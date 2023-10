Scholzova i Bidenova krizna diplomatija

Jučer Tel Aviv, danas Kairo - Kancelar Olaf Scholz bavi se kriznom diplomatijom. On mora pronaći ravnotežu između solidarnosti sa Izraelom, nakon napada terorističke organizacije Hamas na ovu zemlju, i nastojanja da se ublaži patnja ljudi u Pojasu Gaze, koji je pod upravom Hamasa. To se, na primjer, može postići isporukom humanitarne pomoći u ovo od strane Izraela odsječeno područje. Scholzovu posjetu regionu zasjenila je eksplozija u bolnici u Gazi, koja je mnoge civile koštala života. Vijest je stigla do njemačkog kancelara ubrzo nakon njegovog odlaska iz Tel Aviva u Kairo. Nejasno je ko je odgovoran za napad i uništenje bolnice u Gazi.

Scholz: "Palestinci nisu Hamas"

U međuvremenu, Scholz se sastao sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, sa kojim je intenzivno razgovarao o humanitarnoj situaciji u Pojasu Gaze. "Jasno nam je da Palestinci nisu Hamas i da Hamas nema pravo da govori u ime Palestinaca”, rekao je Scholz. Njemačka radi sa Egiptom na uspostavi humanitarnog koridora ka Pojasu Gaze - što je prije moguće, rekao je Scholz. Poseban fokus je na graničnom prelazu Rafah, jedinom prelazu iz Egipta u Pojas Gaze. Granica je trenutno zatvorena, što znači da se tone pomoći ne mogu isporučiti napaćenom stanovništvu. “Nećemo ostaviti te ljude na cjedilu ”, uvjeravao je Šolc. Dodao je i kako će "njemačka vlada nastaviti sa svojom humanitarnom posvećenosti Gazi, kako bi ublažila patnje civilnog stanovništva." Istovremeno, njemački kancelar je još jednom "najoštrije moguće" osudio veliki napad na Izrael od strane militantnog islamističkog Hamasa.

Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi ne želi prihvatiti izbjegle iz Pojasa Gaze iz straha da se sukob ne proširi na Egipat Foto: Mandel Ngan/AP/picture alliance

Sprječavanje požara

Scholza i Al-Sisija na akciju tjera strah i zabrinutost zbog mogućeg širenja rata između Izraela i Hamasa, do čega bi moglo doći ako, na primjer, šiitski Hezbolah iz Libana napadne Izrael ali i ako i druge zemlje u regionu interveniraju. Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir-Abdollahian zaprijetio je Izraelu "preventivnom akcijom Osovine otpora". Pod pojmom Osovina otpora” misli se na palestinske, libanske, sirijske i druge pokrete koji su bliski Iranu i neprijateljski raspoloženi prema Izraelu.

Kairo i Berlin imaju "cilj da spriječe požar na Bliskom istoku", naglasio je Scholz. U strahu od masovnog egzodusa, Egipat – poput Jordana – odbija prihvatiti palestinske izbjeglice iz pojasa Gaze. Šef države Al-Sisi je rekao: "Ideja o protjerivanju ljudi iz Gaze u Egipat (...) nije izvodljiva i upozoravamo na rizike povezane s njom." U ovom slučaju, Sinajsko poluostrvo moglo bi postati polazna tačka za napade militantnih Palestinaca na Izrael, za koje bi onda mogao biti odgovoran Egipat. Al-Sisi je također rekao da, "ako postoji ideja o protjerivanju Palestinaca, onda je tu pustinja Negev". Egipatski predsjednik je također pozvao međunarodnu zajednicu da odmah intervenira kako bi zaustavila "akcije s predumišljajem", odnosno namjerne akcije protiv civilnog stanovništva u Pojasu Gaze, koji izraelska vojska drži u okruženju. Upozorio je i kako bi operacije izraelske vojske mogle imati vojne i humanitarne posljedice, koje bi mogle izmaći kontroli. Naglasio je i kako je hitno potrebno otvoriti perspektive za rješenje ove krize.

Joe Biden u Tel Avivu sa Benjaminom Netanjahuom Foto: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Bajden kod Netanjahua

Američki predsjednik Joe Biden također pokušava pronaći diplomatsko rješenje. No, prvobitno planirani samit četvorke u Jordanu otkazan je nakon napada na bolnicu u Gazi, što ne povećava Bidenove šanse za uspjeh. Američki predsjednik se u Tel Avivu sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Obojica su demonstrirali jedinstvo. Biden je rekao da Sjedinjene Države podržavaju Izrael sa svim, što je toj zemlji potrebno, kako bi se odbranila od Hamasa.

Biden je također izrazio oprez po pitanju krivice za eksploziju u bolnici u Gazi. "Iz onoga što sam vidio, izgleda da je to uradila neka druga momčad, a ne vi. Mnogo je ljudi koji nisu sigurni šta je izazvalo eksploziju", rekao je Bajden, obraćajući se izraelskom premijeru.

"Hvala, gospodine predsjedniče", odgovorio je Netanjahu, zahvaljujući se Bajdenu na posjeti. „Vi ste prvi američki predsjednik u istoriji, koji je došao u Izrael u vrijeme rata. To je izrazito dirljivo", rekao je izraelski premijer i dodao kako to dokazuje koliko je Bajden lično posvećen jevrejskom narodu i jevrejskoj državi. "Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste uz Izrael, danas, sutra i uvijek."

Sjedinjene Američke Države su jedna od najvažnijih zemalja, pristalica Izraela. Ministar odbrane Lloyd Austin nedavno je najavio raspoređivanje drugog nosača aviona u istočnom dijelu Sredozemnog mora, u cilju odvraćanja od drugih napada na Izrael – što je, prije svega, jasan signal Iranu.

ARD-Tagesschau.de/jr

