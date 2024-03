Scholzove pažljive, ali jasne poruke Izraelu

Hod po žici: Kancelar Scholz pronašao je jasne riječi u Izraelu, ali ih je istodobno pažljivo birao. Hoće li to djelovati na Netanjahua? U najmanju ruku je povećan pritisak na šefa izraelske vlade.

Tek u petak navečer je Ured njemačkog kancelara predstavio program njegove posjete, koji je nosio naziv "Putovanje kancelara Scholza u Jordan i Izrael". Bio je to preliminirani program za putovanje koje počinje sutradan. Promjene nisu neuobičajene, ali na ovom putovanju je trebalo biti puno otkazivanja i zakazivanja. Trebalo je dosta vremena da se finaliziraju program i mjesta posjete.

Putovanje kancelara na Bliski istok je trajalo manje od 48 sati. Bilo je to teško putovanje. Bio je to Scholzov drugi posjet od Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra. Dok je prvo putovanje bilo u znaku neograničene solidarnosti, ovaj put - pet mjeseci kasnije - prvenstveno se radilo o katastrofalnoj humanitarnoj situaciji u Pojasu Gaze.

Prva postaja u Jordanu

Prva postaja u subotu bila je Aqaba, jordansko ljetovalište na Crvenom moru. Ovdje ima rezidenciju jordanski kralj Abdullah II. Dvojica šefova država dobro se poznaju i razumiju. Prije samo pet mjeseci, deset dana nakon terorističkog napada Hamasa, kralj je posjetio Berlin.

Preliminarni plan Scholzovog putovanja predstavljen je dan ranije Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Prvo Jordan, zatim Izrael

I tada su obojica govorili istim jezikom. Možda je to razlog što je Scholz prvo otputovao u Jordan, a zatim u susjednu državu Izrael, gdje su ga sigurno čekali teži razgovori. Međutim, to se može shvatiti i kao zahvalnost arapskom svijetu, gdje ljudi već mjesecima prosvjeduju protiv Izraela, a još uvijek nije došlo do širenja konflikta u regionu.

Razgovor njih dvojice u nedjelju ujutro odvijao se iza zatvorenih vrata. Postoje informacije da se kralj rijetko pojavljuje pred kamerama. Kancelar Scholz se pojavio pred kamerama nakon dobrih sat vremena audijencije kod kralja. Kancelar je rekao da je to bio važan razgovor. Bilo je riječi o pitanju kako se sada može doći do dugotrajnijeg prekida vatre, rekao je Scholz. I, također, kako je moguće osigurati da taoci u rukama Hamasa budu oslobođeni i da više humanitarne pomoći stigne u Gazu.

Ali sve, kako je rekao Sholz, ima smisla samo ako postoji dugoročni razvoj za mirni suživot između Izraela i palestinske države. Scholz je rekao da se sada mora učiniti sve da se situacija ne pogorša još više, nego što jest. Bilo je to upozorenje koje je poslao prvenstveno Izraelu, svojoj sljedećoj stanici.

Kancelarova promijenjena retorika

Jasne kancelarove riječi nisu ostale nezabilježene u Izraelu. U nekim medijima govori se o promjeni retorike njemačkog kancelara posljednjih sedmica. Činjenica je da je ton nakon pet mjeseci rata, manje suzdržan. Razlog tome nije napuštanje tzv. njemačkog državnog rezona po kojem je sigurnost Izraela njemački državni interes, već zbog brojnih civilnih žrtava u Pojasu Gaze i humanitarne situacije koja je svakim danom sve gora.

Scholz se nakon sastanka sa jordanskim kraljem sam pojavio pred kamerama i rekao da je to bio važan razgovor Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ipak mijenja li ova retorika išta u politici Izraela? Hoće li uvjeriti premijera Benjamina Netanjahua da dozvoli prolazak više pomoći u Gazu i da se suzdrži od kopnene ofenzive u Rafi? I prije razgovora Scholza i Netanjahua u nedjelju poslijepodne bilo je jasno koliko su njemačka upozorenja bila važna.

