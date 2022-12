SP2022: Messi? Mbappé? Katar!

Dizajnerska roba od morskog otpada

Električni romobili ili trotineti, kako god ih netko nazivao, preplavili su europske gradove. Za neke su oni budućnost mobilnosti u gradovima. A nekima idu jednostavno na živce. I zato ih bacaju u rijeke, u more, što dalje to bolje! A to je veliki ekološki problem. Što s tim elektro-otpadom?