Spor oko raspuštanja "Palestinskog kongresa" u Berlinu

U petak je policija raspustila "Palestinski kongres" koji je u Berlinu okupio oko 250 sudionika. To je izazvalo i nasilne prosvjede, a još uvijek se vodi spor je li policija ispravno postupila.

"Palestinski kongres" je trebao trajati tri dana i organizatori su ga najavili nadležnim službama već odavno, ali sve do dana početka prošlog petka (12.4.) se držalo u tajnosti, gdje će on biti održan. Naziv kongresa je bio "Optužujemo" - po svemu sudeći aluzija na otvoreno pismo koje je Émile Zola 1898. napisao zbog skandala u namještenoj optužbi protiv francuskog časnika židovske vjere Alfreda Dreyfusa, ali u ovom slučaju sudionici optužuju svjetsku javnost što nijemo promatra sudbinu Palestinaca i podržava Izrael - sve do njemačkog izvoza oružja u tu zemlju.

Organizator je bio niz propalestinskih udruga i organizacija kao što su "Grupa moć radnikaCa" (GAM), "Revolucija" (REVO), "Ujedinjeni Nacionalni komitet Palestinaca", a među njima je bila i upitna udruga "Glas Židova za pravedan mir na Bliskom istoku" koja je do sad već primijećena ne samo izjavama protiv Izraela, nego i po antisemitskim ispadima. Kad je konačno objavljenokako će kongres biti održan u Berlin-Tempelhofu, spremna je bila i policija s oko 900 službenika, a organizatori su upozoreni kako se neće trpjeti nikakvi izgredi, antisemitističke parole i optužbe protiv Izraela za navodni genocid kako se već čulo od nekih propalestinskih organizacija.

Odlučan postupak policije

Kongres je počeo poslije podne i već je trajao dva sata kad se sudionicima kongresa preko videa obratila "osoba kojoj je u Njemačkoj zabranjen javni nastup" - kako je kasnije objavila berlinska policija. Službenici su brzo reagirali, prekinuli su video-vezu, objavili kako se to okupljanje prekida i tog i sljedeća dva dana, a oko 250 sudionika pozvali neka napuste dvoranu.

Službeni izvori nisu naveli o kojoj je to "zabranjenoj" osobi riječ, ali njemački mediji objavljuju kako je to Salman Abu Sitta, 80-godišnji palestinski aktivist i znanstvenik koji je i osobno doživio - kako Palestinci zovu an-Nakbah, "katastrofu" odlaska Palestinaca iz svojih domova tijekom tamošnjeg rata 1948. Objavio je preko 400 radova na temu prava Palestinaca za vraćanje se na svoja imanja, bio je i član Palestinskog nacionalnog vijeća. Sve to zapravo ne bi bio razlog zabrane javnog nastupa u ovoj zemlji da prošlog listopada, kad je počeo napad Hamasa na Izrael, nije izjavio kako bi, da je mlađi i sam sudjelovao u ubojstvima i otmicama građana Izraela.

Gotovo bizaran pokušaj vlastite propagande je i izjava bivšeg ministra financija Grčke, Janisa Varoufakisa kako su Nijemci, uz Sitti i još jednom palestinskom aktivisti i njemu zabranili dolazak i javni nastup na ovom "Palestinskom kongresu".

Zloupotreba slobode u Njemačkoj

No nakon intervencije policije je i njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser pohvalila postupak službenika: "Ispravno je i neophodno da je policija Berlina strogo intervenirala kod takozvanog Kongresa Palestine. Mi nećemo trpjeti nikakvu islamističku propagandu i nikakvu mržnju protiv Židova", napisala je na socijalnoj mreži. I Stephan Weh iz tamošnjeg sindikata policije u tome vidi "jasnu poruku onima koji zloupotrebljavaju našu demokraciju ili sumnjaju u sposobnost akcije policije glavnog grada", kaže u priopćenju. "Tko želi koristiti našu demokraciju, taj se mora držati pravila i zakona."

A pravila i zakoni su bili na kušnji i u subotu: organizatori kongresa su zbog raspuštanja ove manifestacije pozvali na prosvjede na kojima se onda okupilo nešto manje od 2000 sudionika. I tu je prosvjed pred "Crvenom vijećnicom" u središtu Berlina počeo mirno i skandiranjem "shame on you" (sramite se), ali to nije tako ostalo. Prosvjedi su krenuli putem reprezentativne berlinske avenije Unter den Linden i na začelju povorke je došlo do sukoba sa službenicima. Tri prosvjednika su uhićena, a u pripremi su bile policijske snage i diljem grada.

"Protuzakonito"?

No ni tu nije kraj: organizatori "Palestinskog kongresa" u Berlinu namjeravaju poduzeti pravne korake protiv policije koja je, po njihovom mišljenju "protuzakonito" i "neprimjereno" raspustila tu manifestaciju. Njihova pravnica, Nadija Samour tvrdi kako su bile moguće i bitno manje mjere, a "svaki pokušaj zaštite ovog okupljanja je torpedirala policija".

Tvrdi kako se na kongresu nisu čule "nikakve kažnjive izjave" - što je priznala i policija, a njihova pravnica također tvrdi i kako organizatorima "nije bilo poznata zabrana javnog nastupa" niti za Salmana Abu Sittu i kako im je to priopćeno tek uoči početka kongresa. No očito su i organizatori slutili kako će s tim govornikom biti problema: on živi u Velikoj Britaniji i zapravo je trebao doći u Berlin na ovaj kongres, ali umjesto toga je radije uspostavljena video-veza.

