"Situacija u BiH može se kontrolisati, nivo prijetnje visok"

„Secesionistička politika Milorada Dodika čini da se dalja eskalacija između administracije međunarodnog protektorata (OHR-a) i Vlade Republike Srpske (RS) čini sve vjerovatnijom", piše Frankfurter rundšau (FR).

List podsjeća da su samo „tri dana prije početka rata u Ukrajini, 21. februara 2022. godine, ministri spoljnih poslova EU u Briselu odlučili da skoro udvostruče snage EUFOR/Althea na 1.100 vojnika i da ih opreme borbenim oklopnim vozilima".

- pročitajte još: Može li EUFOR izvršiti svoju misiju u BiH?

Autor ističe da je to „jedan od razloga zašto je Bundestag u ljeto 2022. godine odlučio da Bundesver ponovo uključi u misiju EU u BiH nakon desetogodišnje apstinencije, pri čemu NATO, u skladu sa dogovorom "Berlin-Plus podržava EU-snage korištenjem sredstava i sposobnosti ovog vojnog saveza. I to uprkos činjenici da Zapadna vojna alijansa kao cjelina nije angažovana u BiH. A Bundestag je u junu produžio mandat EUFOR-a za još godinu dana - do kraja juna 2024. godine."

„Nivo prijetnje visok"

Frankfurtski dnevnik piše da „njemačka vlada, kao i njeni saveznici u EU, ocjenjuju da se bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini još "može kontrolisati", ali da je nivo prijetnje "visok"" – što proizilazi iz dokumenta Ministarstva odbrane u Berlinu, dostupnog medijima. Ukazuje se na „rizike od nasilnih ili kriminalnih radnji protiv zapadnih državljana, međunarodnih i nacionalnih snaga bezbjednosti i pripadnika državne administracije”.

- pročitajte još: Konačno! - Njemačka je priznala neuspjeh u BiH

U tekstu se pominju i napisi nekih bh. medija da se ramišlja o „povećanju pripadnika trupa EUFOR-a", na šta je političar SPD-a, Nils Šmid rekao: „Bosna se prije svega mora politički ojačati – a ne daljim povećanjem broja vojnika na terenu“.

Šmid je rekao, prenosi FR, i da njemačka vlada sa velikom političkom zabrinutošću posmatra „Dodikovo ponašanje – baš kao i njegovog saveznika, pravog Bad Guy-a (lošeg momka) na Zapadnom Balkanu" - predsjednika Srbije Vučića,

„Kazna za sve koji poštuju Dodikove zakone"

U tekstu se ocjenjuje da su „posljednji Dodikovi napadi na institucije bosanskohercegovačke države i visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita među najozbiljnijim od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine". U tom kontekstu se pominje spor oko Ustavnog suda BiH, kao i to da je „bivši političar CSU a sada visoki predstavnik u BiH Šmit reagovao prošle sedmice uredbom o proširenju krivičnog zakona, koji predviđa krivične posljedice za javne funkcionere koji poštuju Dodikove zakone. Za radnje koje ugrožavaju "ustavni poredak" države u cjelini prijeti kazna do pet godina zatvora."

„Austrijski stručnjak za međunarodno pravo Jozef Marko upozorio je u dnevnom listu Standard", prenosi FR, „da je Dodikovo djelovanje poslednji korak prije proglašenja secesije".

"Dodik na korak do secesije" Foto: OLEKSII FILIPPOV/SPUTNIK/AFP/Getty Images

List piše i kako se "Dodik godinama zalaže za militarizaciju policije bosanskih Srba. "Od 2015. do 2017. godine se budžet Republike Srpske za nabavku ratnog oružja utrostručio. On je 2018 potvrdio nabavku 2.500 jurišnih puški u momentu kada je policija RS-a već raspolagala sa 4.000 komada tog oružja i na stotine puškomitraljeza, najviše iz Srbije, Brazila i Belgije. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Banjaluci, policija bosanskih Srba sada ima 5.200 pripadnika policijskih snaga".

Dalje u tekstu stoji da bi „situacija, kako kažu u bezbjednosno-političkim krugovima u Briselu, mogla da se smiri stacioniranjem jedinica EUFOR-a u distriktu Brčko, koje je Dodikova Ahilova peta, jer dijeli Republiku Srpsku na istočni i zapadni dio".

Bosna i Hercegovina: Puzajuća secesija umjesto velikog praska

"Do propasti države u cjelini moglo bi doći i bez „velikog praska“, takoreći puzajući, s obzirom na Dodikovo dugogodišnje podrivanje državnih institucija i izgradnje paralelnih struktura. Onog momenta, kada njegove paravojne snage budu dovoljno jake da stave entitetske prelaze (Inter Entity Boundary Line) pod policijsku kontrolu, mogao bi isprovocirati eskalaciju. Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je početkom jula upozorio da u slučaju secesije postoji Plan B - kako bi se zaštitio ustavni poredak BiH”, zaključuje FR.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu