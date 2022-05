Siromaštvo u sjenci hladnog rata u BiH

„Bosna i Hercegovina, ili skraćeno "BiH", jedna je od najsiromašnijih, ali sigurno najpodijeljenija zemlja na Balkanu. Ovdje je prije 30 godina počeo krvavi rat u kojem su se jedna protiv druge borile tri nacionalne skupine - Srbi, Bošnjaci, Hrvati. Tek 1995. godine Daytonski mirovnim sporazum okončana su mučenja, prisilna raseljavanja, masovna silovanja i genocid", piše ZDF.

Autorka teksta navodi da „Dayton nije uspostavio pravi mir u BiH, već jednu vrstu hladnog rata u vlastitoj kući."

„To nikad nije dobro funkcioniralo. Uz to, nedavno je čelnik bosanskih Srba Dodik dodatno zapalio situaciju: on vodi svoj dio zemlje u neovisnost, svojim planovima za vlastitu poreznu upravu i vojsku. "Ljudima se ovdje tresu koljena”, tako situaciju opisuje sadašnji visoki predstavnik UN-a, bivši njemački ministar Christian Schmidt", piše ZDF.

„Ali u dijelu zemlje u kojem dominiraju Srbi, u Banja Luci, neki ljudi misle da su Dodikovi postupci samo neka vrsta diverzantskog manevra: "Ne vjerujem u neovisnost našeg dijela zemlje", kaže mlada Srpkinja Daria . I dalje: „To bi trebalo imati samo psihološki efakat. Jer političari nisu ništa učinili da nas zaštite od rasta cijena", kaže Daria". A Cica iz Narodne kuhinje kaže: "Njima je samo važno da napune sopstvene džepove. Za nas ne čine ništa", piše ZDF i dodaje kako Cica naglašava da mnogi smatraju da je tu korupcija puno veći problem.

"Političari nisu ništa učinili da zaštite građane od rasta cijena", poručuju građani

„Normalni ljudi se dobro razumiju"

U članku se dalje navodi: kako "Dodik pali a Rusija mu dodaje šibicu". „Hladni rat u BiH je uvijek bio i hladni rat međunarodne zajednice: Slavensko-pravoslavni Srbi u BiH Rusiju smatraju silom zaštitnicom, nasuprot tome osjećaju se neshvaćenim od drugog dijela zemlje gdje su Hrvati i Bošnjaci ali i od strane Zapada. U interesu Rusije je oduvijek bilo da sukob u BiH tinja i da se EU drži podalje. To Rusima osigurava politički utjecaj na Balkanu - i poslove koji također omogućuju zaobilaženje sankcija i pranje novca", piše ZDF koji ocjenjuje da rat u Ukrajini sada stanje zaoštrava.

No, kako piše reporterka ZDF, sve je to daleko od ljudi koje sreće u redu za hranu u narodnoj kuhinji: „Normalni ljudi se ovdje dobro razumiju", kažu mnogi, „bez obzira da li su Srbi, Bošnjaci ili Hrvati. Samo političari prave probleme", kažu oni. Kako to smrtonosno može biti oni još uvijek dobro znaju. Skoro svake sedmice se obilježava sjećanje na krvave događaje od prije 30 godina. S obzirom na rat u Ukrajini i vlastite izbore u jesen – maloj BiH predstoje teški mjeseci", piše ZDF.

