Slika dana: Djed Mraz na kamili

Tipična predodžba o Djeda Mrazu je da on dolazi na saonicama punim poklona koje vuku jeleni. No, to nije svugdje tako. Na Bliskom istoku pak nema ni jelena ni snijega. Tamo Djeda Mraz jaše na kamili.

Svjetionik i oluja Zimska oluja na istočnom Mediteranu stigla je do Jafe u Izraelu. Jak vjetar formira talase visine i po više metara, ali svjetionik na molu, kao i uvijek – odolijeva.

Posljednji pun Mjesec u 2021. Bio je ovo posljednji pun Mjesec u drugoj godini pandemije korone. Snimljeno u Rotvajlu u Baden Virtembergu u Nemačkoj 19.12.

Između pulskih nebodera Žica po kojoj akrobati hodaju razapeta je između dva nebodera od po deset spratova u Puli. Posmatrači ovih aktrobacija najčešće smatraju da su one previše opasne, ali za one koji ih izvode, one su, kažu, potpuno sigurne i predstavljau oslobađanje i jednu vrstu meditacije.

Raskoš Amazona Posjetioci uživaju na otvaranju izložbe Fruits: Amazonian Times u Muzeju Amanh u Rio de Ženeiru. Raskoš Amazona, njegova prirodna bogatstva, etničke grupe koji tamo žive i njihovi običaji obuhvaćeni su izložbom koja želi ukazati na važnost očuvanja najveće tropske šume na svijetu.

Čamac s povrćem Čamac natovaren povrćem plovi ka lučkom gradu Chattogramu u Bangladešu. Zahvaljujući obilnoj snabdijevanju prispjelim plodovima iz susjednih područja, ponuda voća i povrća u Chattogramu naglo je porasla tokom posljednjih sedmica.

Bijes prirode "Vaia Dragon" je skulptura italijanskog umjetnika Marka Martalara koja se može vidjeti u Lavaroneu blizu Trenta, u regiji Alpa. Martalar stvara svoja djela od drvenih ostataka oluje Vaia koja je pogodila regiju Veneto u oktobru 2018., uništivši hiljade hektara šume. Skulptura predstavlja bijes prirode koji je zahvatio ove prostore.

Brčkanje na ruski način Članovi plivačkog kluba su odlučili da se malo "osvježe" u jednom zamrznutom jezercetu. Kupanje u ledenoj vodi je, kažu, zdravo i podstiče jačanje imuniteta. A u korona pandemiji jak imunitet nam je svima više nego potreban.

Sezona surfanja Nazare je mali grad na "Srebrnoj obali" Portugala. Tokom zime Nazare je poznat po ogromnim valovima koji privlače surfere iz cijelog svijeta. Sezona džinovskih valova počinje od oktobra do marta, kada valovi znaju biti visoki čak 30 metara.

Božićna čarolija Odraz šarenih božićnih lampinjona na vodi zaokupio je pažnju dječaka koji je sa roditeljima šetao parkom u američkom gradu Lenexa u Kanzasu.

Pada prvi snijeg... Oprez vozači, pao je prvi snijeg. Vožnju prilagodite uslovima u saobraćaju, posebno na ovom krivudavom putu kao u regionu Taunus u blizini Frankfurta.

Božić u akvarijumu Naše ribe bi također trebale znati da dolazi Božić - vjerovatno su pomislila dva saradnika "Sea Life" u Bangkoku. U kostimima Djeda Mraza i s rogovima irvasa izveli su svoj svakodnevni ritual hranjenja pred zadivljenom publikom. Na jelovniku: ostaci ribe i dobro raspoloženje uz morske pse i šarena jata riba.

Božićni ukrasi Najveći centar za vakcinaciju u Bukureštu ukrašen je pred Božić šarenim lampicama napravljenim od staklenih doza vakcine. Skupljali su ih još od marta kada je počela vakcinacija u Rumuniji.

Protiv naftnih bušotina Protestni performans protiv planova holandske naftne kompanije Šel da sprovede seizmička ispitivanja duž istočne obale Južnoafričke Republike, na plaži u Kejptaunu. Stotine drugih ekoloških aktivista okupilo se ove nedjelje (5.12) na plaži. Oni upozoravaju da Šelovi planovi predstavljaju opasnost po podvodni svijet "divlje obale".

Čarobna polarna noć Snimljeno na Antarktiku, na teritoriji Čilea - totalno pomračenje Sunca tokom polarne noći.

