Soroš umjesto Soroša: milijardama u borbu protiv Trampa

Američki investitor Džordž Soroš predao je kontrolu nad svojim fondacijama svom sinu Aleksandru - koji je pak jasno stavio do znanja da je jedan od njegovih najvažnijih zadataka borba protiv mogućeg reizbora Trampa.

Američki milijarder Džordž Soroš će svoju poslovnu imperiju prenijeti na svog sina Aleksandra (37). To su obojica izjavili u intervjuu za „Volstrit džornal" (WSJ).

Soroševe aktivnosti uključuju i njegovu nevladinu organizaciju Fondacija za otvoreno društvo (OSF). Ta fondacija daje oko 1,5 milijardi dolara godišnje grupama koje unaprjeđuju ljudska prava i demokratiju širom svijeta, navodi se na njenom sajtu.

Prema pisanju WSJ, upravni odbor OSF-a je još u decembru izabrao Aleksandra Soroša za predsjednika.

Aleksandar Soroš je rekao da je jedna od njegovih najvažnijih namjera borba protiv reizbora bivšeg predsjednika Donalda Trampa. „Volei bih da novac ne igra tako veliku ulogu u politici, ali dokle god to čini druga strana, i mi to moramo da radimo", rekao je Aleksandar Soroš za WSJ.

Donald Tramp Foto: Allison Joyce/AFP/Getty Images

Pod njegovim rukovodstvom Fondacija za otvoreno društvo će podržavati demokratije i ličnosti političke ljevice u Sjedinjenim Državama. Ali takođe želi da radi na drugim pitanjima kao što su prava na abortus i rodna ravnopravnost i promoviše programe koji podstiču Latinoamerikance i Afroamerikance da učestvuju na izborima.

"Moramo biti patriotskiji i inkluzivniji"

Aleksandar Soroš takođe želi da se više od svog oca angažuje u Sjedinjenim Državama.

„Moramo biti patriotskiji i inkluzivniji", rekao je on. „Samo zato što neko glasa za Trampa ne znači da je on izgubljen ili rasista. On sam je „političniji" od svog oca, smatra Aleksandar Soroš - jedan od najvećih donatora američkih demokrata.

Džordž Soroš, rođen u Mađarskoj, obogatio se kao finansijski stručnjak i menadžer hedž fondova 1970-ih i 1980-ih. Kao neprijatelj mnogih populista i kao Jevrej, Soroš je česta meta antisemitskih napada.

Proslavio se 1992. opkladom od više milijardi dolara u odnosu na britansku funtu: smatrao je da je valuta precijenjena i na kraju, prema procjenama, od toga zaradio oko milijardu dolara.

Prema trenutnim informacijama Forbsa, njegovo privatno bogatstvo vrijedi 6,7 milijardi dolara, a 2011. pretvorio je svoj hedž fond Soros Fund Management u porodičnu kancelariju. Prema podacima Blumberga, porodična kancelarija Soros Capital Management je u maju 2022. upravljala investicijama vrijednim 28 milijardi dolara, uključujući OSF.

dr(ard)

