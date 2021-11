Sirijac traži roditelje na granici Poljske i Bjelorusije

Tridesetrogodišnji Haval Rojava (ime je promijenjeno, prim. red.) dvanaest godina nije vidio roditelje. Taj Kurd iz Sirije od 2009. godine živi u Austriji gdje je kao frizer pokrenuo sopstveni biznis. Sada, kaže, sve prijeti da propadne. Haval gubi mušterije, a neizmireni dugovi sve su veći. On međutim ne može da radi svoj posao u Austriji – trenutno je u Poljskoj, želi da bude što bliže roditeljima.

Prema riječima Havala, majka (55) i otac (60) se već nekoliko dana nalaze u šumama, u bjeloruskom graničnom području prema državama EU, Poljskoj i Litvaniji. Bez vode, hrane i lijekova. Kad god im se ukaže prilika da napune mobilne telefone, iskoriste je, kaže Haval za DW. Dva puta je uspio da otkrije gdje se nalaze, uz pomoć aplikacije za lociranje, ali već nekoliko dana ne može da ih dobije. „Bila je loša ideja da dođu u Bjelorusiju“, dodaje samokritično mladi čovjek.

Haval je unajmio sobu u jednom hotelu u Poljskoj, nedaleko od granice sa Belorusijom. Tokom razgovora za DW svako malo mu zvoni telefon. Izvinjava se što se povremeno javlja – mogao bi da bude važan poziv. Nada se da će, kada telefon sledeći put zazvoni, biti „korak bliže“ roditeljima. Od majke i oca dijeli ga nepunih trideset kilometara vazdušne linije, ali oni su i dalje nedostupni.

„Moji roditelji nisu došli u Bjelorusiju zbog novca ili zbog rata u Siriji“, kaže Haval. Njegove dvije sestre već godinama žive u Njemačkoj, dok su brat i on u Austriji. „Moja majka je jednostavno rekla: ’Nisam vidjela djecu više od deset godina’. Ona i otac uopšte nisu mogli da se naviknu na život u Austriji, njihov mentalitet je sasvim drugačiji. Jedini razlog što su se našli u ovoj situaciji je taj što su htjeli da vide svoju djecu“, ističe Haval.

Migranti na poljsko-bjeloruskoj granici

Dileme muslimana

Roditelji su, kaže, u jednoj turističkoj agenciji u Siriji kupili kartu za Minsk. Takva putovanja su tamo u ponudi na svakom ćošku. I on sam je do sada smatrao da je to dobro. „Samo sam razmišljao o tome da ću konačno ponovo vidim majku i oca.“ Haval kaže da je on Siriju napustio, jer taj rat nije bio njegov. S obzirom na to da je izbjegao služenje vojnog roka, u rodnoj zemlji mu prijeti smrtna kazna.

„Ali i kada bi me neko iz IS zaustavio – ubio bi me ukoliko bi otkrio da sam Kurd“, dodaje Haval. „Tako je to: bježimo od fundamentalista, jer hoće da nas ubiju, a kada stignemo do granica Evrope, govore nam da smo muslimani. Dakle, bježiš da bi pronašao neko sigurno mjesto na kojem fundamentalisti ne mogu da te pronađu, a budeš odbijen zato što si musliman. Znaš li koliko je to teško?“ Zatim kratko izlazi, jer je ponovo zazvonio telefon, ali ni taj poziv ne donosi ništa novo.

Vanredno stanje u pograničnom području

U hotelu u kojem je odsjeo, Haval je upoznao aktivistkinju Magdalenu Lučak iz poljske humanitarne organizacije „Grupa granica“. Ona kaže da joj se mladi Sirijac povjerio kada je video nju i druge pomagače kako pakuju pakete pomoći za migrante.

„Nije znao da je kod nas na granici vanredno stanje i da Poljaci bez dozvole ne mogu da pristupe tom području“, kaže za DW Magdalena Lučak. „To ga je šokiralo. On je mislio da će moći da dođe barem do granice kako bi tamo roditeljima predao hranu, piće i tople stvari. Kada je shvatio da ni mi to ne možemo, bio je očajan.“ Magdalena Lučak smatra da su šanse da Haval vidi svoje roditelje ravne nuli, kao i da su njegovi roditelji već više puta bili žrtve ilegalnih ’pušbekova’, odnosno protjerivanja.

Bez priliva izbjeglica

To što je ona doživjela na granici, „mnogo je gore“ nego što je prethodno mogla da pretpostavi. Radi se o ljudima i njihovim sudbinama – ne o prilivu izbjeglica: „Niko nas ovdje ne pita za finansijsku pomoć. Svi traže samo jedno – mogućnost da prežive i da budu u nekoj sigurnoj zemlji“, objašnjava humanitarka.

