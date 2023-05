Schmidt u UN-u: "Dodikove prijetnje morate uzeti ozbiljno!"

„Manifestacija moći i arogancije“ – ovim je riječima predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik opisao sjednicu Vijeća sigurnosti (VS) Ujedinjenih naroda (UN) na kojoj je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu (BiH) Christian Schmidt predstavio Izvještaj o stanju u toj zemlji. Dodik, naime, smatra da Schmidt nema legitimitet, jer su Rusija i Kina u Vijeću sigurnosti UN-a glasale protiv njegovog izbora za visokog predstavnika.

Schmidtov Izvještaj podržala je većina članica Vijeća sigurnosti UN-a, dok je Rusija ponovila da „OHR treba zatvoriti“. „Vanjske sile kroz visokog predstavnika i određene strane predstavnike u Sarajevu manipuliraju etničkim i stranačkim podjelama“, rekao je predstavnik Rusije u VS Vasil Nebenzja. SAD su dale podršku visokom predstavniku u BiH i, kako je rekao američki predstavnik u VS Jeffrey Delaurentis, Schmidtovoj upotrebi „bonskih ovlasti“, dok je predstavnik Velike Britanije James Kariuki istakao da je „važno podržati implementaciju Daytonskog sporazuma i visokog predstavnika“. Kina nije mijenjala svoj stav.

Kako je Schmidt ovoga puta decidno naveo Dodikove posljednje izjave i poteze i upozorio Vijeće sigurnosti da se ozbiljno mora shvatiti njegova „secesionistička politika“, predsjednik RS-a je šefa OHR-a (Ured visokog predstavnika) optužio da „kleveće i laže protiv RS-a“, te najavio „obračun“ sa predstavnicima međunarodne zajednice. „Garantujem da mogu da dovedem 10.000 ljudi u Sarajevo da se obračunamo sa strancima koji sve degradiraju“, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik Foto: Dragan Maksimovic/DW

Željka Cvijanović iznijela „lično mišljenje“

Predsjednik RS-a Dodik pozitivno je regirao jedino na istup predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, inače članice njegove stranke SNSD, koja je, također, govorila pred VS UN-a, iako „Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku“ o njenom odlasku na sjednicu UN-a. O tome je generalnog sekretara UN-a Antónia Guterresa izvijestio član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

„Stavovi Željke Cvijanović predstavljaju isključivo njeno lično mišljenje koje ne obavezuje niti državu BiH, niti UN. Svako prezentiranje stavova koji nisu u skladu sa usvojenim strateškim vanjskopolitičkim ciljevima BiH predstavlja zloupotrebu funkcije predsjedavajuće Predsjedništva BiH“, navodi Bećirović u pismu.

Izetbegoviću važno ublažavanje izjava o reisu

Schmidt je u svom Izvještaju „ublažio stav prema reisul-ulemi Islamske zajednice u BiH Huseinu Kavazoviću“, što je prokomentirao predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića. „Obradovao me ublažen stav prema reisu, što je dobro, jer smo imali jaku reakciju javnosti u BiH na taj pokušaj izjednačavanja svih strana“, rekao je Izetbegović.

Nakon što je prvobitna verzija Schmidtovog Izvještaja o stanju u BiH u proteklih šest mjeseci „procurila“ u javnost, uslijedile su burne rekacije na dio Izvještaja kojim se kritikuje izjava resisa Kavazovića o odbrani BiH.

Osnivač i vlasnik portala Politički.ba Sead Numanović naglašava da je tokom sjednice Vijeća sigurnosti UN-a Schmidt o reisu govorio drugačije.

„Zašto je Schmidt to uradio? Ili su ga prinudile reakcije ili mu je rečeno da tako uradi. A možda je i sam uvidio da je to što je planirao reći i neutemeljeno i pogrešno. Podsjetio je da je aktuelni reis bio i u logoru, ali nije naveo da je taj logor držalo Hrvatsko vijeće odbrane (HVO). Schmidt je iznio i ono što svi znamo – da je Kavazović i nakon zatočeništva nastavio biti promotor mira i pomirenja“, kaže Numanović za DW.

Visoki predstavnik Christian Schmidt ublažio izjave o reisu Kavazoviću a pooštrio o Dodiku uz apel da se Dodikove secesionističke prijetnje "moraju uzeti ozbiljno" Foto: Elvis Barukcic/AFP/Getty Images

Dodikova secesionistička platforma ne izaziva adekvatne reakcije

Nastup visokog predstavnika pred VS UN-a pokazao je jednu zabrinjavajuću dimenziju – da je secesionistička platforma Milorada Dodika postala konstanta, kaže za DW sarajevski novinar Amir Sužanj. „Zabrinjavajuće je da to više ne izaziva gotovo nikakvu, a pogotovo ne adekvatnu reakciju međunarodnih faktora, iako je riječ o dosad najflagrantnijim antidejtonskim potezima“, kaže Sužanj.

Sagovornik DW-a napominje da je Schmidt „više nego jasno“ detektovao najozbiljnije izazove koji prijete integritetu i budućnosti zemlje – „secesionističke prijetnje, ozbiljne i konkretne aktivnosti na otcjepljenju i proglašenju samostalnosti RS-a i njeno pripajanje Srbiji, uz izraženo institucionalno poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca“.

Izvještaji OHR-a „birokratske formalnosti“ bez efekta

„Zbog toga se i nastup predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja je pred VS iznijela stav RS-a, a ne BiH, može shvatiti kao planirani nastavak rušenja i degradiranja legitimiteta, integriteta i omalovažavanja ne samo visokog predstavnika, nego cijele međunarodne zajednice, što jasno podržava Rusija“, upozorava Sužanj.

