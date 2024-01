Snijeg i led u Njemačkoj: Haos na cestama, letovi otkazani

Zimsko vrijeme i dalje stvara probleme na jugu i u središnjim dijelovima Njemačke. Meteorološka služba upozorava na "velike količine" snijega. Na aerodromu u Frankfurtu i dalje su na snazi ograničenja vazdušnog saobraćaja. Tokom noći na nekim autoputevima ništa nije radilo. Stanje na putevima u dijelovima Njemačke ostaje napeto zbog ledene kiše i obilnih snježnih padavina.

Meteorološke službe upozorile su da se stanovništvo počevši od područja Eifela i Kelna preko planine Rothaar i sve do Tiringije mora pripremiti za „uporne", odnosno neprestane padavine a u nekim dijelovima i prave snježne mećave. Njemačka savezna meteorološka služba Deutscher Wetter Dienst (DWD) upozorava na "prekide u saobraćaju i rizik od obrušavanja snijega". Također najavljuje snježne padavine na jugoistoku Njemačke. Tokom vikenda se širom Njemačke očekuje sunce.

Kilometarske gužve na autoputevima

Stotine vozila zaglavilo se tokom noći na nekoliko autoputeva u Hesenu i Rheinland-Pfalzu zbog poledice i snijega. U istočnim dijelovima pokrajine Hessen spasioci su davali ćebad i tople napitke ljudima u automobilima, koji su satima ili cijelu noć bili zaglavljeni u kilometarskim kolonama, saopštila je policija. Ulice i trotoari u pogođenim regijama Njemačke u srijedu su se pretvarali u opasna klizališta i tobogane. Došlo je do brojnih nesreća. Samo ih je u Saarlandu u srijedu do podneva bilo više od sto. Najmanje jedna osoba je poginula u nesreći izazvanoj klizavim kolovozom. Čovjek je sletio svojim kombijem sa puta u jednoj krivini u Eifelu i zabio se u drvo. U većini drugih nesreća, došlo je samo do oštećenja lima. Klizave i zaleđene ceste i trotoari predstavljaju opasnost i za pješake. Prema riječima spasilaca, prolaznici su padali i završavali u bolnici sa povredama.

Dalja ograničenja na aerodromu u Frankfurtu

I u četvrtak su otkazani mnogi letovi sa aerodroma u Frankfurtu. To pokazuje i pogled na table dolazaka i odlazaka na internet stranici aerodroma. "Putnici se mole da provjere status leta na web stranicama aviokompanija prije dolaska na aerodrom i da uzmu dovoljno vremena za putovanje", piše na stranici. "Ako je vaš let otkazan, nemojte dolaziti na aerodrom.”

Zbog ledene kiše, polijetanja aviona na najvećem njemačkom aerodromu privremeno su obustavljena u srijedu popodne. Fraport je to opravdao navodima da se avioni ne mogu bezbjedno odlediti niti poletjeti zbog ledene kiše, koja nije prestajala padati. Od srijede popodne, pojedini avioni ipak su uspjeli da polete ali je njihov broj bio mali. Zbog vremenskih uslova u pojedinim mjestima se u četvrtak, kao što je to bilo i u srijedu, očekuje otkazivanje nastave u školama.

Vozni saobraćaj bez većih problema

Njemačka željeznica, koja je do sada uvijek teško bila pogođena zimskim nevremenom, ledom i snijegom, uspjela se relativno dobro izboriti sa vanrednom situacijom. Vozni saobraćaj počeo je u jutarnjim satima bez većih zastoja. Međutim, u nekim slučajevima i dalje su na snazi ograničenja saobraćaja. Putnici se stoga trebaju unaprijed informisati o voznom redu. U srijedu je bilo kašnjenja i otkazivanja u međugradskom i regionalnom prevozu zbog snijega i leda. Kao i u srijedu, i u četvrtak bi mnogi ICE-vozovi (Inter City Express) iz Njemačke za Pariz također trebali biti otkazani, posebno oni koji za glavni grad Francuske saobraćaju iz Frankfurta, Stuttgarta i Saarbrückena. U Kelnu je ovoga četvrtka ponovo uspostavljen autobuski saobraćaj, koji je i u Bonu tokom noći i jutra bio privremeno obustavljen.

Sudar toplih i hladnih vazdušnih masa iznad Njemačke

Tešku vremensku situaciju izazvao je sudar vazdušnih masa iznad Njemačke: hladnog polarnog vazduha sa sjevera i toplog i vlažnog vazduha sa juga. „Ovakva vremenska situacija se posljednji put dogodila 1987. godine", kaže Tim Staeger iz Centra za vremensku prognozu ARD-a.

Budući da ovaj sudar vazdušnih masa može da traje satima i donese velike količine padavina, postoji opasnost da se na ulicama formira "debeo sloj leda", izjavio je ovaj meteorolog u intervjuu za tagesschau24.

