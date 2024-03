Geni Srba, Bošnjaka, Hrvata i Albanaca skoro pa identični

08.03.2024 8. mart 2024

Svaki narod na Balkanu tvrdi da je najstariji. Originalna verzija. Ali da li je on to zaista? Nedavno objavljena studija otkriva sličnosti balkanskih naroda. Prenosimo tekst objavljen u listu "NZZ am Sonntag".