Schmidt u Banjaluci želio izbjeći "insceniranu predstavu"

„On ne želi učestvovati u insceniranoj predstavi. Odluku da ne ode u Banjaluku, Schmidt je, kako je objavio njegov ured, donio u interesu svih građana BiH...", piše Sueddeutsche Zeitung (SZ). U sadašnjim okolnostima njegova posjeta Banjoj Luci bi zaista mogla izazvati buru, budući da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u posljednje vrijeme nekoliko puta prijetio hapšenjem Schmidta, ukoliko bi on ušao u taj dio zemlje. To je najnoviji okretaj u spirali eskalacije sa kojom se Dodik već dugo igra: Godinama on svojom politikom vodi ovaj dio zemlje prema otcjepljenju. U isto vrijeme radi na podrivanju institucija cijele države Bosne i Hercegovine", piše Sueddeutsche Zeitung.

SZ navodi i da ga u tome, između ostalih, podržava mađarski premijer Viktor Orban. List ocjenjuje da se time objašnjava „prilično mek kurs EU prema Dodiku, dok su mu SAD i Velika Britanija već odavno uveli sankcije". Schmidt je, pojašnjava se u članku, uz podršku Washingtona i Londona "zaoštrio kurs prema secesionisti Dodiku", tako što je uveo promjene krivičnog zakona, po kojima se oni, koji odbijaju provesti odluke visokog predstavnika, mogu kazniti zatvorom do pet godina. Na bazi tog zakona, pojašnjava se dalje u članku, Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Dodika, čije prijetnje da će uhapsiti Schmidta ako dođe u RS, predstavlju "uzvraćanje i odgovor" Schmidtu.

Milorad Dodik, predsjednik RS-a je prijetio hapšenjem Christiana Schmidta Foto: Dragan Maksimović/DW

SZ citira i izjavu Ureda visokog predstavnika o tome zašto Schmidt nije putovao u Banja Luku: „Uzavrele špekulacije o tome gdje putuje visoki predstavnik i koga bi mogao sresti odvraćaju pažnju od stvarnog posla koji treba obaviti kako bi se riješili stvarni problemi građana".

Schmidt nastavlja djelovati na prostoru cijele države

„Istodobno se potvrđuje kako će Schmidt nastaviti obnašati svoj mandat na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kako je uostalom predviđeno u Daytonskom sporazumu", piše SZ.

Schmidt je najavio da će razgovarati sa članovima vlade o situaciji sa "ljudima koji su tokom rata protjerani iz svojih mjesta u koja su se u međuvremenu vratili", piše njemački list. "Za mnoge povratnike situacija u posljednje vrijeme pogoršala zbog usijane atmosfere, koju šire nacionalisti poput Dodika", zaključuje Sueddeutsche Zeitung iz Minhena.

Tageszeitung iz Berlina također piše o Schmidtovom sukobu sa Dodikom i tome šta bi visoki predstavnik sada mogao uraditi: „Schmidt bi sada mogao smijeniti Dodika koristeći svoje Bonske ovlasti. Za to bi mu, međutim, bila potrebna potpora srpske policije u Banjoj Luci, sjedištu Vlade RS, koja će se vjerojatno oglušiti na ovaj zahtjev. Državna policija Sipa mogla bi ga podržati, ali bi morala nadvladati lokalnu policiju. Preostaje mu jedino EUFOR. Ali tu postoji jedna začkoljica: EU-trupama se ove jeseni u Vijeću sigurnosti treba produžiti mandat i to i glasovima Rusije i Kine - koje su opet pouzdani partneri srpske strane. A to, u pozadini, znači: Produženje misije EUFOR-a u BiH se prihvata samo pod komandom Mađara - također prijatelja Dodika", zaključuje Tageszeitung iz Berlina.

