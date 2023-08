Ratni zločinac iz zatvora se obratio učenicima u Srbiji

Učenicima osnovne škole „Đura Jakšić“ u Kaću u blizini Novog Sada, na javnom času pod nazivom „Košare – priče heroja“, ove godine obratio se jedan od osuđenika za ratne zločine, general Nebojša Pavković. Javnom času je prisustvovao i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

Iako je zbog tog incidenta Inicijativa mladih za ljudska prava reagovala prije više od dva mjeseca, Ministarstvo prosvjete je tek prije desetak dana od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine zatražilo da izvrši inspekcijski nadzor nad školom. Na takav potez Ministarstvo se odlučilo pošto je krajem juna o spornom času u Skupštini Srbije govorio poslanik Demokratske stranke Nebojša Novaković.

„Imao sam potrebu da u Skupštini govorim o tom događaju, jer sam želio da ukažem da su nasilje i nacionalizam, kao jedan od njegovih izraza, dio sistemske akcije od strane ljudi u institucijama. Ti ljudi su uživaoci privilegija vlasti kojima je jasno da se vlast može uspješno održavati na paradigmi nacionalizma, koja slavi zločine, i nazadnih ideja svake vrste, gdje se od vlasti ne zahtijeva i ne očekuje osvješćavanje, progres i kritički odnos prema greškama“, kaže Novaković za DW i dodaje: „Pitam kakvu budućnost možemo da očekujemo kada stasaju oni koji misle da su tog dana u školi u Kaću, na času, pričali sa herojem lično preko video-veze?“

Ćutanje gradonačelnika – zbog nevremena

Pošto se povodom tog događaja do sada nije oglasio, DW je krajem jula gradonačelniku Novog Sada Milanu Đuriću postavio pitanje da li je znao da će se na javnom času u školi u Kaću obratiti Nebojša Pavković i da li podržava takvu odluku nadležnih u školi.

Odgovor je sljedećeg dana stigao od Odjeljenja za odnose sa javnošću kabineta gradonačelnika: ne mogu da odgovore na naša pitanja, jer je zbog nevremena 19. i 21. jula u Novom Sadu proglašena vanredna situacija.

Pravne posljedice?

Na pitanje DW šta su zaključci inspekcijskog nadzora nad školom, Pokrajinski sekretarijat kratko je odgovorio: predmet u vezi s tim slučajem ustupljen je prosvjetnoj inspekciji Novog Sada.

Iako predmet za sada „šeta“ od institucije do institucije, advokat Aleksandar Olenik vjeruje da će inspekcijski nadzor nad školom formalno biti sproveden, ali dodaje da očekuje da pravnih posljedica po nadležne u školi u Kaću neće biti.

„Kada neko od osuđenika za ratne zločine javno negde učestvuje, npr. u medijima ili ako imamo ovako uključenje video-linkom, to kod nas nije regulisano u Krivičnom zakonu. Dakle, formalno-pravno ne postoji zabrana da se Pavković obrati deci u školi. Nažalost, niko za to ne može da bude pozvan na odgovornost“, objašnjava Olenik za DW.

Sličnog mišljenja je i advokat Mihailo Pavlović: „Sama činjenica da je Pavković osuđen za jedno od najtežih djela koje međunarodno pravo poznaje (za zločine protiv čovječnosti) i da i dalje služi kaznu zatvora, za svako demokratsko, civilizovano i adekvatno vrijednosno orijentisano društvo trebalo bi da bude dovoljna odrednica da takvoj osobi ne da nikakav javni prostor, a posebno ne u školama. U ovom trenutku, sudska praksa sudova u Srbiji je takva da u djelu pojedinaca iz škole teško da može da se utemelji njihova krivična ili prekršajna odgovornost“, navodi on za DW.

