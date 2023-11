Lažne optužbe za antisemitizam: "Pljuska svim žrtvama"

Glazbenik židovskog podrijetla Gil Ofarim je priznao da je lažno optužio zaposlenika jednog hotela za antisemitizam. To je „pljuska svakom Židovu koji je stvarno postao žrtva antisemitizma“, glasi jedan od komentara.

U listopadu 2021. javnost je šokirala priča njemačkog glazbenika židovskog podrijetla Gila Ofarima. On je, vidno uzrujan, na svom Instagramu objavio video u kojem optužuje zaposlenika na recepciji hotela Westin u Leipzigu da mu je rekao kako može čekirati tek ako skloni Davidovu zvijezdu koja je visjela na njegovom lančiću.

Mediji su danima izvještavali o tom navodnom antisemitskomispadu, s osudom se oglasilo i Središnje vijeće Židova u Njemačkoj, a organizirani su i prosvjedi podrške Ofarimu.

Da bi se sada ispostavilo da je njegova priča neistinita. On sam je to jučer (28.11.) priznao u sudskom postupku koji se vodi protiv njega zbog klevete. Naime, Ofarim je odmah poslije navodnog incidenta podnio prijavu, ali prijavu je podnio i zaposlenik hotela i to protiv Ofarima zbog klevete.

Nadležno državno odvjetništvo je najprije ispitalo pjevačevu prijavu te u proljeće 2022. obustavilo postupak protiv zaposlenika zbog nedostatka dokaza.

Gil Ofarim je priznao u sudskom postupku koji se vodi protiv njega zbog klevete da je govorio neistinu Foto: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Tijekom ovog suđenja Ofarimu zbog klevete, koje su pomno pratili svi njemački mediji, saslušani su brojni svjedoci i analizirane sve raspoložive video snimke. Nakon optuženikovog priznanja predsjednik Sudskog vijeća Andreas Stadler je rekao: „Sud je uvjeren da današnje priznanje optuženika odgovara istini."

Zaposlenik hotela je prihvatio ispriku i nagodio se s njemačkim glazbenikom oko odštete. Optuženik osim toga mora platiti 10.000 eura od čega polovica iznosa ide Izraelićanskoj općini u Leipzigu, a druga udruzi koja upravlja Berlinskom kućom Wannseekonferenz.

Oštre osude židovske zajednice u Njemačkoj

Ofarim je „svima onima koji su stvarno pogođeni antisemitizmom nanio veliku štetu", objavilo je Središnje vijeće Židova na društvenoj mreži X. U objavi se ističe da on nije lagao samo javnosti, nego i židovskoj zajednici. „Mi u svom društvu imamo antisemitski problem, mnogi se upravo u sadašnjoj užarenoj društvenoj situaciji osjećaju nesigurno i doživljavaju mržnju prema Židovima i odbojnost." Zato, piše u objavi, Ofarim mora „u svim pogledima snositi posljedice svoje laži".

Hotel Westin u Leipzigu Foto: William Glucroft

I povjerenik njemačke vlade za antisemitizam Felix Klein je kritizirao Ofarima. Pjevač je nepravedno optužio zaposlenika hotela za neprijateljstvo prema Židovima i tu lažnu optužbu održavao dvije godine, napisao je Klein na novinskom portalu t-online. Time je nanio i veliku štetu suzbijanju antisemitizma u Njemačkoj, naglasio je vladin povjerenik.

Glavni i odgovorni urednik lista Jüdische Allgemeine Philipp Peyman Engel je komentirao da je ono što je Ofarim prouzrokovao svojim lažima „pljuska svakom Židovu koji je stvarno postao žrtva antisemitizma". A to se, dodao je, „na žalost odnosi na skoro svakog od nas".

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu