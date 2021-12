Scholz priprema Njemačku za preokret stoljeća

"Iza nas je 250 godina u kojima se naše blagostanje temeljilo na sagorijevanju uglja, nafte i plina. Sada imamo 23 godine ispred sebe, u kojima moramo i hoćemo izaći iz upotrebe fosilnih goriva", rekao je kancelar Olaf Scholz predstavljajući prvo saopštenje nove njemačke vlade pred njemačkim parlamentom Bundestagom. Njemačka mora biti klimatski neutralna do 2045. godine. Naša vlada je predana Pariškom klimatskom sporazumu i pridonijet će njegovom uspjehu. "To znači da je pred nama najveća transformacija industrije i privrede u narednih najmanje 100 godina."

Scholz je uvjeren da će energetska transformacija i prelazak na klimatski prihvatljivije alternativne vidove energije biti uspješna. Da bi se to desilo, Njemačka do 2030. godine mora više nego udvostručiti proizvodnju obnovljive električne energije. Do tada bi 80 posto potražnje za električnom energijom trebalo dolaziti iz obnovljivih izvora. Ovo je gigantski zadatak. "Ali čvrsto sam uvjeren da ćemo uspjeti", rekao je političar SPD-a. Prosperitet zemlje ovisi o njenoj sposobnosti da izgradi infrastrukturu za klimatski neutralno doba. To postaje posebno jasno u oblasti snabdijevanja energijom, rekao je Scholz.

Scholzova „vlada progresa"

Njegova vlada je vlada socijalnog i kulturnog napretka ali prije svega tehničkog napretka, rekao je novi kancelar. Samo s njim Njemačka može postati klimatski neutralna i držati korak s globalnom konkurencijom. Nova savezna vlada dosljedno će ići putem obnove i transformacije na svim razinama, najavio je Scholz.

"Moć napretka" posebno je vidljiva u pandemiji, dodao je šef vlade. Cjepivo protiv korone razvijeno u Njemačkoj spasilo je živote miliona ljudi širom svijeta. Cjepivo Biontech je "najbolji dokaz da pametan napredak, pametne inovacije i pametna modernizacija čine svijet boljim mjestom za život".

„Nema ograda u borbi sa pandemijom"

S obzirom na pandemiju korone, Scholz je ponovio cilj koji glasi: do kraja godine Njemačka će dostići brojku od 30 miliona doza vakcina, ubrizganih njenim stanovnicima kao prvo, drugo ili dopunsko cjepivo. Od 18. novembra ljudima je već dato 19 miliona vakcina. Sada se, u danima koji slijede, mora dati ostatak vakcina. To je jedini način na koji Njemačka ovaj talas korone može ostaviti iza sebe, rekao je Scholz.

"Vlada neće mirovati niti jednog trenutka, a mi ćemo pomicati svaku moguću polugu dok svi ne vratimo svoje nekadašnje živote i sve naše slobode", nastavio je kancelar. Njegov će kabinet poduzeti sve što je u njgovoj moći. "Učinit ćemo sve što je potrebno, nema crvenih linija niti ograda za saveznu vladu."

Otpor ekstremističkoj manjini

Političar SPD-a također je ohrabrio građane rekavši da se kriza može prebroditi: "Da, bit će bolje, s najvećom odlučnošću ćemo se boriti protiv ove pandemije i da, pobijedit ćemo." Međutim, nema vremena za gubljenje. Scholz je priznao da je u ovim "mračnim danima" ponekad bilo teško ne klonuti duhom. Nikom nije dobro u ovim vremenima, čak ni njemu samom. "Znam da držanje distance i osjećaj sreće ne idu jedno uz drugo."

U tom kontekstu, kancelar Scholz je oštro kritikovao negatore korone. U Njemačkoj postoji mala, ekstremistička i nesputana manjina koja se tokom pandemije ne samo okrenula od nauke racionalnosti i razuma, već i od države, društva, demokratije i zajednice. Scholz je najavio da će se odlučno suprotstaviti tendencijama radikalizacije u društvu. "Nećemo trpiti sitnu manjinu nesputanih ekstremista koji pokušavaju nametnuti svoju volju cijelom našem društvu", rekao je. Toj "maloj manjini" ćemo se suprotstaviti svim demokratskim sredstvima i sredstvima pravne države.

U isto vrijeme, Scholz se zauzeo za veću društvenu koheziju. "Jedna od velikih snaga naše zemlje i ujedno jedan od najvažnijih preduvjeta našeg privrednog uspjeha uvijek je bila naša socijalna složnost", rekao je. Ova solidarnost u društvu sada je ugrožena. Stoga ponovno mora vrijediti "poštovanje, uvažavanje i poštovanje drugoga".

Protiv rasizma i seksizma, za racionalnu migraciju

Ljudima sa stranim korijenima u Njemačkoj Scholz je obećao veću participaciju u društvu. "Ovdje govorimo o gotovo četvrtini našeg stanovništva." SR Njemačka je useljenička zemlja, ali mora postati još bolja zemlja po pitanju integracije. Problemi ovog vremena mogu se prevladati samo ako "ne izgubimo društvenu koheziju", naglasio je kancelar. U politiku respekta prema drugom, kako je rekao, spada i konsekventna borba protiv rasizma, seksizma i svih drugih oblika diskriminacije.

Ova politika također uključuje i lakši put do njemačkog državljanstva. Brže dobijanje njemačkog pasoša bi, po riječima Scholza, trebalo biti moguće – i to nakon pet godina. "Provodit ćemo razumnu migracionu politiku koja promiče legalno i smanjuje neregularno useljavanje." To uključuje brze postupke obrade azila i dobre izglede za ljude koji su ovdje dobro integrirani, ali i dosljedno vraćanje kriminalaca i onih koji predstavljaju prijetnju u zemlje porijekla, objasnio je socijaldemokrat.

Političar Kluba poslanika CDU/CSU kritikovao saopštenje vlade

Vođa opozicije Ralph Brinkhaus kritizirao je sadržaj i stil vladine izjave. "U prvom vladinom saopštenju ne očekujem od saveznog kancelara da iznese detalje koalicijskog sporazuma, nego da pokaže široku perspektivu", rekao je šef Kluba poslanika CDU/CSU.

"Za napredak i budućnost potreban je entuzijazam. Taj entuzijazam nisam vidio u posljednjih 90 minuta", rekao je Brinkhaus.

Političar CDU-a ponudio je potporu svoje parlamentarne skupine u borbi protiv pandemije - čak i ako su to nepopularne mjere. Brinkhaus je također naglasio da poštovanje i spremnost na saradnju "nisu jednosmjerna ulica". "Demokratiji je potrebna jaka opozicija na ravnopravnoj osnovi", rekao je. Brinkhaus je također potvrdio da "u redovima opozicije neće biti koalicija". "Iz razoraznih razloga nećemo sarađivati sa strankom Ljevice i AfD-om”

