"Sramim se ove crkve" - ni papa nije bezgrešan

Plavo nebo, bez i jednog oblačka nad Aachenskom katedralom. Hladno zimsko sunce daje sjaj crkvi staroj više od 1200 godina. Ipak iza veličanstvene fasade ključa. O bijesu i razočaranju, zaprepaštenju, žalosti, patnji i sumnjama je govorio u svojoj propovijedi u nedjelju, biskup Aachena Helmut Dieser i tako opisao reakcije naizvješće iz Münchena objavljeno prošlog četvrtka o odnosu crkvenih poglavara u slučajevima seksualnog zlostavljanja djece..

U izvješću se bivši papa Benedikt XVI. teško tereti. Kao kardinal Joseph Ratzinger vodio je nadbiskupiju München i Freising od 1977. do 1982. godine. U to vrijeme sudjelovao je, između ostalog, na sastanku na kojem je odlučeno da se svećenik pedofil koji je ranije osuđivan za seksualno zlostavljanje primi u Münchensku nadbiskupiju. Tamo je svećenik ponovno zlostavljao djecu.

Nesposobnost priznanja krivnje

"Užasava me i čini me tužnim, ali i ljutim, koliko je nepredvidiv puni razmjer pojedinačnih sudbina, a sa time neodvojivo povezani i razmjeri zakazivanja vodstva, koje je bilo i jest u rukama biskupa i njihovih uprava", rekao je biskup Aachena u svojoj propovijedi. „I dalje od toga, nesposobnost osjećanja vlastite odgovornosti i priznanja krivice i traženja oprosta, ili barem izražavanja žaljenja i boli zbog svog udjela u tragediji", rekao je dalje.

Kad je biskup Dieser propovijedao u nedjelju, Benedikt je još uvijek tvrdio da nije sudjelovao na konferenciji na kojoj je suđeno essenskom svećeniku. Nakon što se doznalo da se njegovo ime nalazi u zapisnicima sudionika, bivši papa je u ponedjeljak ispravio svoju izjavu i progovorio o "pogrešci" koja "nije imala zle namjere".

Joseph Ratzinger tokom oproštaja od nadbiskupije 1982. godine

Čak i papa može biti kriv

No, sve manje ljudi u Katoličkoj crkvi želi se zadovoljiti takvim rečenicama. "Ne može ostati na tome da se odgovorni skrivaju pozivajući se na svoje neznanje ili na druge okolnosti ili druge postupke u to vrijeme", rekao je u svojoj propovijedi aachenski biskup Dieser. "Jer zbog toga počinitelji tada nisu zaustavljeni i i dalje su zlostavljali djecu!" Čak i bivši papa može biti kriv i to on morao javno priznati, ne samo u molitvi ili ispovijedi, dodao je Dieser.

Zgroženi su i prolaznici koji u ponedjeljak prolaze pored Aachenske katedrale. "Svi svećenici sada trebaju zauzeti stav", zahtijeva stariji muškarac. On i njegova supruga slažu se da su afera zlostavljanja i činjenica da se desetljećima sve negiralo i zataškavalo nanijeli veliku štetu crkvi. „Sigurna sam da sve više ljudi sada napušta crkve", kaže žena.

Vjernici se moraju opravdavati

Od nekadašnje euforije oko izbora njemačkog kardinala za poglavara Katoličke crkve je malo ostalo. "Mi smo papa" bio je naslov u jednom njemačkom tabloidu 2005. godine. Sada sve više njemačkih biskupa zahtijeva da Benedikt jasno prizna svoju krivicu za aferu zlostavljanja.

Situacija silno opterećuje mnoge vjernike, kaže biskup Limburga Georg Bätzing, koji je predsjedavajući Njemačke biskupske konferencije. Moraju se, kaže on, pravdati prijateljima i obitelji za "činjenicu da još uvijek pripadaju ovom klubu". On kaže da se mora jasno vidjeti kakvo su "pogubno ponašanje" počinili - od čelnika crkve "sve do pape emeritusa". "Razumijem sve koji se svađaju s crkvom i nama odgovornima, a kad se prisjetim činjenica iz Münchena, sramim se ove crkve."

