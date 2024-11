“Velika podrška Borisu Pistoriusu”

Kancelar je daleko - više od 10.000 kilometara od Njemačke u Brazilu na summitu G20. Svjetska politika umjesto unutarnje. Iako, ima tu i pomalo predizborne kampanje u njegovu vlastitu korist kada se iz dalekog Rija ponovo jasno usprotivi isporuci "Taurusa" Ukrajini i pritom argumentira strahom mnogih ljudi u Njemačkoj od širenju rata.

No, Olaf Scholz u dalekom Riju ne može obuzdati raspravu u svom SPD-u o svojoj podobnosti da ponovo bude kandidat za kancelara. Ono što je u početku bilo samo "žamor" - kako je rekao čelnik parlamentarne skupine SPD-a Rolf Mützenich - sada se pretvorilo u buku koju je nemoguće ne čuti.

Ko je najbolji za izbore

Dva vodeća zastupnika SPD-a u Bundestagu iz moćnog pokrajinskog ogranka Sjeverne Rajne-Vestfalije također su izrazili sumnju u Scholzovu podobnost kao kandidata. "Fokus je na pitanju koja je sada najbolja politička formacija za ove savezne izbore. Čujemo mnogo podrške Borisu Pistoriusu", rekla su dva predsjednika SPD-a NRW-a u Bundestagu, Dirk Wiese i Wiebke Esdar, te izvijestili o kritičkim debatama o tome u izbornim jedinicama.

Scholzne može obuzdati raspravu u svom SPD-u o svojoj podobnosti da ponovo bude kandidata za kancelara Foto: Chris Emil Janssen/dpa/picture alliance

Oni također naglašavaju:„Trenutna reputacija kancelara Olafa Scholza snažno je povezana sa Koalicijom Semafor. S određenom distancom sigurno će se mnogo pozitivnije gledati na njegov rad i njegove odluke za našu zemlju."

To gotovo zvuči kao preuranjeno opraštanje od kancelara. Ono što ove izjave čini još eksplozivnijim za Scholza je sljedeće: obojica su također predsjednici moćnih struja unutar parlamentarne skupine SPD-a - Esdar glasnogovornik parlamentarne ljevice, Wiese glasnogovornik konzervativnog Seeheimerovog kruga (službena grupacija unutar SPD-a – op. red.).

Ljutnja u ogranku SPD-a u NRW

No, oni očito ne govore u ime svih zastupnika SPD-a u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. "O ovoj izjavi predsjedavajućih nije odlučeno u pokrajinskom ogranku NRW-a", rekao je Axel Schäfer, član Bundestaga iz Sjeverne Rajne-Vestfalije, novinskoj agenciji Reuters. "To dovodi u zabludu, slabi kancelara i nema većinu među članovima SPD-a u Bundestagu. Odmah sam zatražio održavanje vanredne sjednice zastupnika NRW-a."

Scholz je Pistoriusa doveo u vladu iz Donje Saske početkom 2023. kada mu je trebala zamjena za ministricu odbrane koja je podnijela ostavku Christine Lambrecht Foto: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Osim toga, izjave Wiesea i Esdara u suprotnosti su s izjavama stranačkih čelnika SPD-a, šefa parlamentarne skupine Mützenicha, koji također dolazi iz Sjeverne Rajne-Vestfalije, te glavnog tajnika SPD-a Matthiasa Mierscha, koji su se nedavno svi jasno izjasnili za Scholza i proglasili raspravu završenom.

Nedostaje pro-Scholzova rezolucija vodstva stranke

To što se rasprava o Scholzu sve više zahuktava i zbog nedostatka jasne odluke stranačkog vrha, poput odluke predsjedništva stranke ili saveznog izvršnog odbora. Vodstvo stranke prvotno je htjelo pričekati do kraja novembra kako bi odlučilo o nominaciji za kancelara. Čelnik SPD-a Lars Klingbeil nedavno je naznačio da bi to također moglo biti preferirano.

Pistorius hvali Scholza i ništa ne isključuje

Može li stranačko vodstvo ponovno pokrenuti i okončati raspravu postaje upitno sa svakim novim glasom koji je kritičan prema Scholzu. Sve su glasniji pozivi da Boris Pistorius bude alternativni kandidat. Aktualni ministar obrane u anketama je jedan od najpopularnijih političara u zemlji - potpuno drugačije od Scholza.

Sam Pistorius još se nije jasno izrazio i uvijek je ostavljao otvorena vrata kada ga pitaju o mogućoj kandidaturi za kancelara. „Ne stojim na raspolaganju za kandidaturu", od Pistoriusa se još nije čulo. Čak ni u ponedjeljak navečer na jednom događaju u Bavarskoj. Tada je rekao:

„U politici nikad ništa ne treba isključivati, ma o čemu se radilo. Jedino što definitivno mogu isključiti je da ću postati papa", rekao je on.

Ujedno je pohvalio Scholza rekavši da radi jako dobar posao. I rekao je da želi da Scholz to nastavi. To je najnormalnija stvar na svijetu, rekao je Pistorius i dodao: „Budući da sam, kao prvo, duboko lojalna osoba, a kao drugo, moj životni plan nikada nije uključivao da postanem ministar odbrane ili čak savezni kancelar, učinit ću prokletu stvar i reći sam sebi: Ja ću to učiniti, kandidirat ću se za tu funkciju. Ne, to nećete čuti od mene. Ja sam partijski vojnik".

Sam Pistorius još se nije jasno izrazio i uvijek je ostavljao otvorena vrata kada ga pitaju o mogućoj kandidaturi za kancelara Foto: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

Scholzova “slaba točka”

Scholz je Pistoriusa doveo u vladu iz Donje Saske početkom 2023. kada mu je trebala zamjena za ministricu odbrane koja je podnijela ostavku Christine Lambrecht. Sa svojim "jednostavnim jezikom" odmah je bio dobro prihvaćen - od strane Bundeswehra i također u anketama. Za mnoge on utjelovljuje sve ono što Scholz ne može: razumljiv jezik i pristupačnost.

Bivši čelnik stranke Norbert Walter Borjans također je ukazao na Scholzove navodne slabosti: "Ali istina je i da (čelnika CDU-a Friedricha) Merza može spriječiti samo kancelar koji skupi snagu u posljednjih nekoliko metara, samokritično i napravi jasnu razliku", rekao je on za Rheinische Post. Odgovorni sada moraju odlučiti brzo, rekao je on.

Ali prvo se Scholz mora vratiti u Njemačku. Kancelar je zapravo želio u utorak navečer otputovati iz Rija u Meksiko, jedinu latinoameričku zemlju članicu G20 koju još nije posjetio u svoje gotovo tri godine mandata. Međutim, ovaj dio puta je u nedjelju otkazan u kratkom roku "zbog trenutne situacije" kako bi se "ranije vratio ovdje u Berlin", kako se saznaje iz njemu bliskih krugova. „Ovdje se svašta događa", može čuti u krugovima bliskim Scholzu.

tagesschau

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu