika da su novine to tematizovale u uvodnicima, a političke debate su uslijedile“, navodi list i podsjeća da su neki čak razmatrali zabranu ljudima sa dvojnim državljanstvom da igraju za Švajcarsku.

„Impuls sa fudbalskog stadiona vodio je pitanjima koja ranije jedva da su zanimala Švajcarce. Ako su već fudbaleri intimno rascepljeni između dvije nacije, šta je sa ljudima koji rade na osjetljivijim mjestima: diplomatama, graničarima, obavještajcima?“, podsjeća Frankfurter algemajne.

„Drugi glasovi su pak ukazivali da bi uspjesi nacionalnog tima bili nemogući bez sekondosa – tako se u Švajcarskoj zovu djeca migranata. I da je baš ovaj tim mnogo doprinio za osjećaj zajedništva nacije koja je već i maternjim jezicima podijeljena. Pisano je da ta pozitivna snaga ne treba da se oslabi."

„Molim da se spusti lopta"

Noje cirher cajtung je krajem oktobra pričao sa srpskim šefom odbrane Milošem Veljkovićem, i sada objavio članak pred utakmicu. Veljković je 1995. rođen u Bazelu, gdje je i odrastao. Kaže, često se dopisuje sa švajcarskim reprezentativcem Brelom Embolom, a iz viđenja zna Džaku i Šaćirija, koji su takođe rasli u Bazelu.

O čitavoj političkoj predigri Veljković je rekao: „Nije na meni da govorim politički. Svi bi ljudi trebalo da znaju šta je za njih ispravno, a šta pogrešno.“

Rječitiji je u intervjuu za švajcarski tabloid Blik bio bivši reprezentativac obje zemlje Zdravko Kuzmanović, koji kaže da uvijek navija za Švajcarsku, gdje i dalje živi, osim kad igra protiv Srbije. Kaže, volio bi da Srbija u 96. minutu da gol za pobjedu.

Najprije je upitan zašto je nedavno izjavio da bi prije četiri godine „razbio“ Džaku i Šaćirija da je bio na terenu. Kuzmanović je pojasnio da bi se to odnosilo na čvrste duele u igri, a ne da bi se sa nekim tukao.

Dobro poznaje Šaćirija sa kojim je igrao u Interu: „S vremena na vrijeme se vidimo u Kajzeraugustu (mjestašce blizu Bazela, prim. red.) i ćaskamo. Nemamo nikakav problem. Dakle, molim da se spusti lopta. Priča bi trebalo da je gotova, najbolje za sve bi bilo da se fudbal i politika razdvoje."

Srbiji je u utakmici protiv Švacarske potrebna pobjeda za plasman dalje

Na pitanje da li 2018. može da se zaboravi, Kuzmanović je odgovorio: „Vjerovatno ne. Pokazivanje dvoglavog orla je sramota, nijedan Srbin to nije zaboravio. Ali, desilo se i ne može više da se poništi.“

Upitan o kačenju zastave koja pokazuje Kosovo u srpskim bojama i natpisom „Nema predaje" u srpsku svlačionicu pred meč sa Brazilom, Kuzmanović je rekao: „Svlačionica je bila prazna i ne zna se ko je fotografisao. Nijedan igrač to nije objavio. Svakako da to nije bio dobar potez, ali duel sa Švajcarskom je sportski već dovoljno zanimljiv, pričajmo o tome. Nema više izgovora. Sve ili ništa. Jedan tim ide dalje, drugi leti kući.“

„Igrači moraju da se ponašaju kao odrasli ljudi“

Švajcarski javni servis SRF je pred utakmicu razgovarao i sa poznatim srpskim fudbalskim komentatorom Aleksandrom Stojanovićem (RTS), a pitanja su se uglavnom odnosila na političke dimenzije susreta.

„Broje se samo klikovi i naslovi", rekao je Stojanović o tome što mediji i u Švajcarskoj podgrivaju atmosferu, iako igrači oba tima ponavljaju da ih interesuje samo fudbal. „Kao komentator, fokusiraću se isključivo na utakmicu, ali ću naravno pomenuti da pojedini mediji žele da miješaju sport s temama kao što su politika, nacionalizam ili privreda. Jasno mi je da je to teško razdvojiti. To smo nekoliko puta vidjeli i na ovom prvenstvu."

„Srbija ima najveće šanse protiv Švajcarske ako se koncentriše isključivo na fudbal, a ne na sporedne stvari“, dodao je Stojanović. „Prošlost ne smije da igra ulogu. Igrači moraju da se ponašaju kao odrasli ljudi. Ali, da vam iskreno kažem, ta tema već zamara.“

Stojanović je rekao da su ekipe po fudbalskom talentu izjednačene, ali je, zbog igara u prva dva kola, dao veće šanse Švajcarskoj (60:40). Upitan za pritisak koji je na igračima, rekao je da mu na pamet pada jedan prijatelj koji je kardiohirurg.

„On je pod pritiskom, a ne fudbaleri. Oni igraju fudbal, trebalo bi da u tome uživaju. To bi i bio moj savjet: Izađite i uživajte! To nije rat, to je igra.“

priredio N. Rujević