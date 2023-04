Hrvatska policija krši zakone na vanjskoj granici EU-a

U današnjem (6.4.) online izdanju poznatog njemačkog tjednika Der Spiegel objavljen je veliki tekst o nasilnom i ilegalnom protjerivanju migranata koji su ilegalno prešli granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine nazad u Bosnu. Ta se praksa obično naziva push-back i zabranjena je međunarodnim konvencijama.

Prvi puta Spiegel je o toj nelegalnoj praksi hrvatske policije pisao u listopadu 2021. Tada je jedan investigativni tim njemačkih novinara, u suradnji s Lighthouse Reports i drugim međunarodnim medijima nakon višemjesečne istrage uspio doći ne samo do informacija o nasilnom vraćanju migranata u BiH, već i do jedne video snimke. Na njoj se jasno vidi kako „policajci u uniformama hrvatske policije, s maskama na glavi, palicama tuku migrante iz Afganistana i Pakistana i tjeraju ih nazad preko granice u Bosnu i Hercegovinu", piše Spiegel.

Reakcije su bile neugodne za hrvatsku vladu: Europska komisija je bila zgrožena i naložila je istragu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je morao priznati da se radi o pripadnicima interventne policije. Ali tu se radilo o pojedinačnom slučaju, tvrdio je ministar, policajci su djelovali mimo propisa i uputa vlade, provremeno su bili suspendirani. A svoju odgovornost za taj navodno izdvojeni eksces Božinović nije vidio.

Spiegel navodi da su već tada poznavatelji prilika i neki anonimni izvori iz policije tvrdili da se tu, međutim, uopće ne radi ni o kakvom pojedinačnom i izdvojenom ekscesu, već da je to redovna i opća praksa, a da nalozi stižu sa samog vrha ministarstva.

U svom novom tekstu njemački novinari navode konkretnu potvrdu dosadašnjih tvrdnji Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/picture alliance

Zviždač dostavlja informacije

U svom novom tekstu njemački novinari navode konkretnu potvrdu tih tvrdnji. Došli su u posjed komunikacije u neformalnoj WhatsApp grupi „OA Koridor II – Zapad". Prema njihovim istraživanjima, u toj je grupi bilo više od 30 službenika policije, neki od njih visokorangirani službenici Ministarstva unutarnjih poslova, uključujući i dvije glasnogovornice. „Anonimni zviždač je istraživačkoj medijskoj organizaciji Lighthouse Reports dao 60 snimaka zaslona chat grupe. Spiegel ih je ocjenjivao zajedno s Lighthouse Reports, hrvatskim medijima Novosti, Telegram i Nova TV te ORF-om", navodi se u tekstu.

Jedna od tih snimaka, piše njemački list, pokazuje kako „migranti leže licem prema dolje na šumskom tlu, uredno poredani, jedan do drugoga. Mladići nisu obuveni, neki još imaju čarape, drugi su bosi. Trojica krupnih muškaraca bdiju nad njima, nose uniforme i drže oružje u rukama. Fotografija koja prikazuje ovu scenu je iz neslužbene WhatsApp grupe hrvatske policije. U 9.55 sati 16. kolovoza ispod fotografije stoji da se radi o 85 stranaca za koje kažu da su Pakistanci". Fotografija je snimljena u šumi kod željezničke stanice u Driveniku, dva sata vožnje od Zagreba.

Autori teksta navode da „nema sumnje u autentičnost snimaka zaslona. Istraživači su provjerili identitete članova grupe pomoću profila na društvenim mrežama, besplatno dostupnih telefonskih brojeva i telefonskih poziva."

Snimke zaslona koji su novinarima dostavljeni pokrivaju razdoblje od kolovoza 2019. do veljače 2020., vrijeme kada je na hrvatsko-bosansku granicu stizalo posebno mnogo migranata.