Zabuna oko zajedničke izjave za medije

Neposredno prije odlaska u Izrael najavljeno je da će se susret s izraelskim premijerom umjesto u Tel Avivu održati u Jeruzalemu. To je značilo brzu promjenu rasporeda. Na putovanju je vladala zabuna oko toka razgovora. Press ured izraelskog premijera napisao je da zbog vremenskog ograničenja neće biti izjava nakon sastanka. Dakle, nema zajedničkog nastupa pred novinarima.

Uslijedio je demant njemačke delegacije, ali u početku nijedan od izraelske. Tridesetominutna vožnja od aerodroma u Tel Avivu do Jeruzalema dala je vremena za nagađanja o tome zašto Netanjahu želi odustati od davanja izjave u javnosti s kancelarom.

Šta je tačno iza kulisa dovelo do promjene na izraelskoj strani nije poznato. Jer malo kasnije došlo je otkazivanje otkazivanja. Davanje zajedničke izjave medijima je održano, ali bez mogućnosti da novinari postave pitanja. To odgovara Netanjahuovom obrascu ponašanja. Tek je nekoliko sedmica nakon napada Hamasa 7. oktobra novinarima bilo dopušteno postavljati pitanja pred kamerama.

Upitnici iza Netanjahuovih riječi

U nedjelju rano navečer oba državnika su se skupa pojavila pred kamerama. Nije bilo ništa iznenađujuće u onome što su rekli. Netanjahu je započeo tako što je jasno dao do znanja da njegova zemlja, izraelska vojska, čini sve što može kako bi izbjegla civilne žrtve, više nego bilo koja druga vojska u novijoj povijesti. Izrael također, rekao je, ulaže velike napore u poboljšanje humanitarne situacije u Gazi – na kopnu, na moru i iz zraka.

Većina prisutnih na press konferenciji bili su njemački novinari. S obzirom na strašne slike i izvještaje iz Gaze koji se svakodnevno mogu vidjeti i pročitati u njemačkim medijima, u prostoriji se osjetio tihi žamor na Netanjahuove riječi. I kancelar Scholz će možda staviti znak pitanja iznad riječi svog kolege.

Kancelar pažljivo govori

Scholz je pažljivo govorio nakon Netanjahua, govorio je o taocima koji su još uvijek u rukama terorista, izrazio saučešće, ponovio njemačku solidarnost i da Izrael ima pravo na samoodbranu. No, govorio je i o stanovništvu u Pojasu Gaze te je doveo u pitanje vojnu akciju ako ona zahtijeva toliko žrtava.

Scholz je pažljivo govorio nakon Netanjahua (l) Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Bez obzira koliko je važan izraelski cilj u ovom ratu, mora se zapitati može li on opravdati tako strašnu cijenu, rekao je Scholz. Jedno Ne je bilo u prostoriji. Kancelar je pažljivo, ali jasno birao riječi. Kritiku je bilo teško ignorirati, čak i kada je Scholz govorio o planiranoj vojnoj ofenzivi na Rafu, gdje je više od 1,5 milijuna ljudi potražilo utočište i žive u najnepovoljnijim mogućim uvjetima. Kako ih zaštititi, gdje trebaju ići, upitao je kancelar.

Hoće li Netanjahu promijeniti kurs?

Netanjahu je ostao dužan odgovoriti. Ne precizirajući, samo je uvjeravao: Civili će biti zbrinuti na sigurno. Jedno od najčešće postavljanih pitanja novinara na ovom putovanju bilo je kakve su šanse da se Netanjahu predomisli, da se utječe na njega da promijeni svoj kurs. Scholz je barem pokušao i jasno je iznio svoj stav Netanjahu.

Hoće li samo riječi imati učinka, još uvijek nije jasno. Ali jedno je sigurno: Palestincima u Pojasu Gaze hitno je potrebna dodatna pomoć i izraelski taoci u rukama Hamasa moraju biti oslobođeni.

tagesschau