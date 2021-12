Slika dana: Posljednji u 2021.

Između pulskih nebodera

Žica po kojoj akrobati hodaju razapeta je između dva nebodera od po deset spratova u Puli. Posmatrači ovih aktrobacija najčešće smatraju da su one previše opasne, ali za one koji ih izvode, one su, kažu, potpuno sigurne i predstavljau oslobađanje i jednu vrstu meditacije.