"Normalno je da žena voli ženu"

Fudbalerke se mnogo normalnije odnose prema homosekusalnosti. „Neke imaju žene kao partnerke, neke su udate za muškarce.“ Zašto je to onda kod muškaraca drugačije?

Gizlane Čebak je nakratko napravila grimasu, a zatim odmahnula glavom, osmjehujući se u nevjerici. Na početku ovog Svjetskog prvenstva u Australiji i Novom Zelandu, marokanska reprezentativka je na konferenciji za novinare upitana da li ima homoseksualne saigračice – zbog „neprimjerenog” pitanja nekoliko dana kasnije izvinio se britanski BBC.

BBC se izvinio Gizlane Čebak zbog neumjesnog pitanja Foto: Ryan Wilkisky/Sports Inc/empics/picture alliance

„Prirodno je da žene vole žene"

S obzirom na moguće krivično gonjenje zbog „istopolnih seksualnih odnosa" u Maroku, ovo pitanje je imalo političku pozadinu. Slično kao i debata da se njemačkim reprezentativkama ne dozvoli da nose kapitensku traku u duginim bojama. Ali put ka normalnosti je već dugo mnogo, mnogo kraći za žene nego za muškarce.

- pročitajte još:Homoseksualnost u Africi: nasilje, zatvorske kazne, stigma

„Za nas u Bundesligi i u reprezentaciji je potpuno prirodno da žene vole žene. Kod muškaraca je potpuno drugačije, možda zato što je pažnja veća“, kaže reprezentativka Lea Šiler. Ova 25-godišnjakinja otvoreno govori o svojoj vezi sa austrijskom jedriličarkom Larom Vadlau. Kao neke od njenih koleginica iz tima, Šilerova na društvenim mrežama objavljuje zajedničke fotografije. Drugi to ne rade, bez obzira da li se radi o životnoj saputnici ili saputniku.

U njemačkom profesionalnom fudbalu, s druge strane, nijedan aktivni igrač još nije javno obznanio svoju homoseksualnost. Čak i na međunarodnom nivou, broj je veoma simboličan. „Željela bih da svaki gej fudbaler može to javno da kaže i da bude prihvaćen od svih“, rekla je Lena Oberdorf engleskom „Gardijanu". Društvo to „stvarno otežava muškarcima, ali meine zaista nije briga da li farbaš kosu u zeleno ili crveno. To je tvoj život."

Lena Oberdorf: „Željela bih da svaki gej fudbaler može to javno da kaže i da bude prihvaćen od svih.“ Foto: Melanie Laurent/DPPI Media/picture alliance

„Želim samo više normalnosti"

Njena djevojka je kaže: „ponekad na mojim društvenim mrežama, tako da ljudi mogu da misle šta god žele". Timska koleginica Svenja Hut rekla je za magazin "Elfen" da joj je "veoma važno" da se uključi u temu, "jer samo želim više normalnosti". Vicekapitenka selekcije DFB i njena supruga opširno pričaju o vještačkoj oplodnji u TV dokumentarcu - poslije Svjetskog prvenstva trebalo bi da dođe prva prinova. „Takođe želim da ohrabrim ljude kojima možda nije tako lako u sopstvenom okruženju."

Ispod svojih slika sa vjenčanja pročitala je i homofobične komentare, „što na sreću nije smetalo mojoj ženi i meni", rekla je Hut. Ipak, to je čini tužnom i jasno stavlja do znanja da ima još mnogo toga da se uradi u smislu tolerancije, poštovanja i uvažavanja. Ovo još više važi za druge zemlje učesnice Svjetskog prvenstva.

Homoseksualnost tabu, teško krivično djelo…

Na Haitiju je homoseksualnost društveni tabu, u Nigeriji, prema Međunarodnom društvu za ljudska prava (IGFM), homoseksualni odnos je i dalje zabranjen, a u nekim državama čak i teško krivično djelo.

Zbog toga je međunarodnim zvijezdama poput Megan Rapino još važnije da se angažuju na tom polju. Dvostruka svjetska šampionka iz SAD i njena partnerka Sju Bird bile su prvi otvoreno homoseksualni par koji je bio model za časopis ESPN - i dugo su se smatrale uzorom za LGBTQI+ u fudbalu.

„To nikada nije velika stvar u ženskom fudbalu. Neke imaju žene kao partnerke, neke su udate za muškarce", rekla je engleska evropska šampionka Džil Skot. Za muškarce, s druge strane, „jednostavno ne postoji bezbjedno okruženje u kome se osjećaju dovoljno sigurnim da to urade, i to je tako tužno". Razlozi za ovakvo okruženje izgledaju složeni i prevazilaze fudbal u Njemačkoj.

Dvostruka svjetska šampionka iz SAD, Megan Rapino i njena partnerka Sju Bird bile su prvi otvoreno homoseksualni par koji je bio model za časopis ESPN Foto: Josie Lepe/AP/picture alliance

"Muškarci nisu dovoljno otvoreni”

Šef reprezentacija Njemačkog fudbalskog saveza Joti Čacijaleksiu rekao je da je među muškarcima „zapravo slučaj da mnogi nisu toliko otvoreni po tom pitanju“. On lično smatra da je to šteta, jer je u krajnjoj liniji riječ o sportskoj procijeni a ne o tome šta ko radi u svom privatnom životu i "treba da može da radi šta god hoće”.

Reprezentacija Njemačke na Svjetskom prvenstvu se zalaže za „raznolikost, jer smo šareni. Znamo da postoje i teme homoseksualnosti u fudbalu”, rekao je Čacialeksiu. „I za mene lično je važno da budem veoma otvoren i transparentan u vezi sa tim."

dpa/ss

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu