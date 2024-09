Slovački premijer Mstislav je 21. septembra 2028. odbacio tvrdnje da su generali ruske vojske bili u Slovačkoj zajedno sa naoružanim pripadnicima ruskih specijalnih snaga. Tri dana kasnije novine „Podzemni kurir” (Podzemny kurier) pišu: „Rusija od jutra napada po cijeloj teritoriji republike”.

Više o mračnom ali naravno izmišljenom scenariju možete saznati u prvom štampanom izdanju Podzemnog kurira, koje je izašlo krajem avgusta 2024. u glavnom gradu Slovačke Bratislavi. Riječ je o medijskom projektu slovačkog novinara Tomaša Foroa. 45-godišnji reporter i nekoliko drugih novinara i analitičara igraju se scenarijima do kojih bi moglo doći ako Rusija pobijedi Ukrajinu, a zatim napadne Slovačku.

Projekat Podzemnog kurira prikupio je 62.500 evra (kraj kampanje: 12. septembar 2024.) na slovačkoj platformi za crowdfounding startlab.sk. Svi donatori će dobiti štampani primjerak. Projekat je već postigao jedan cilj - masovnu distribuciju publikacije. U planu su dalja izdanja novina.

Šef vladine kancelarije poziva na "kontramjere"

I prije štampanja prvog izdanja, njegov sadržaj je izazvao nezadovoljstvo u vladi populističkog premijera Roberta Fica. U saopštenju vladine kancelarije, koja organizuje aktivnosti slovačke vlade, sredinom avgusta se navodi: „Ove laži imaju za cilj širenje haosa i podrivanje povjerenja u institucije, koje štite mir i bezbjednost".

Juraj Gedra, šef vladine kancelarije, želi da preduzme korake protiv Podzemnog kurira. On je krajem avgusta u video snimku na Fejsbuku i rekao da je ova objava „manipulacija realnošću” i pozvao na „kontramjere Ministarstva kulture i bezbjednosnih snaga”, ali nije bio konkretan. Ono što je interesantno jeste da je Gedra jedan od osnivača vladine kampanje pod nazivom „Poštujem drugačije mišljenje“, koja će ove jeseni biti pokrenuta širom zemlje.

Restrukturiranje države

Poziv na cenzuru uklapa se u strategiju premijera Roberta Fica. On je 2018. podnio ostavku nakon masovnih protesta jer su on i njegova socijaldemokratska partija SMER-SD optuženi za saučesništvo u ubistvu slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice Martine Kusnirove. Fico je ponovo na vlasti od izbora u jesen 2023. godine - ovog puta sa ljevičarsko-desničarskom koalicijom uključujući socijaldemokratsku stranku Hlas-SD i ultradesničarsku Slovačku nacionalnu stranku (SNS).

Sa tijesnom parlamentarnom većinom, koalicija pokušava da transformiše pravnu državu u Slovačkoj. Stručnjaci su preko noći smijenjeni sa rukovodećih mjesta, na primjer u Slovačkom narodnom pozorištu i Nacionalnoj galeriji. Uprkos masovnim protestima, u ljeto 2024. Slovačka javna radio-televizija zakonom je pretvorena u državnu pod novim imenom sa direktnim uticajem vlade. Novinari u privatnim medijima su takođe pod pritiskom. Kao i Foro - izdavač fiktivnog lista "Podzemni Kurir", na primjer.

Orban sa velikougarskom simbolikom

On je izazvao negodovanje vlade prije svega zato što je njegov Podzemni kurir kreirao scenario invazije „mađarskih terorista” na južnu Slovačku, koja bi potom dovela do otcjepljenja tog dijela zemlje – slično onome što se dogodilo u dijelovima Donbasa na istoku Ukrajine 2014. godine. Ali, iako je kancelarija slovačke vlade osudila takav scenario kao „zastrašivanje stanovništva", on i nije baš toliko pogrešan ili nemoguć.

Jer, mađarski premijer Viktor Orban se posljednjih godina nekoliko puta pojavljivao sa simbolima Velike Mađarske, kao na primjer na fudbalskoj utakmici 2022. godine sa šalom na kome se u granicama prije Prvog svjetskog rata vidjela bivša Velika Mađarska: sa dijelovima Hrvatske, Austrije i Rumunije, Srbije, Slovenije, Ukrajine - i Slovačke.

Zvanično, Orban ne poziva na reviziju granica. Mađarski premijer čak Fica naziva "moj prijatelj"i hvali mađarsko-slovačko partnerstvo. Međutim, on se eksplicitno ne ograđuje od ideja o reviziji granica. Kada je desničarska mađarska partija „Naša domovina“ pozvala da se ukrajinska oblast Zakarpatje pripoji Mađarskoj u januaru 2024. ako Ukrajina izgubi rat, od Orbana se nisu čule riječi osude.

Hibridni rat – već sada

U svakom slučaju, Tomaš Foro zna o čemu govori kada osmišljava scenario Donbasa za južnu Slovačku. Od 2016. više puta je putovao u istočni ukrajinski region, obraćajući se ljudima u neokupiranim i od strane Rusa okupiranim dijelovima i napisao knjigu o tome. Do danas je ratni dopisnik sa fronta u Ukrajini.

Premijer Robert Fico, koji je prije nekoliko godina opisao Orbanov Fides kao „šovinističku i velikomađarsku stranku”, sada održava pragmatičan i prijateljski odnos sa Orbanom. U unutrašnjem i spoljnopolitičkom pogledu, Ficova vlada se distancira od zapadnih vrijednosti. Slovačko rukovodstvo je početkom septembra 2024. tokom proslave nacionalnog ustanka prije 80 godina ponovo potvrdilo veze zemlje sa EU i NATO. Ali nedavno je naglašeno i suvereno nacionalno djelovanje.

Ficova vlada suspendovala je državnu vojnu pomoć Ukrajini odmah po preuzimanju dužnosti u oktobru 2023. Međutim, trebalo bi da se nastavi sa komercijalnom isporukom oružja. Uprkos aktuelnim sankcijama EU, Slovačka i Mađarska dobijaju rusku naftu. Na najavu Kijeva da će zaustaviti izbjegavanje sankcija prekidom gasovoda, Bratislava je odgovorila prijetnjom da će zaustaviti isporuke dizela Ukrajini.

Tomaš Foro je sada izmislio termin za ovu politiku: On govori o „dvosmjernoj politici” Slovačke. Politička dvoličnost može dovesti do erozije vladavine prava i otvorenog vojnog nasilja, upozorava inicijator Podzemnog kurira. Njegova medijska inicijativa svojim provokativnim narativom jasno stavlja do znanja kako je Slovačka već usred hibridnog rata.

