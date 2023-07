SIPA ispitala Dodika po nalogu Tužilaštva BiH

Predsjednik RS Dodik dao je izjavu službenicima državne Agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Iako to zvanično nije potvrđeno iz SIPA-e, na curenje ove informacije u javnost oštro su reagovali iz Dodikovog kabineta.

Službenici Agencije za istrage i zašititu ispitali su predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, po nalogu Tužilaštva BiH, koje je ranije formiralo predmet u vezi sa „rušenjem ustavnog poretka Bosne i Hercegovine". Predmet je formiran nakon što je Narodna skupština RS usvojila dva zakona koji se odnose na neobjavljivanje odluka visokog predstavnika i odluka Ustavnog suda BiH. Mediji prenose da je ispitivanje obavljeno u kabinetu Predsjednika RS od strane službenika SIPA-e i to njihove kancelarije u Banjaluci. Potvrde iz SIPA-e nema, ali je u Dodikovom kabinetu rečeno da "curenje ovih informacija samo potvrđuje da se radi o političko-medijskoj igri".

Novinari krivi

„Dostavljanje informacije pojedinim medijima da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dao izjavu pripadnicima Agencije za istrage i zaštitu BiH u Banjaluci dokaz je više da je riječ o tužilačko-političko-medijskoj igrariji“, rečeno je u kabinetu, odakle poručuju da je ta informacija trebala ostati tajna.

„Krajnje je neprihvatljivo i neozbiljno da se dostavlja i objavljuje informacija da je predsjednik RS dao izjavu što dovoljno govori o BiH i njenim institucijama", kaže se iz Dodikovog kabineta i poručuje da je riječ o sprezi onih koji udruženo djeluju protiv Republike Srpske, institucija RS i srpskog naroda“, prenosi novinska agencija Srna.

Tvrde i da objavljivanjem da je Dodik dao izjavu službenim licima zaposlenim u SIPA-i „prekršena tajnost istrage koja je u toku po nalogu Suda i Tužilaštva BiH i navedenim postupanjem stvara se pritisak javnosti, te narušava presumpcija nevinosti jer je novinarsko izvještavanje, posebno medija u FBiH, izvršeno na način da je osobama pomenutim u tekstu već presuđeno“, navode iz kabineta, gdje kažu da je odnos službenika SIPA-e bio maksimalno profesionalan i korektan.

Apsurdne optužbe

Dodik je popsljednjih mjeseci u zategnutim odnosima zbog usvajanja zakona o kleveti, kojim novinari zbog svog pisanja mogu biti osuđeni na visoke novčane i druge kazne Foto: Dragan Maksimovic/DW Bosnisch

Novinarska zajednica, sa kojom je Dodik zadnjih mjeseci u zategnutim odnosima zbog usvajanja zakona o kleveti, kojim novinari zbog svog pisanja mogu biti osuđeni na visoke novčane i druge kazne, odbacuje ovakve tvrdnje. Apsurdno je govoriti o bilo kakvom ličnom animozitetu, kada su stvari jasne u ovom slučaju, posebno zbog potvrdenog otvaranja predmeta protiv Milorada Dodika u Tužilaštvu koji se odnosi na rušenje ustavnog poretka u BiH, kaže novinar iz Sarajeva Amir Sužanj.

"Dodikove optužbe na račun medija su krajnje apsurdne i to zbog dva razloga. Prvo - novinari su samo radili svoj posao i prenijeli informacije kojima su raspolagali i drugo - ne može biti da su svi mediji koji su objavili tu vijest neprofesionalni. Dodik ovim drskim i arogantnim ponašanjem prema medijima nastoji da stvori takav ambijent u kojem će mediji političkim pritiskom biti prinuđeni da objavljuju interpretacije događaja kako to njemu odgovara. U praksi, to je samo još jedna dimenzija onoga što radi u Republici Srpskoj Zakonom o kriminalizaciji klevete - da natjera novinare i medije na svojevrsnu autocenzuru u strahu od njegovih reakcija", kategoričan je Sužanj.

SIPA i Službeni glasnik RS

Prema navodima medija izjavu službenicima SIPA-e je dao i direktor Službenog glasnika RS Miloš Lukić, koji je ranije objavio ukaz predsjednika o stupanju na snagu ova dva zakona.

„Službeni glasnik je stariji od kancelarije visokog predstavnika i više neće moći da se vrše bilo kakvi pritisci na njega“, rekao je Lukić, nakon što je potpisao zakone prije nekoliko dana. Lukić je prije dva dana demantovao navode da je SIPA upala u prostorije Službenog glasnika.

„To nije tako, niti može da bude tako. Oni nas jesu kontaktirali, ali veoma ljubazno tražeći neke odluke i sve je prošlo veoma korektno“, rekao je Lukić.

Iz Tužilaštva BiH ranije je saopšteno da je formiran tim koji se bavi predmetom napad na ustavni poredak, a predmet je formiran odmah nakon što su zakoni o neobjavljivanju odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika usvojeni u Narodnoj skupštini RS.

„Formiran je tim od tri tužioca koji zajedno sa SIPA-om, te drugim bezbjednosnim i policijskim agencijama, preduzimaju zakonom predviđene aktivnosti, o čijim rezultatima će javnost biti obaviještena“, saopštili su iz Tužilaštva BiH.

Upozorenje i iz EU

Zabrinutost za situaciju u BiH ali i osudu usvajanja zakona kojima se ne priznaju odluke visokog predstavnika, niti Ustavnog suda u Republici Srpskoj stižu i iz Evropske unije, nakon sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU u Briselu. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj, poručio je da BiH zaslužuje napredak ka EU, a ne izolaciju, krizu i ćorsokak.

„Neke inicijative i zakoni iz RS su suprotne perspektivi zemlje ka Evropskoj uniji i taj entitet dalje izoluju od onoga što se radi. Potkopavanje ustavnog poretka BiH mora odmah da se završi. Ako se takvi postupci nastave, mogu imati ozbiljne posljedice", rekao je Borelj nakon sjednice Savjeta, kojoj je prisustvovala i predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto.

Borelj je naglasio da EU ima kapacitet da reaguje „ako se situacija dalje pogorša".

„Mi za to imamo alate, ali ih nećemo upotrijebiti osim ako to zaista bude neophodno. Članice EU u svakom slučaju moraju da donesu odluke o određenim mjerama“, rekao je Borelj, navodeći da je uloga EU i da "podstiče dijalog kako bi se izbjegli jednostrani postupci".