"Akcija Koridor"

Novinari Spiegela dalje navode kako se „iz chatova vidi da je čelništvo hrvatske policije bilo detaljno obaviješteno o uhićenjima u „Akciji Koridor" - ali očito ne preko službenih kanala u kojima se poruke pohranjuju i koje kasnije mogu poslužiti kao dokaz, već preko neformalnog WhatsAppa chata. To ukazuje da je hrvatska vlast znala za ilegalni progon izbjeglica, tolerirala ga ili čak kontrolirala. Hrvatska Vlada to opovrgava".

Na snimkama je dokumentirano više od 1.300 uhićenih migranata, uglavnom iz Pakistana, Afganistana i Sirije. Zoran Ničeno, načelnik hrvatske granične policije, čita te poruke, nekoliko puta hrabri kolege i reagira na uhićenja emojijima: palac gore, pljesak rukama.

Spiegel navodi kako uhićenja migranata sama po sebi nisu nezakonita. Međutim, europsko i međunarodno pravo obvezuje policiju da osobama koje traže zaštitu daju priliku za podnošenje zahtjeva za azil i prolazak kroz postupak utemeljen na vladavini prava. „Postoje ozbiljne naznake da to nije provedeno", navode autori.

Tako primjerice jedan policajac javlja 13.2.2020. da je naručio pet vozila „za transport i odvraćanje". „Odvraćanje je", navodi Spiegel, „šifra unutar hrvatske policije koja označava prisilno vraćanje izbjeglica". Hrvatska policija priznaje da spriječava ulazak u zemlju migrantima, ali navodno odmah na granici, prije nego oni steknu pravo postavljanja zahtjeva za azil. No, „u ovom su slučaju migranti pokupljeni duboko u unutrašnjosti zemlje“ i ipak prisilno vraćeni, navodi se u tekstu.

Kršenje međunarodnog prava

"Za mene je potpuno jasno da je ovdje pokrenut ilegalni otpor", kaže njemački stručnjak za migracije i zapadni Balkan Bodo Weber novinarima Spiegela.

U tekstu njemačkog tjednika se dalje navodi da su „nadređeni u akciji Koridor zabranili policajcima na terenu da im službeno potvrde uhićenja, kaže jedan bivši policajac. Nemoj praviti izvještaje, bila je zapovijed." Umjesto toga je WhatsApp grupa stvorena kao informativni kanal, a služila je i kao neslužbena statistika, kaže ovaj svjedok koji je želio ostati anoniman.

Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova na upit je odgovorilo da ne može potvrditi autentičnost chatova. No, prema informacijama iz MUP-a, takve WhatsApp grupe zatvorene su prije tri godine i više ne postoje. WhatsApp nije službena metoda za prijenos podataka. No, putem aplikacije nije zabranjeno ni slanje sadržaja koji nisu klasificirani kao povjerljivi – posebice ne u zatvorenoj grupi policajaca, prenosi Spiegel odgovor iz Ministarstva.

Većina osoba koje su njemački novinari kontaktirali zanijekala je da su bili članovi WhatsApp grupe, troje ih to nije izričito zanijekalo, ali ni potvrdilo. A Zoran Ničeno, načelnik hrvatske granične policije, na upit je novinare uputio na ured MUP-a za odnose s javnošću.

Na kraju teksta Spiegel navodi da europske službe u Bruxellesu vrlo suzdržano reagiraju na ovakve vijesti. Europska komisija doduše načelno osuđuje ilegalne push-backove, ali ne provodi nikakav efikasan monitoring, niti pokreće neke postupke.

Nadležna povjerenica EU-a za unutarnje poslove Ylva Johansson oslanja se samo na takozvani neovisni nadzorni mehanizam. Nakon dugog odgađanja, on je sada uspostavljen. No, malo je vjerojatno da su hrvatski inspektori doista neovisni. Kad se u godišnjem izvješću počelo govoriti o prisilnom vraćanju, to izvješće je kratko nakon toga skinuto s web stranice, navodi Spiegel. A za svoj dobro obavljen posao čuvanja granica Hrvatska je i nagrađena ulaskom u šengenski prostor.

Z. Arbutina (Spiegel)

