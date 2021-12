Slijedi li uvođenje 1G pravila u Njemačkoj?

Omikron varijanta koronavirusa zabilježena je u svim njemačkim saveznim pokrajinama. Iako je većina infekcija i dalje uzrokovana delta varijantom, broj otkrivenih slučajeva omikrona značajno se povećao tokom posljednjih sedmica, objavljeno je u sedmičnom izvještaju Instituta Robert Koch (RKI).

Na internet stranici Instituta je u četvrtak navedeno da broj pouzdano dokazanih i vjerovatnih slučajeva omikrona u Njemačkoj iznosi 3198 slučajeva (podaci od 22. decembra). U odnosu na prethodni dan, evidentirano je 810 novih slučajeva.

U Njemačkoj se, međutim, samo mali dio pozitivnih uzoraka testira na omikron.

Uglavnom lakši protok bolesti

"Dosadašnji podaci o simptomima ukazuju na prilično blag protok bolesti kod zaraženih osoba koje su potpuno ili dopunski vakcinisane", šaopšteno je iz RKI-a. Podaci o simptomima, navedeno je, dostavljeni su za nešto više od 1200 slučajeva. U njima se uglavnom ne spominju nikakvi ili samo blagi simptomi, najčešće u vidu prehlade, kašlja i grlobolje.

Do sada je, prema sedmičnom izvještaju RKI-a, u bolnicu smjeütreno 28 oboljelih od kovida kod kojih je otkriven omikron, a jedna osoba je dokazano preminula.

Vrijeme udvostručavanja incidencije u roku od oko tri dana

I dalje prijeti preopterećenje zdravstvenog sistema

Stručnjaci su pak uvijek isticali da će s očekivano visokim brojem zaraženih u toku brzog širenja omikron varijante, veliki broj ljudi u isto vrijeme teže oboljeti i morati se liječiti u bolnicama.

Šef RKI-a Lothar Wieler je ove sedmice već upozorio na preopterećenje zdravstvenog sistema i ugrožavanje kritičnih struktura snabdijevanja ako se val omikrona ne uspije usporiti strogim mjerama. “Trend je kristalno jasan: uz vrijeme udvostručavanja u toku od oko tri dana, nova varijanta bi već u narednih jednu-dvije sedmice, najkasnije za tri, mogla biti uzročnik većine novih infekcija u našoj zemlji."

Ne očekuje se ugrožavanje kritične infrastrukture

Međutim, Savezni ured za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama ne očekuje da će, s obzirom na očekivani val zaraze omikronom, kritična infrastruktura poput snabdijevanja strujom, vodom ili hranom biti ugrožena. "Savladali smo četiri talasa, koji su bili masovni, bez ograničenja - sa izuzetkom jedinica intenzivne njege", rekao je portparol te institucije novinarima Njemačke uredničke mreže (NRD).

Oni koji su tri puta cijepljeni vjerovatno će manje doprinijeti širenju i primjetno su zaštićeniji od bolesti

To je zato što su "odgovorni već spremni na tako nešto i već postoje planovi". Kompanije su na to bile pripremljene. Portparol Saveznog ureda za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama je još istakao: "Peti talas bi mogao dovesti do ograničenja, ali ne i do kolapsa." Nema "razloga za da se u to povjeruje". U svakom slučaju, kako je istakao, vjerovatno će se do početka godine omikron varijanta u potpunosti raširiti u Njemačkoj".

Uvodi li se uskoro 1G pravilo?

U intervjuu za "Süddeutsche Zeitung", virolog Christian Drosten je na pitanje da li je potrebno uvesti lockdown u Nemačkoj, odgovorio da je treba sačekati i vidjeti "da li i kako djeluju mjere koje su sada na snazi." Ako ograničenja kontakata ne budu funkcionirala kako se očekuje, mogla bi se, po Drostenovom mišljenju, razmotriti ograničenja kojima se kontakti omogućavaju samo onima koji su već primili dopunsku (treću) vakcinu - što se označava kao uvođenje 1G pravila.

Oni koji su dva puta cijepljeni zaštićeni su od teških protoka bolesti, "ali praktično ne i od infekcije", rekao je virolog iz berlinskog Charitéa. Prenos virusa u slučaju infekcije skoro da nije smanjen. "Ali oni koji su nedavno dobili dodatnu vakcinu vjerovatno će manje doprinijeti širenju i primjetno su zaštićeni od bolesti. Kod delta varijante, 2G i 3G pravila su mogla biti dostatna, ali sada omikron piše pravila."

Nekoliko njemačkih saveznih pokrajina je čak potpuno obustavilo potragu za kontakt osobama inficiranih

Zdravstvene službe ne prate kontakte zaraženih

Veliki dio zdravstvenih službi u Njemačkoj u međuvremenu je prestao praćenjem kontakata i određivanja karantina za osobe zaražene koronom. "U ovom trenutku gotovo da nema više te vrste praćenja u Njemačkoj", izjavila je novinama Njemačke uredničke mreže predsjednica Saveznog udruženja ljekarki i ljekara u sektoru javnog zdravstva Ute Teichert. "Nekoliko pokrajina je čak potpuno obustavilo potragu za kontakt osobama inficiranih, poput Baden-Württemberga, Berlina i Hamburga"

Tamo se polazi od pretpostavke da će se zaražene osobe informirati o tome šta da rade u slučaju pozitivnog rezultata testa ili rizičnog kontakta. „Pitanje je da li svi to rade", rekla je Teichert. "Zbog velikog broja osoba pozitivnih na testiranju i povećanja incidencije, fokus je sada na obuhvatanju i prijavljivanju brojnih slučajeva infekcije."

