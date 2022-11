Scholz: Nema povratka fosilnim izvorima energije

Njemačka će udvostručiti obećanu pomoć za zaštitu prašuma u svijetu – s jedne na dvije milijarde eura. To je potvrđeno iz savezne vlade. Novac bi se primarno trebao investirati za zaštitu prašuma u bazenu rijeke Kongo u središnjoj Africi, odnosno u području Amazone.

Osim toga Njemačka će odobriti i slanje 170 milijuna eura za planirani globalni „zaštitni kišobran" odnosno zaštitu od klimatskih rizika, to je u svom govoru na klimatskoj konferenciji COP27 u egipatskom Šarm el Šeiku rekao kancelar Scholz. Taj fond bi trebao biti etabliran tijekom drugog tjedna klimatske konferencije, a sredstvima iz fonda bi se trebalo pomagati primarno onim zemljama koje su znatno pogođene posljedicama klimatske krize. Središnjica ureda bi se trebala nalaziti u Frankfurtu na Majni. Njemački udio u zaštiti prašuma i novi fond za klimatske rizike će se financirati iz regularnih sredstava Savezne Republike koji su namijenjeni borbi protiv klimatskih promjena. A njihov volumen će se do 2025. povećati sa sadašnjih 5,3 na šest milijardi eura.

Kancelar Scholz je naglasio kako Njemačka ostaje privržena svom cilju da do 2045. postane klimatski neutralna

Scholzova opomena

Scholz je u ovom govoru u Egiptu upozorio na posljedice „renesanse fosilnih energija" poput nafte, plina ili ugljena. „Za Njemačku kažem: neće ih više biti." Kancelar je naglasio kako Njemačka ostaje privržena svom cilju da do 2045. postane klimatski neutralna: „Ne manje, nego više tempa, više ambicija, više suradnje po pitanju prelaska na obnovljive izvore energije, to je naš moto u ovim vremenima", naglasio je Scholz. Ali i dodao kako nakon odlučnih izjava po pitanju zaštite klime moraju slijediti i odlučna djela.

Zbog ruskog napada na Ukrajinu i energetsku krizu koju je on prouzročio, odnosno rat cijena energije, Njemačka je odlučila produžiti vijek korištenja svojih elektrana na ugljen, odnosno poticati eksploataciju novih plinskih polja na sjeveru Afrike. Scholz je ipak naglasio da će Njemačka prestati koristiti fosilne energije. Prelazak na obnovljive energije nije samo potreban zbog predvidljive klimatske, gospodarske ili politike zaštite okoliša, to je i „sigurnosno-politički imperativ", kazao je Scholz: „Za nas je jasnije nego ikada ranije: budućnost pripada snazi vjetra, solarnoj energiji i zelenom vodiku."

Put u klimatski pakao

Prije Scholza su na konferenciji COP27 govorili i glavni tajnik Ujedinjenih naroda (UN) Antonio Guterres te francuski predsjednik Emmanuel Macron – on je naglasio kako ruski napad na Ukrajinu ne smije dovesti do smanjivanja napora po pitanju zaštite klime: „Nećemo naše klimatske obveze žrtvovati zbog ruskih energetskih prijetnji!" Svijet se u međuvremenu našao u eri „klimatskog izvanrednog stanje", i zagrijavanje Zemlje se može ograničiti samo ako se emisije prepolovi do 2030., rekao je Macron.

Emmanuel Macron je naglasio kako ruski napad na Ukrajinu ne smije dovesti do smanjivanja napora po pitanju zaštite klime

Guterres je drastičnim riječima upozorio na posljedice zagrijavanja Zemlje. S pogledom usmjerenim ka sušama, poplavama i porastu razine mora uvjetovanima klimatskom krizom, on je rekao: „Mi vodimo bitku našeg života – i na putu smo da je izgubimo."

Čovječanstvo se nalazi pred izborom: ili će surađivati ili će propast, kaže glavni tajnik UN-a. Usprkos desetljetnim naporima po pitanju klime ima premalo napretka da bi se planet spasilo od pretjeranog zagrijavanja, dodao je. I napomenuo kako zemlje svijeta djeluju presporo i nevoljko.

„Raste i dalje emisija stakleničkih plinova. Globalne temperature i dalje rastu. A naš planet se približava trenutku u kojem više neće biti moguće zaustaviti klimatski kaos", rekao je Guterres: „Nalazimo se na autoputu u klimatski pakao, s nogom na papučici za gas."

Xi Jinping nije došao na COP27

Guterres je bogatim zemljama poručio da moraju pomoći siromašnijima u njihovim naporima oko zaštite klime. Posebnu odgovornost, kako je rekao, imaju dva najveća proizvođača stakleničkih plinova: „Dvije najveće svjetske ekonomije, SAD i Kina, tu imaju posebnu odgovornost da se zajedno založe da taj pakt doista postane stvarnost."

No, među ostalima je i kineski predsjednik Xi Jinping otkazao sudjelovanje na konferenciji COP27 – što je samo pojačalo sumnje oko uspjeha klimatske konferencije u Egiptu.