Akvarijum Ova mlada raža se primakla tik uz zid u akvarijumu u nacionalnom parku Tönning Multimar Wattforum na sjeveru Njemačke.

Odlazeća kancelarka Odlazeća njemačka kancelarka Angela Merkel maše dok napušta jučerašnju ceremoniju priređenu u njenu čast u Berlinu, Ona će se uskoro povući sa svoje pozicije kako bi ustupila mjesto Olafu Scholzu.

Najveća adventska svijeća na svijetu Četiri nedjelje uoči Božića – to je period u kojem se u Njemačkoj obilježava Advent. Običaj je da se svake nedjelje upali po jedna svijeća. Za ovu kažu da je „najveća adventska svijeća na svijetu“ – a to je u stvari kula tvrđave Hinterburg u mjestu Šlic koja se od 1991. za Advent umota u crveno platno, a sijalice na njenom vrhu su u obliku plamena.

Primite ih odmah Ovo je snimak akcije u nedjelju 28.11. ispred Bundestaga kojom se traži prihvatanje migranta koji se nalaze na granici Poljske i Bjelorusije.

Na putu ka Americi Karavan migranata, među kojima je većina njih sa Haitija, kreće se u pravcu američke granice. Svi oni putuju s nadom da će se preko rijeke Rio Grande domoći "obećane zemlje".

Parada na nebu iznad Rima Dok su italijanske vazduhoplovne snage na nebu iznad Rima "slikale" italijansku zastavu, tri ptice, leteći na podjednakom razmaku jedna od druge, kao da su oponašale "čelične ptice" iza sebe.

U potrazi za zlatom Fotografije organizacije Greenpeace pokazuju kako lanac ilegalnih brodova sa opremom za iskopavanje zlata i niz splavova sa bagerima čine mali plutajući grad na rijeci Madeiri. Ilegalna eksploatacija zlata raširena je u oblasti Amazona. No, obim radova je iznenadio čak i stručnjake. Aktivisti za okoliš zabrinuti su zbog osjetljivog ekosustava rijeke i staništa autohtonih naroda na tom području.

Božićni ukrasi od bočica cjepiva Šta učiniti s praznim flašicama od vakcina? Saradnici jedne liječničke ordinacije u blizini Lübecka nisu ih htjeli tek tako baciti. Sada ih koristite kao božićne ukrase. Svjetlosni lanci sada ukrašavaju sobu za cijepljenje, čekaonicu i recepciju ordinacije.

Oblak ptica Skupljaju se u suton i kruže nebom. Hiljade čvoraka formiralo je oblak negdje iznad granice Engleske i Škotske, stalno mijenjajući svoj oblik. Možda je taj fenomen bio inspiracija za Alfreda Hičkoka da snimi film „Ptice“.

Od glave do pete... ...umotana u crno perje reperka Cardi B pokazala je ove godine na dodjeli Američke muzičke nagrade pokazala je svoje kandže.

Galebovi u magli Uprkos magli i alarmantnoj koncentraciji smoga u indijskoj prijestonici Nju Delhiju, ovi Indjci su ipak odlučili da se provozaju čamcem i nahrane galebove.

Mjesec iznad obeliska Ovako je izgledalo sinoćnje pomračenje Mjeseca iznad obeliska u Washingtonu. Riječ je o najvećem pomračenju u ovom stoljeću, koje je trajalo skoro tri i po sata.

Tadž Mahal u oblaku smoga U glavnom gradu Indije ponovno je uveden lockdown. No, ovaj put nije riječ o koroni, već o enormnom zagađenju zraka. Dimna zavjesa pala je i preko čuvenog spomenika Tadž Mahala.

Skuplji od zlata U danu kada zlato košta oko 50.000 evra za kilogram, na ovom jastučiću je 850 grama "bijelog zlata". To je bijeli tartuf iz regiona Albe na sjeveru Italije koji se tradicionalno prodaje na aukciji u obližnjem zamku. Komad je plaćen čak 103.000 evra, a kesu je odriješio Umberto Bombana, kuvar koji drži ekskluzivni restoran u Hongkongu. Bijeli tartuf je jedan od najrjeđih i najskupljih na svijetu.

EXPO 2020 - Tri i po miliona posjetilaca za šest nedjelja EXPO 2020, jedan od najvećih svjetskih događaja, održava se ove godine u Dubaiju. Na izložbi učestvuje više od 190 zemalja, koje predstavljaju svoje najveće potencijale. Izložbu, koja traje šest mjeseci, u prvih šest nedjelja posjetilo je više od tri i po miliona ljudi.