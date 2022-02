Slika dana: Svjetlo u tami

Goli kauboj

U New Yorku je juče proglašeno vanredno stanje nakon snježne oluje koja je zadesila ovaj grad i sjeveroistok Sjedinjenih Država. Hiljade letova su otkazani, a nacionalna meteorološka služba predvidjela je udare vjetra od 80 do 120 km/h, te upozorila na “gotovo nemoguće uslove u saobraćaju”. Ali ovom "golom kauboju" to nije smetalo da izađe na ulice New Yorka i zasvira gitaru.