Sudnica u Hagu u januaru 2014: osuđeni Nikola Šainović, Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević i Sreten Lukić Foto: picture-alliance/dpa

Moguća naknada štete

Pavlović dodaje da bi, imajući u vidu sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, zbog slučaja u Kaću možda mogla da se „uspostavi građanska odgovornost za naknadu štete zbog povreda konvencijskih prava“.

„Prije svega na osnovu zabrane diskriminacije zbog povrede prava na život i ponižavajućeg i nečovječnog postupanja, gdje bi žrtve, koje su preživjele posljedice djelovanja tog ratnog zločinca ili članovi njihovih porodica mogle da iniciraju parnice protiv institucija koje su dopustile i organizovale obraćanje ratnog zločinca djeci u školama. U tom smislu, moglo bi se razgovarati o toj vrsti sudske odgovornosti, jer bi bilo nedopustivo da ne postoji nikakva mogućnost za pravnu zaštitu žrtava ili porodica žrtava ovog ratnog zločinca“, navodi Pavlović za DW.

Pesma mržnje za učenike IV razreda

„Ne volim te Alija zato što si Balija“ – to je pjesma koju je u osnovnoj školi „Vasa Stajić“ iz Novog Sada prije oko godinu dana jedna nastavnica pustila na završnoj priredbi učenika četvrtih razreda. Reagovala je Inicijativa mladih za ljudska prava, i tada se dogodilo isto kao i ove godine sa slučajem Kać – Pokrajinski sekretarijat ustupio je predmet Prosvjetnoj inspekciji Novog Sada.

Na pitanje DW šta je ustanovljeno inspekcijskim nadzorom, koji je počeo prije punih godinu dana i da li je neko iz škole „Vasa Stajić“ disciplinski kažnjen, odgovor do objavljivanja ovog teksta nije stigao.

„Postoji četiri ili pet krivičnih djela, za koje bi mogla da odgovara nastavnica koja je pustila pjesmu kojom se poziva na mržnju prema Bošnjacima“, kaže Aleksandar Olenik. „To su npr. izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, povreda ravnopravnosti, povreda nacionalnih manjina... To djelimično može da bude u nadležnosti prosvjetne inspekcije. Dakle, oni mogu da je kazne za diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti. Ali, suštinski, sve ovo je za krivični postupak“, naglašava Olenik za DW, ali i dodaje da Tužilaštvo u ovom slučaju neće da reaguje po službenoj dužnosti.

„Što je još gore, inspekcija ima obavezu da, kada procjeni da je izvršeno krivično djelo, o tome obavijesti tužilaštvo. Ali, siguran sam da Prosvjetna inspekcija grada Novog Sada formalno nije o tome obavijestila Tužilaštvo i da neće učiniti ništa. Ali, ako to ne urade oni, bilo ko može da podnese krivičnu prijavu protiv nastavnice Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu i to, kao što sam rekao, za više krivičnih djela – od izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti do povrede ravnopravnosti tj. diskriminacije po nacionalnoj pripadnosti“, objašnjava Olenik.

Disciplinska odgovornost?

Da li bi (imajući u vidu da nadležni u školi u Kaću vjerovatno neće odgovarati ni krivično ni prekršajno) disciplinski mogli da odgovaraju oni, koji su omogućili da se učenicima obrati Nebojša Pavković, osuđen u Hagu na 22 godine zatvora za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, tj. za progone, ubistva, deportacije na Kosovu?

Advokat Mihailo Pavlović kaže da bi taj potez nadležnih u školi u Kaću možda mogao da se tumači kao „nesavesno izvršavanjе poslova u toku rada“.

„Nažalost, ne postoji praksa na temelju koje bi se moglo tvrditi da postoji šansa da iko od zaposlenih snosi disciplinsku odgovornost za išta slično. Ovo je samo dodatni dokaz tvrdnje da je Srbija mesto gde su osuđeni ratni zločinci dobrodošli u škole i na televizije s nacionalnom frekvencijom ili gde se u najpozitivnijem kontekstu o njima govori u Narodnoj skupštini“, zaključuje Pavlović.

