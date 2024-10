Slučaj Gisèle Pélicot ulio hrabrost žrtvama silovanja

Na ulicama južnofrancuskog Avignona vise transparenti na kojima se izražava podrška za Gisèle Pélicot. Više puta su diljem zemlje žene demonstrirale kako bi iskazale solidarnost. A kad ova 71-godišnjakinja jutrom odlazi u zgradu suda, brojne žene ju već čekaju ispred zgrade i plješću. Jer Pelicot je postala simbol hrabrosti i digniteta. Ona je pokrenula tužbu protiv 51 muškarca koji su je navodno silovali pod utjecajem droga. Za taj zločin postoji i naziv: "kemijsko podčinjavanje".

Jedan od optuženih je njezin suprug Dominique. On je priznao da ju je duže od deset godina drogirao i zatim silovao. Usto je putem jedne online-platforme ponudio svoju suprugu i pustio da ju siluje više od 80 muškaraca, dok je on sam snimao ta silovanja. Među optuženim muškarcima su vatrogasci, električari ili čak i novinari. Proces koji bi mogao pokrenuti društvene promjene između ostalog i zbog toga što je Pélicot suglasna s tim da se on vodi javno, što inače nije uobičajeno u Francuskoj.

"Neću popustiti"

Gisèle Pélicot kaže da su i nju drogirali, pa zatim silovali Foto: Lisa Louis/DW

Na taj način i Justine može iz Pariza pratiti slučaj Pélicot. Kaže da je nju jedna poznanica krajem 2021. drogirala, zatim skupa s njezinim mužem silovala i to sve snimala. Zatim je ta žena tražila od nje 20.000 eura za brisanje videa. Kad je Justine odbila platiti, ta poznanica je videe poslala susjedima i prijateljima. Justine se i danas još plaši da kaže svoje pravo ime. Ali Gisèle Pélicot joj je ulila novu nadu. "Gisèle je svijetli uzor koji osvjetljava jednu mračnu stranu društva koju neki radije žele prikriti", kaže Justine u izjavi za Deutsche Welle. "Ona pokazuje snagu tako što uzdiže svoj glas."

Justinina odvjetnica je pokrenula tužbu pred sudom zbog silovanja nakon što je policija odbila da uopće pokrene prijavu. No do sudskog procesa dosad nije došlo. "To silovanje me uništilo. Ono mi se svaki dan javlja pred očima - s tim mislima odlazim u krevet i noćne more me probude iz sna", kaže ona. "Ali Gisèle mi je ulila hrabrost da se vratim na sud koji je moj slučaj zamrznuo. Neću popustiti sve dok ga ne obrade."

Proces je u Francuskoj pokrenuo temeljna pitanja: feministice i pravnici raspravljaju o toksičnoj muškosti i je li potrebno nanovo definirati što je to silovanje, kao i treba li u zakon zapisati što znači izričito odobravanje seksualnog čina. Aktualno kao silovanje pred zakonom važi ako je seksualni čin iznuđen "nasiljem, prisilom, prijetnjom ili iznenadno".

Nije poznato koliko ima slučajeva silovanja uz "kemijsko podčinjavanje". U tužbama za silovanje u Francuskoj rijetko dolazi do presuda. Prema rezultatima jedne studije pariškog Instituta za javnu politiku (IPP) između 2012. i 2021. je 94 posto slučajeva prekinuto. Zakon kojim se kažnjava "kemijsko podčinjavanje" ne postoji u Francuskoj. Kad osobe navedu da ih se drogiralo i silovalo, onda i to spada pod "pooštreno silovanje" - u slučaju osude prijete kazne do 15 godina zatvora. Do 20 godina nakon silovanja se ono može prijaviti, nakon toga slučaj zastarijeva.

Uzor mnogim žrtvama koje se nisu usudile progovoriti

Gisele Pelicot želi da svako sam formira sopstveno mišljenje o zločinima koji su počinjeni nad njom i zbog toga je dozvolila da video-snimci i fotografije budu prikazani u sudnici Foto: Christophe Simon/AFP

63-godišnja Anne smatra da će Gisèle Pélicot inspirirati mnoge. Ona njezin slučaj naziva "XXL MeToo-trenutkom". MeToo se na društvenim mrežama koristi od 2017. godine kako bi se ukazalo na seksualno zlostavljanje. Grafit na kojemu je prikazano lice Gisèle Pélicot je više tisuća puta podijeljeno na društvenim mrežama i otiskano. Njezin zahtjev: "Sram mora promijeniti strane", razvio se u borbeni poziv feminističkih žena.

Anne, koja svoje pravo ime ne smije odati iz pravnih razloga, i sama je bila žrtva "kemijskog podčinjavanja". Njezin otac ju je navodno drogirao dok je bila dijete i tako je godinama zlostavljao. Zlostavljanje je snimao. Ti zločini su u međuvremenu zastarjeli, jer su se dogodili 1970-ih godina. O Gisèle Pélicot kaže da je "postala uzor mnogim žrtvama silovanja koji se, poput mene, dugo vremena nisu usudili govoriti o tome što im se dogodilo, kao da smo mi sami krivi za to." Kriviti sebe za zločin koji je počinjen nad njima je često automatski refleks žrtava seksualnog nasilja. Anne smatra da slučaj Gisèle Pélicot također pokazuje da se "kemijsko podčinjavanje" ne događa samo na partyjima, već da se takvo što "često događa unutar obitelji. Svi mi bismo trebali naučiti da prepoznamo signale upozorenja. Redovite glavobolje i rupe u sjećanju mogu biti dio toga."

Zastarjele slučajeve ponovno pokrenuti?

Justine je u međuvremenu pronašla svoj način kako da se osjeća bolje. "Bila sam na nekoliko sesija hipnoze i traumatske terapije", kaže ova psihologinja. "Kad sam primijetila da mi to pomaže, završila sam dodatnu obuku za te terapije i sada iste nudim mojim pacijentima i pacijenticama, među kojima su mnogi žrtve seksualnog nasilja." Ona kaže da se njezina terapija sastoji u tome što drugima pomaže u ozdravljenju. Ipak, i ona se nada da će slučaj Pélicot doprinijeti tome da se žrtve generalno više ne osjećaju same. "Nešto se pokrenulo što se više ne može zaustaviti", kaže ona. "Nadam se da će policija sada evidentirati sve tužbe, a onda ih sudovi i procesuirati."

Za to vrijeme je francuska vlada ponovno pokrenula povjerenstvo na temu "kemijsko podčinjavanje" koje bi moglo predložiti i zakonske izmjene. Anne se nada da će se u Francuskoj uskoro ukinuti pravilo o zastarijevanju slučajeva seksualiziranih zločina - prije svega kad je riječ o djeci žrtvama. "Moj otac je još živ. Trebao bi biti osuđen za to što je učinio", zahtijeva ona. "Nadam se da prati proces u slučaju Gisèle Pélicot i da se trese od straha da bi sve to mogli imati posljedice i za njega."

