SPD-ova raketna dilema

"Mi ovdje nismo u Vatikanu. Već mi u SPD-u raspravljamo o takvim pitanjima rata i mira", kaže član SPD-a Ralf Stegner. Poruka: Olaf Scholz nije papa i odluke nisu nepogrešive.

Stegner, kao i brojni drugi istaknuti članovi SPD-a, uznemiren je što je, bez prethodne unutarstranačke rasprave, kancelar proglasio odlučenim ono o čemu se, kako smatraju mnogi njegovi stranački drugovi, trebalo prvo raspravljati:stacioniranje američkih projektila srednjeg dometa u Njemačkoj od 2026.

Službeno obrazloženje: Nedostatak sposobnosti kada je riječ o odbrani od Rusije mora biti okončan.

Nedostatak kancelarove sposobnosti?

Mnogi socijaldemokrati, međutim, vide prije nedostatak sposobnosti kod svog stranačkog kolege i kancelara Scholza. On ne saopćava niti objašnjava ono što svakako treba objasniti: bilateralnu odluku između američke i njemačke vlade o stacioniranju američkih oružanih sistemarazličitih dometa u Njemačkoj. To uključuje krstareće rakete Tomahawk i višenamjenske rakete SM-6, kao i novu hipersoničnu raketu Dark Eagle, koja je u završnoj fazi razvoja.

"Nije problem u tome što imamo manjak oružja, nego u tome što ne razgovaramo s Rusima”, kaže Stegner. Kancelar to vidi bitno drugačije. Odluka se može ispitati iz različitih perspektiva, kaže on hladnokrvno. Ali odluka, kaže, ostaje ista. Scholzova poruka: Stvar je gotova. Stacioniranje služi za sprječavanje rata.

I za vodstvo SPD-a je stvar odlučena

Vodstvo SPD-a sada pokušava ograničiti štetu. “Bit će detaljna rasprava o tome u Bundestagu i naravno također detaljna rasprava u SPD-u”, obećava čelnica stranke Saskia Esken u intervjuu za ARD.

Glavni tajnik Kevin Kühnert, koji je trenutno u kampanji za izbore u njemačkoj saveznoj zemlji Thüringenu, rekao je da nije potpuno iznenađen odlukom o stacioniranju raketa. Kühnert se osmjehuje kada je riječ o navodnom kancelarovom "nedostatku vještina" i kaže za ARD kako pretpostavlja da će Scholz ponovno objasniti razloge za odluku nakon ljetnog odmora. Ali o samoj stvari, tako to vidi i vodstvo SPD-a, odlučio je kancelar.

Savezna vlada ne bi smjela naivno reagirati na rusku agresiju s "vjerom, ljubavlju, nadom", kaže Kühnert, opravdavajući Scholzove postupke. Glavni tajnik SPD-a odluku o stacioniranju naziva "teškom" i kaže da ona „zahtijeva objašnjenje", ali ona ipak nije takva da bi se mogla opisati kao agresija.

Čelnik stranke Esken ne vidi rascjep u SPD-u

Esken ne želi znati ništa o razdoru u njezinoj stranci. "U Kalinjingradu ima oružja koje može stići do Berlina za nekoliko minuta. Na to moramo reagirati", kaže čelnica SPD-a. Ipak, u stranci postoji zajednički stav o tome kako se može postići veća kontrola naoružanja u Europi. Čelnik parlamentarne grupe SPD-a Rolf Mützenich mogao bi to vidjeti drugačije.

Stvari u SPD-u ključaju. Otvorena pisma kruže. Okrug Erharda Epplera, nazvan po praocu mirovnog pokreta SPD-a, poziva vodstvo SPD-a na otvorenu i kontroverznu raspravu o stacioniranju. Bivši šef stranke Norbert Walter-Borjans, bivši državni ministar Gernot Erler, bivši ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel, svi su iritirani što je kancelar usput objavio odluku takve važnosti. Tu su i prvi pozivi da se provede izjašnjavanje o ovome unutar članstva SPD-a.

Ljude na istoku pokreće stacioniranje

Osim toga, na istoku su toku predizborne kampanje za tri savezne zemlje, a u njima su ljudi posebno kritični prema takvom stacioniranju oružja srednjeg dometa. Heike Taubert je SPD-ova ministrica financija u njemačkoj saveznoj zemlji Tiringiji i nalazi se usred teške predizborne kampanje za SPD. Ona kaže za ARD da je stacioniranje ovog oružja također tema u Tiringiji. "Svi smo mislili da ćemo zauvijek imati mir. A sada opet kupiti više oružja i onda reći: Ono što Rusija ima, želimo i mi imati?"

Taubert podržava odluku o stacioniranju, ali ona, kao i mnogi drugi drugovi, zna koliko je ovako nešto teško predočiti bazi.

Pistorius zahtijeva sposobnost odvraćanja

Ministar odbrane SPD-a Boris Pistorius, koji je ranije upotrijebio riječ "spremnost za rat", sada govori o "sposobnostima odvraćanja" u vezi s raspoređivanjem raketa. On kaže da nema problema raspravljati o tome.

Njegovo gledište: Drugovi (iz SPD-a - op. red.) moraju shvatiti šta je cilj ovoga. To nije dolazak u smjeru naoružanja ili ponovnog naoružavanja, već u smjeru sustizanja sposobnosti koju je Njemačka izgubila: sposobnosti odvraćanja.