I Haval nekoliko puta tokom razgovora za DW naglašava da su njegovi roditelji imućni i da im nije potrebna finansijska pomoć. „Siromašan čovek ne kupuje kartu za 16.000 ili 20.000 evra. Pokažite mi jednog Poljaka ili Evropljanina koji će toliko novca dati za kartu. Ljudi koji se nalaze ovde u pograničnom području imaju novac, ali ipak u ratu niste sigurni.“

Pucnji upozorenja iz Bjelorusije

Njegovi roditelji, kao i ostale migrantkinje i migranti, u Bjelorusiji nisu bezbjedni. Graničari prate posmatraju jedni druge. Ministarstvo unutrašnjih poslova Poljske govori o „provokacijama“ koje se ponavljaju: uniformisane osobe iz Bjelorusije ispalile su hice upozorenja, oštetile provizornu bodljikava žicu i prodrle na poljsku teritoriju. Možda će već sljedeće godine na poljskoj strani granice, što je i spoljna granica EU, biti postavljena čelična konstrukcija sa bodljikavom žicom, visoka pet i po metara. Ta ograda bi, na pojedinom dijelovima, trebalo da bude opremljena senzorima pokreta i kamerama.

„Barijera koju želimo da podignemo na granici Poljske i Belorusije je simbol odlučnosti poljske države“, najavio je početkom novembra poljski ministar unutrašnjih poslova Marijuš Kaminski. On je naglasio da ilegalna migracija prema Poljskoj „nema „prirodne uzroke“. Dešavanja na istočnoj granici Poljske su, tvrdi, „hibridni rat“ bjeloruskog vlastodršca Aleksandra Lukašenka protiv Poljske.

Pomoć za migrante

Haval kaže da ima isključivo pozitivna iskustva sa Poljakinjama i Poljacima u malom gradiću u kojem trenutno boravi. Mnogi ljudi tamo žele da pomognu migrantkinjama i migrantima koji su na bjeloruskoj strani granice. Ali poljsku politiku Haval ne može da razumije. „Ne razumijem kako političari mogu mirno da spavaju. Pa i oni imaju porodice!“ Za vrijeme nacističke okupacije 1939-45, Poljaci su doživeli slično ono što Sirijci danas doživljavaju, dodaje.

Od početka septembra 2021. godine ni novinari više nemaju pristup tri kilometra širokoj zabranjenoj zoni na granici s Bjelorusijom. Zato nije moguće steći utisak šta se tamo dešava. Ali to koliko je situacija napeta, vidi se kad se prolazi kroz dijelove tog šumovitog kraja koji nisu dio zabranjene zone, gdje policijski automobili neprestano zaustavljaju vozila sa stranim registracijama.

Susret nakon dvanaest godina

Katarina Zdanovič iz Poljske granične službe u Bjalistoku kaže da su njenoj službi poznati slučajevi slični Havalovom: da članovi porodica koji imaju sređen boravišni status u nekoj od zemalja EU, dolaze u Poljsku po svoje bližnje. „Ali isto tako znamo i da ima kriminalaca koji situaciju zloupotrebljavaju i koji su spremni da za nekoliko hiljada evra po osobi pokupe migrante na granici i voze ih širom zemlje“, kaže Zdanovič za DW.

Na pitanje koliko dugo planira da ostane u Poljskoj, s obzirom na neizvjesnu situaciju, Haval sliježe ramenima i kaže da ne zna. „Naravno, ima mnogo trzavica između Poljaka i Belorusa, ali ti ljudi tamo u šumi nisu ništa krivi“, kaže Haval, prije nego što se ponovo javlja na telefon.

A onda, kratko pred objavljivavanje ovog teksta, stiže nova informacija: Havalova majka je nakratko bila u bolnici u Poljskoj, javlja telefonom aktivistkinja Magdalena Lučak. Zdravstveno nije bila dobro, ali su barem majka i sin mogli da se vide – prvi put nakon dvanaest godina, iako samo petnaestak minuta.

Kako javlja Lučak, Havalova majka je trenutno u Bjalistoku, u prostorijama poljske fondacije „Dijalog“, koja, između ostalog, pomaže bolesnim migrantima. Poljska granična služba potvrdila je da je žena u Poljskoj registrovana kao tražiteljka azila. Gdje mu se otac nalazi i kako je, Haval još uvijek ne zna. Roditelji su se očigledno izgubili u pograničnom području, prije nego što je majka prešla poljsku granicu.