Sve je više i mladih koji žele da napuste crkvu

Organizirani gubitak odgovornosti

Jasne riječi biskupa Bätzinga ohrabruju laike u Katoličkoj crkvi. "Vidim da su mnogi biskupi dobronamjerni. Smatrala bih da je vrlo nepravedno tretirati sve na isti način", kaže Irme Stetter-Karp, predsjednica Središnjeg komiteta njemačkih katolika (ZDK). I ona je zgrožena i šokirana zbog razmjera zataškavanja. „Organizirana neodgovornost s kojom je crkva reagirala na slučajeve zlostavljanja mora biti okončana", kaže ona za DW.

I Stetter-Karp je također razočarana bivšim papom Benediktom. "S moje strane, sve je samo ne sretno što on, suprotno svojoj pisanoj izjavi, sada priznaje samo ono što se više ne može poreći. Neograničeno preuzimanje osobne odgovornosti za tadašnje nedolično ponašanje sada je neophodno", kaže Stetter-Karp.

Središnji komitet njemačkih katolika (ZDK) najveća je laička organizacija u Katoličkoj crkvi u Njemačkoj. Zajedno s Njemačkom biskupskom konferencijom, ZDK je krenuo na dvogodišnji takozvani "Sinodalni put", format diskusije koji je proizašao iz bavljenja slučajevima zlostavljanja u crkvi.

Početkom februara laici i kler sastali su se na trećoj sinodalnoj skupštini. "Od ovog trenutka, od ovog sastanka, ili će doći do odlučujućeg koraka prema reformi, nadam se, ili ćemo biti na vrlo kritičnoj tački koja će dovesti do neuspjeha sinodalnog puta", kaže Stetter-Karp u intervjuu za DW . Sada je, kako kaže, potrebno izaći s cijelom istinom, a ne samo priznati ono što se ionako više ne može poreći. "Vidim da smo zapravo suočeni s ozbiljnim ispitom", kaže Stetter-Karp.

Osobito mladi žele napustiti crkvu

Mnogi mladi vjernici Katoličke crkve već vide crveno svjetlo kada je riječ o Crkvi. U udrugama mladih jasno se osjeća koliko je duboka nesigurnost, kaže Gregor Podschun, član četveročlanog odbora Savez katoličke mladeži (BDKJ). Mnogi mladi, kako kaže, razmišljaju imaju li još uvijek dom u Crkvi. BDKJ trenutno prima brojne upite mladih koji žele napustiti crkvu, ali žele ostati članovi omladinskih organizacija.

„Doživljavamo to da mladi ljudi postavljaju pitanja o crkvi i svojoj vjeri, kaže on. Oni su, kako dalje kaže, zaključili da se institucija crkve ne drži onoga što obećava evanđelje. "Dakle, postoji rascijep između njihove vjere i crkvene institucije i to ih može dovesti do toga da napuste crkvu, ali ostanu vjernici", poručuje.

Gregor Podschun

Obnoviti crkvu

Podschun želi držati otvorena vrata za mlade koji su razočarani Crkvom. No on je oštar prema crkvi kao instituciji. "Crkva se ne smije spašavati sama. Ako želimo istražiti sve i spriječiti patnje i prihvatiti kao nužno zlo da uništimo ovu crkvu ovakvu kakva jest, onda se mora krenuti tim putem i onda, sljedeći korak može biti samo obnova Crkve", kaže Podschun.

Izvještaj iz Münchena nije ga iznenadio, kaže Podschun u razgovoru za DW. "Crkva je monarhijski strukturirana, vrlo centralizirana, što znači da sistem vlasti podržava i štiti Vatikan, stoga je manje iznenađujuće da se zataškavaju stvari koje bi naštetile crkvi", kaže on. Ovaj mladi katolik se nada da će šok potaknuti crkvu da "ozbiljno razmisli o pokajanju".

