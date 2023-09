Scholz za granične kontrole i reformu politike azila EU

Njemački kancelar Olaf Scholz prepoznao je hitnost koju tema migracije trenutno ima među stanovništvom. On se zalaže za proširenje graničnih kontrola, uključujući i one na granici sa Poljskom, i ljutito je reagovao zbog skandala sa dodjelom viza koji potresa Poljsku: "Ne smije se desiti da je toliko mnogo viza očigledno izdato za novac, gdje se mora očekivati da su mnogi koji su dobili te vize došli u Njemačku" , rekao je Scholz u intervjuu za prvi program njemačkog javnog servisa (ARD)

Zato se, kako je rekao, moraju pojačati mjere na granici s Poljskom sa njemačke strane. To je jasna poruka Varšavi. No, ona se neće dopasti Poljskoj, zemlji iz koje brojni putnici (poljski građani koji rade u Njemačkoj) svakodnevno prelaze granicu.

Scholz smatra da je problematično klasifikovanje država Magreba kao sigurnih zemalja porijekla. "Znamo da u tim zemljama vladaju teški politički uslovi i da se građani suočavaju s progonom." Vlada i dalje želi da pruži zaštitu ljudima ukoliko su na meti proganjanja. Svako ko ostane ovdje, a nije mu potrebna zaštita, mora se vratiti u svoju domovinu, kaže Scholz - i to brzo. To se, kako je rekao, mora učiniti efikasnije nego što se radilo u prošlosti.

Poljskoj se neće dopasti kontrole jer poljski građani koji rade u Njemačkoj svakodnevno prelaze granicu Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Posao za tražioce azila: "Tu se može i više"

Scholz se pokazao pragmatičnim kada je u pitanju omogućavanje tražiocima azila u Njemačkoj da dobiju posao. U mnogim slučajevima je to, kako je rekao, već moguće. "Ali se može i više. Dijelim shvatanje mnogih ljudi koji kažu: ako postoji posao koji treba da se uradi i postoji neko ko bi to mogao da uradi, onda bi on i trebao da ga uradi." On, kako ističe, takođe nema ništa protiv ako se to dešava u pojedinačnim slučajevima tokom dobrotvornog rada. Međutim, pri tome se ne smiju miješati pitanja bjekstva i progona sa radnom imigracijom, rekao je Scholz.

O pitanju efekta privlačnosti (ekonomski motivisane migracije) trenutno se ponovo žestoko raspravlja: da je Nemačka najatraktivnija zemlja u Evropi za izbjeglice jer ljudi ovdje dobijaju visoke socijalne koristi, prije svega u obliku novca. Kancelar nema ništa protiv da se tražiocima azila, umjesto gotovine, daju bonovi u određenom novčanom iznosu. "Mi smo stvorili zakonsku mogućnost da se to uradi.” Savezne države bi to mogle isprobati, ali to još nisu učinile.

Ono što je gospodin Merz rekao ne odgovara pravnoj situaciji u Nemačkoj, rekao je Scholz Foto: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Scholz o Merzu: "Bolje paziti na svoje riječi"

Scholz u intervjuu osvrnuo i na Friedricha Merza, opozicionog lidera i predsjednika CDU-a. Merz se u svojim nedavnim izjavama pobrinuo za oštru debatu, jer je tvrdio da se azilantima kojima je odbijeno pravo na azil popravljaju zubi u Njemačkoj, dok Nijemci ne mogu dobiti termin za pregled kod doktora. Scholz o tome kaže: „Ono što je gospodin Merz rekao ne odgovara pravnoj situaciji u Nemačkoj. Mislim da bi se trebalo bolje paziti na sopstvene riječi."

Kod neregularnih migracija trebao bi postojati jasan kurs, smatra Scholz. Za njega to uključuje i prisilni povratak u zemlje porijekla onih koji u Njemačkoj borave ilegalno. "Ovo su jasne rečenice i moramo voditi vrlo jasnu, preciznu politiku, kako bismo mogli provoditi naše zakone. Ali to nekoga ne smije biti razlog za nespretne izjave", rekao je Scholz kometarišući Merzovo očitovanje.

Scholz: Situacija u Njemačkoj ekonomski će se pogoršati ukoliko ne dovedemo kvalifikovane radnike koji će obavljati posao za koji inače nemamo radne snage Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Sporovi u vladajućoj koalicij: "Buka mora postati tiša"

Kancelar je još jednom pozvao na ublažavanje sporova u vladajućoj semafor-koaliciji: "Zaista sam jako ljut zbog toga, jer je evidencija učinka zaista dobra", rekao je Scholz. "Ali pošto se uz toliko buke dolazi do rezultata, u glavi ostaje samo buka. Ta buka mora postati tiša."

Na pitanje šta želi Nemačkoj za Dan ujedinjenja 3. oktobra, Scholz je rekao: "Povjerenje. Dobar znak je, na primjer, da se u istočnoj Njemačkoj trenutno grade najmodernije fabrike." On vjeruje da će i migrantski kvalifikovani radnici biti dobro prihvaćeni u tim fabrikama na istoku. "Postoji velika većina građanki i građana koji dobro znaju da će se situacija u Njemačkoj ekonomski pogoršati ukoliko ne dovedemo kvalifikovane radnike koji će obavljati posao za koji inače nemamo radne snage."

