Sjeverna Irska: jedan dogovor, različita tumačenja

Dogovor s Europskom unijom oko Protokola za Sjevernu Irsku je za britanskog premijera Rishija Sunaka veliki uspjeh. On je uspio ono što njegovi prethodnici Boris Johnson i Liz Truss nisu uspjeli: u pregovorima je postignuo poboljšanja nemilog Protokola koji je od Brexita otežavao trgovinu između Velike Britanije i Sjeverne Irska i koji je na unutarnjopolitičkom planu bio teret.

Sunaka se sada slavi kao onoga koji je konačno primijenio Brexit. On sam je novi dogovor s EU-om, takozvani „Windsor Framework" (Windsorski okvir), hvalio na sve strane.

Kompromis koji nosi potpis EU-a

U Donjem domu britanskog parlamenta je pred zastupnicima istaknuo da je Ujedinjeno Kraljevstvo ovim dogovorom doista vratilo kontrolu – formulacija koja aludira na izborni slogan „Take back control" (Vratimo kontrolu) kojim se nekoć borilo za Brexit. Sunak je također istaknuo da zahvaljujući aktualnom dogovoru nema više osjećaj da postoji granica u Irskom moru.

Od ponedjeljka, međutim, razni stručnjaci i pravnici provjeravaju tekst dogovora, zbog čega postaje sve jasnije da realnost ima više strana nego što je to Sunak predstavio. Dogovor je kompromis koji očekivano nosi i potpis Europske unije. Ono što upada u oko je da se odlučujući aspekti dogovora aktualno prilično različito tumače.

Sunak je uvjeren da je "Windsorski okvir" veliki uspjeh Foto: Liam McBurney/AP/picture alliance

Što znamo o „Windsorskom okviru"

Kako bi se olakšala trgovina između Velike Britanije i Sjeverne Irske kod otpreme robnog transporta bi ubuduće trebale postojati „green lanes" i „red lanes" (zeleni i crveni trak). Transporti koji teku preko britanske Sjeverne Irske u Republiku Irsku i time i preko EU-tržišta, moraju i dalje proći kroz sve carinske i kontrolne postupke, a to znači da teku preko „crvenog traka". Za robne transporte koji ostaju u Sjevernoj Irskoj, dakle idu preko „zelenog traka", važe znatne olakšice, ukoliko su trgovci registrirani kao „povjerljivi" (trusted trader).

No to ne znači da će time nestati utisak da postoji granica u Irskom moru, kako je to sugerirao premijer Sunak. Jer i za „zeleni trak" će i dalje biti potrebne carinske deklaracije, a vršit će se i kontrole. Oba aspekta, međutim, u dosta manjem obujmu nego dosad. EU zauzvrat dobiva pristup IT-sustavima kojima se može kontrolirati trgovački promet. Ukoliko Velika Britanija uskrati taj pristup, EU u tom slučaju može ukinuti „zeleni trak".

Poboljšanja su planirana i kad je u pitanju trgovačka ponuda u Sjevernoj Irskoj. Dosad su se tamo smjeli transportirati ili proizvesti i prodavati samo oni prehrambeni proizvodi ili lijekovi koji su u skladu s EU-standardima. Ubuduće bi sjevernoirsko stanovništvo trebalo dobiti pristup svim proizvodima koji su dostupni i svim ostalim Britancima u drugim dijelovima zemlje. Time bi se, primjerice, omogućila prodaja lijekova koji su odobreni u Velikoj Britaniji, ali ne nužno i od strane Europske unije. Neki prehrambeni proizvodi će se, međutim, morati obilježiti da nisu namijenjeni za EU-tržište. Olakšanja u regulaciji su planirana i za isporuku paketa, kao i za transport kućnih ljubimaca u Sjevernu Irsku.

Pogrešna tumačenja i otvorena pitanja

Za Brexit-tvrdolinijaše i stranku DUP koja u Sjevernoj Irskoj već mjesecima blokira formiranje regionalne vlade je odlučujuće u čitavoj ovoj priči hoće li i u kojoj mjeri Sjeverna Irska i dalje biti pod „EU paskom". DUP se žali na demokratski deficit zato što EU-zakoni u Sjevernoj Irskoj doduše važe, ali Sjeverna Irska nema pravo suodlučivanja.

To bi se trebalo promijeniti takozvanom „Stormont kočnicom". Prema tome bi regionalni parlament „Stormont" u Belfastu mogao zakočiti nova pravila EU-a, ukoliko ona budu imala znatne posljedice po svakodnevni život Sjevernoiraca. Britanska vlada bi zatim mogla uložiti veto te bi takozvani „Joint Committee" – odbor sastavljen od predstavnika Velike Britanije i EU-a – morao pronaći rješenje.

EU i britanska strana su zasad zadovoljne dogovorom oko Sjeverne Irske - ali različita tumačenja ostavljaju brojna otvorena pitanja Foto: Dati Bendo/EU

„Stormont kočnica" se, međutim, različito interpretira. Prema premijeru Sunaku, ona ponovno uspostavlja suverenitet stanovništva i institucija u Sjevernoj Irskoj. Na strani EU-a se na taj mehanizam očito gleda više kao na neku vrstu privremenog rješenja za iznimne slučajeve.

Interpretacije su prisutne i po pitanju buduće uloge Suda Europske unije. Britanska strana ističe da je znatno ograničena nadležnost toga suda u Sjevernoj Irskoj. Navodi se kako je 1700 stranica EU-zakonodavstva na području PDV-a, lijekova i sigurnosti prehrambenih proizvoda stavljeno izvan snage. Tako da na tom polju postoji još dosta otvorenih pitanja.

Kako dalje?

„Windsorski okvir" se aktualno pravno provjerava s različitih strana. Premijer Sunak je najavio glasanje o tom dogovoru u Donjem domu britanskog parlamenta, ali nije najavio kada će to biti. Potrebnu većinu u Donjem domu bi Sunak uspio dobiti, jer je oporbena Laburistička stranka već najavila da će glasati za Okvir.

U ovom trenutku Ujedinjeno Kraljevstvo čeka prije svega na reakciju sjevernoirskog DUP-a. U Londonu se nadaju da će DUP prihvatiti dogovor i iskazati spremnost za sastavljanje vlade, jer je ta stranka upravo to dosad odbijala pozivajući se na Protokol o Sjevernoj Irskoj.

U najboljem slučaju bi Sjeverna Irska tako u skorije vrijeme već mogla dobiti novu regionalnu vladu. Nejasno je, međutim, koliko dugo će DUP provjeravati „Windsorski okvir" i kad će objaviti svoju odluku.