Govor Željke Cvijanović, u kojem preovladava narativ o navodnom "kolonijalonom pristupu" međunarodne zajednice i neophodnosti dogovora političkih snaga unutar BiH prepun je nelogičnosti, smatra sagovornik DW-a. „Priče o tome da BiH treba biti u rukama njenih građana i institucija su besmislene i neuvjerljive u vrijeme dok Dodik otvoreno najavljuje secesiju i dok mediji pod njegovom kontrolom prikazuju hvalospjeve o ratnom zločincu Ratku Mladiću“, kaže Sužanj.

Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović "pred Vijećem sigurnosti iznijela stav RS-a, a ne BiH"

Banjalučki profesor i stručnjak za međunarodne odnose i sigurnost Miloš Šolaja za DW kaže da su izvještaji visokih predstavnika VS UN-a „odavno postali birokratska formalnost“ i da ne proizvode posebne efekte. „To se posebno odnosi na izvještaje Christiana Schmidta pred nadležnim tijelom UN-a koje ga nije postavilo, što situaciju dovodi do apsurda. Iako su razlozi sasvim različiti, sva tri konstitutivna naroda u BiH imaju mnogo zamjerki na njegove stavove i odluke i to ih, na izvjestan način, ujedinjuje“, smatra Šolaja.

Detalji iz Schmidtovog izvještaja

„Secesionistička retorika i aktivnosti su se dramatično povećale u RS-u u prethodnih šest mjeseci“, rekao je Christian Schmidt pred VS. On je naglasio da ključni izazovi za punu implementaciju Daytonskog mirovnog sporazuma dolaze iz RS-a i to od njenog predsjednika Dodika. Istakao je da Milorad Dodik, "otvoreno zagovara nezavisnost tog bh. entiteta" i da je otvoreno govorio o "ujedinjenju Republike Srpske sa Srbijom" što „dovodi u pitanje same temelje Dejtona“.

Šef OHR-a je upozorio da negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločinaca i dalje predstavlja problem. U Izvještaju, objavljenom na portalu OHR-a, navodi se i da vlasti u RS-u „kategorički odbacuju autoritet Ustavnog suda BiH, OHR-a i zauzimaju konfrontacijski stav prema zapadnim partnerima“. „Preusmjeravanje, ukidanje ili uslovljavanje finansiranja su alati koje međunarodni partneri imaju na raspolaganju da odgovore na ove aktivnosti“, sugeriše Schmidt.

Visoki predstavnik dodaje da je suspendovao zakon o nepokretnoj imoviniusvojen u Skupštini RS-a, jer je bio baziran „na pogrešnom razumijevanju ustavne strukture i kršio je ranije sudske odluke“. Schmidt upozorava da predloženi zakoni, poput onih o kriminalizaciji klevete i registrovanju organizacija koje se finansiraju iz inostranstva „smanjuju prostor manevrisanja civilnog društva i medija“. Konstatirao je i da se vlast u Federaciji BiH formirala tek nakon njegovih intervencija.

Vijeće sigurnosti UN-a Foto: Mike Segar/REUTERSS

Cvijanović napustila sjednicu za vrijeme govora Schmidta

Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović napustila je sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a za vrijeme Schmidtovog izlaganja. Prije toga je, u obraćanju VS-u, naglasila da „prijeteće prisustvo OHR-a i njegovi pokušaji da mikroupravlja Bosnom i Hercegovinom guše demokratski proces i podrivaju unutrašnji dijalog i pomirenje u BiH“. Upozorila je da „nepromišljeno uplitanje OHR-a češće stvara nego što rješava probleme“ „To pokazuje način na koji je izazvao i rasplamsao polemiku u vezi sa vlasništvom nad javnom (državnom) imovinom“, rekla je Cvijanović.

„Ako će BiH ikada biti suverena, nezavisna, funkcionalna i prosperitetna, onda vladavina u BiH mora da leži, ne u rukama neizabranih stranaca koji donose despotske dekrete prema svojim željama i sklonostima, nego u rukama Ustava i njenih građana i u skladu sa demokratskim načelima i vladavinom prava“, naglasila je Cvijanović. Ona se kritički osvrnula i na Ustavni sud BiH i strane sudije u toj instituciji koje su, prema njenom mišljenju, u sastavu Suda trebale biti „samo prvih pet godina“.

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sjednici Vijeća sigurnosti: Izvještaj koji RS šalje generalnom sekretaru redovno čita predstavnik Rusije pri UN-u Foto: John Minchillo/AP/dpa/picture alliance/dpa/AP

Izvještaj Vlade RS-a „bez pravnog utemeljenja“

I RS je uputila svoj izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a, u kojem entitetska Vlada iznosi svoja viđenja situacije u BiH. U tom se izvještaju navodi da je „RS posvećena Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH“, ali i da je prisustvo OHR-a „nespojivo sa suverenitetom BiH“. Izvještaj koji RS redovno šalje generalnom sekretaru UN-a, na sjednicama Vijeća sigurnosti uobičajeno čita ruski predstavnik pri ovoj organizaciji.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović podsjeća da praksa podnošenja izvještaja Vlade entiteta Republike Srpske Vijeću sigurnosti „nema nikakvo pravno utemeljenje“. Poput Povelje UN-a, ni Daytonskim sporazumom nije predviđeno da se administrativne jedinice u državi BiH mogu obraćati UN-u. Poveljom UN-a predviđeno je da se organima i tijelima UN-a obraćaju članice, a to su uvijek države, napominje Bećirović. „Primarni subjekt međunarodnog prava je nezavisna, suverena i nedjeljiva država BiH, a entiteti nisu ovlašteni za samostalno kreiranje i realizaciju vanjske politike“, podsjeća član Predsjedništva BiH.

