Srbija i Kosovo: Borelj strahuje od eskalacije

Na razgovorima u Briselu uz posredovanje Evropske unije, predstavnici Srbije i Kosova nisu uspjeli da postignu bilo kakvo približavanje u sporu oko napete situacije na sjeveru Kosova, prenosi njemačka agencija dpa. Jedino je na početku susreta postignut dogovor oko Deklaracije o nestalim osobama.

Nažalost, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti nisu uspjeli da postignu dogovor, izjavio je u utorak kasno uveče poslije višečasovnih pregovora, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj. On strahuje da bi situacija sada mogla postati kritična, a nakon nedavnih vanrednih lokalnih izbora postoji potencijal za eskalaciju.

Agencija dpa u svom izvještaju podsjeća da su prije nedelju i po dana kandidati albanskih partija pobijedili na izborima na sjeveru Kosova s većinskim srpskim stanovništvom, nakon što je Srpska lista, koja se kontroliše iz Beograda, pozvala na bojkot. Srpska lista je svoj bojkot pravdala činjenicom da rukovodstvo na Kosovu još uvijek nije stvorilo uslove za formiranje Zajednice srpskih opština sa dalekosežnim izvršnim ovlašćenjima.

Vanredni lokalni izbori postali su neophodni, jer su svi funkcioneri i državni službenici srpske nacionalnosti u novembru prošle godine podnijeli ostavke u znak protesta protiv politike kosovske vlade, objašnjava dpa.

Indirektna prijetnja Borelja

Evropska unija godinama pokušava da pomogne u razjašnjavanju odnosa između Srbije i Kosova, ali ispostavlja se da je to izuzetno teško, ocjenjuje dpa i podsjeća da se Kosovo, danas gotovo isključivo naseljeno Albancima, odvojilo od Srbije 1999. uz pomoć NATO i 2008. proglasilo nezavisnost. Više od 100 zemalja, uključujući i Njemačku, priznaje nezavisnost Kosova, dok drugi, među kojima su Srbija, Rusija, Kina, ali i pet zemalja EU, to nisu učinili sve do danas, prenosi dpa.

Borelj je u utorak uveče naglasio da se razgovori moraju nastaviti. On je indirektno zaprijetio da, ukoliko pregovori propadnu, ni Kosovo ni Srbija neće moći da uđu u Evropsku uniju. Njemačka agencija podsjeća da je Srbija zvanični kandidat za pristupanje od 2012. godine, a da se Kosovo smatra potencijalnim kandidatom za pristupanje.

idj (dpa)

