Sedam nagrada BAFTA za "Na zapadu ništa novo"

Njemačka ratna drama "Na zapadu ništa novo" redatelja Edwarda Bergera ovogodišnji je veliki pobjednik na dodjeli britanskih filmskih nagrada BAFTA. U filmu glumi i Edin Hasanović, njemački glumac, porijeklom iz BiH.

Remake romana Ericha Marije Remarquea dobio je ukupno sedam nagrada u Londonu – uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Tokom govora Berger je zahvalio svojoj kćeri što ga je potaknula da snimi film.

Bergeru i njegovoj ekipi pripala je i nagrada za najbolji film koji nije na engleskom jeziku. Kompozitor Volker Bertelmann alias Hauschka nagrađen je za svoju filmsku muziku.

Ukupno deset nominacija

Film "Everything Everywhere All at Once", koji je sniman u Irskoj i u kojem su uglavnom glumili irski glumci i glumice, uspio je takođe da se probije. Doduše, ovaj film dobio je samo nagradu za najbolju montažu. A oba filma su imala po deset nominacija.

U filmu "Na Zapadu ništa novo" glumi i Edin Hasanović, njemački glumac, porijeklom iz BiH. Foto: Netflix /AP/picture alliance

Blanchett i Butler nagrađeni za najbolju glavnu ulogu

Iznenađenja je bilo i na tradicionalnoj dodjeli nagrada u kategoriji najbolja glavna uloga, gdje su pehare primili Cate Blanchett ("Tár") i Austin Butler ("Elvis"). Prethodni favoriti bili su Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once") i Colin Farrell ("The Banshees Of Inisherin").

Nagrade za "The Banshees Of Inisherin" i "Elvis"

Tragikomedija „The Banshees Of Inisherin" dobila je četiri BAFTA-e. Kerry Condon i Barry Keoghan dobili su trofej Zlatna maska ​​za svoje sporedne uloge. Film redatelja Martina McDonagha također je osvojio nagradu za najbolji originalni scenarij i najbolji britanski film.

Biografski film "Elvis" također je dobio ukupno četiri nagrade. Osim Butlerove nagrade za glavnog glumca, film je također dobio BAFTA-u za glumu, kostimografiju, šminku i frizuru.

Nema naznaka za predstojeće Oscare

Svečanu dodjelu nagrada u londonskom Royal Festival Hallu moderirao je britanski glumac Richard E. Grant.

Nakon Oscara i Zlatnog globusa, BAFTA nagrade su među najprestižnijim nagradama u filmnskoj industriji.

