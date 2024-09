Scholz odbija glasanje o povjerenju

Unatoč lošim izbornim rezultatima SPD-a i osobnim vrijednostima, kancelar Scholz odustaje od glasovanja o povjerenju njegovoj vladi. To je “ideja opozicije”, kaže on u ljetnom intervjuu za ZDF.

Kancelar Olaf Scholz (SPD) želi ostati na dužnosti. Unatoč povijesno lošim izbornim rezultatima SPD-a u Tiringiji i Saskoj i kritikama na svoj račun iz vlastitih redova, on odbija glasovanje o povjerenju u Parlamentu.

Scholz kaže u ljetnom intervjuu za Drugi program njemačke televizije (ZDF):

„To je ipak tek mala idejica opozicije da se svake tri sedmice to izgovara. Vlada ima većinu."

Scholz je rekao da će vlada raditi na zadaćama koje su sada važne. Na primjer, sve će, kako je rekao, biti učinjeno da se "podrži Ukrajina". Rezultati izbora, rekao je Scholz, „također imaju veze s činjenicom da se neki građani ne slažu s tim da podržavamo Ukrajinu".

Kritike iz vlastitih redova

Scholz kaže da se sada želi boriti za "dobivanje snažnog mandata na sljedećim saveznim izborima". „Mi smo već jednom uspjeli u tome" kaže Scholz. On je SPD nazvao "strankom koja je oprobana u borbama". Unatoč kritikama iz Kluba poslanika SPD-a, on kaže da ima osjećaj "da se svi držimo zajedno".

Scholz kaže da se sada želi boriti za "dobivanje snažnog mandata na sljedećim saveznim izborima" Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Na pitanje o nedostatku kohezije u SPD-u u njemačkoj saveznoj zemlji Brandenburg, gdje ga premijer Dietmar Woidke (SPD) zaobilazi u predizbornoj kampanji, Scholz je rekao da je često u Brandenburgu. "Inače sam jednom bio na čelu vlade jedne savezne zemlje i ako pogledate moje predizborne kampanje, već sam ih vodio o pitanjima koja se tiču ​​pokrajine Hamburg. Preporučujem svima da učine isto", rekao je Scholz.

Scholz: Razgovori "s Rusijom"

Scholz se u intervjuu također založio za sudjelovanje Rusije na drugom “Mirovnom sumitu”. O tome se, rekao je, dogovorio s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Vjerujem, rekao je, da je ovo sada trenutak kada također trebamo razgovarati o tome kako iz ove ratne situacije izaći i postići mir brže nego što se to sada čini. Scholz je rekao da je vodio vrlo povjerljiv razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, te da je odnos s njim dobar.

Scholz (d) je rekao da je vodio vrlo povjerljiv razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim (l) Foto: Boris Roessler/Pool via AP/picture alliance

Odbrana migracijske politike koalicije Semafor

Kad je riječ o migracijskoj politici, Scholz je odgovarajući na pitanje je li koalicija Semafor potcijenila tu temu, to negirao. Pogrešno je, rekao je, ostaviti dojam da Vlada tek sada djeluje.

"Ja sam najveći preokret u suočavanju s migracijama u istoriji posljednjih deset ili 20 godina", rekao je Scholz. "Osigurali smo da se provedu desetljećima neprovedive odluke po pitanju upravljanja neregularnim migracijama."

Scholz odbacuje i kritike da je pod utjecajem čelnika CDU-a Friedricha Merza kada je riječ o migracijama.

Hoće li biti dogovora o mirovinskom paketu?

Na pitanje o nedavnom sporu u koaliciji Semafor oko mirovinskog paketa II, Scholz je rekao da pretpostavlja da će se koalicioni partneri dogovoriti. "Mi vjerujemo u to, to je u koalicijskom sporazumu, mi smo to inicirali kao Vlada”.

Koalicioni partner FDP je naime nedavno najavio otpor. Na pitanje hoće li ipak primijeniti mirovinski paket, Scholz je rekao: "O tome će biti odlučeno".

Priredila: Zorica Ilić (izvor: ZDF)

Pratite nas i na Facebooku , preko "X" , na Youtubeu , kao i na Instagramu