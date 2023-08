Saudijska Arabija: Smrtonosno nasilje nad najsiromašnijima

Njihova bijeda i siromaštvo se pretvorilo u njihovu propast. Saudijske granične snage ustrijelile su ili teško ranile stotine, možda čak i hiljade etiopskih migranata između marta 2022. i juna 2023., navodi se u izvještaju organizacije za ljudska prava Human Rights Watch (HRW). O tome izvještavaju brojni očevici, čije je izjave skupa sa ostalim inkriminirajućim dokumentima objavio u svom izvještaju Human Rights Watch (HRW).

HRW dokumentira ubojstva migranata na jemensko-saudijskoj granici još od 2014. U posljednjih nekoliko mjeseci, međutim, čini se da je došlo do namjerne eskalacije, kako u pogledu broja ciljanih ubojstava tako i načina na koji su izvršena, piše u svom izvještaju ova organizacija. "Obrazac zlostavljanja očito se promijenio od povremenih pucnjava do široko rasprostranjenih i sistemskih ubistava", rekao je za DW Sam Dubberley, voditelj HRW-ovog odjela za digitalna istraživanja. Moguće je da su strijeljane ne samo stotine nego hiljade migranata, kaže on.

Kada bi ova sistematska i raširena ubistva bila i dio državne politike ubijanja civilnog stanovništva s predumišljajem, onda bi bio zločin protiv čovječnosti, pišu autori izvješća HRW-a. Ostaje otvoreno pitanje je li to tako, navode oni.

"Međutim, očevici su nam ispričali detalje, koji se odnose na uniforme ubojica. Oni ukazuju na saudijske graničare", kaže Dubberly. Očevici su također prijavili upotrebu teškog oružja i korištenje kamiona. "Stoga vjerujemo da su saudijski graničari odgovorni za ubojstva", navodi on.

Rat i siromaštvo

Pretpostavlja se da su većina ubijenih na jemensko-saudijskoj granici bili izrazito siromašni. Za njih je Saudijska Arabija destinacija s kojom povezuju prosperitet. U Saudijskoj Arabiji živi oko 750.000 etiopskih radnika - migranata. Većina ih je u Saudijsku Arabiju doputovala avionom u sklopu bilateralnih sporazuma. Međutim, oni koji si ne mogu priuštiti putovanje avionom ili nemaju dokumente neophodne za ulazak u zemlju, biraju neslužbenu rutu - kopneni put preko Jemena. Ovom rutom ne dolaze samo ljudi iz Etiopije, već i osobe iz drugih zemalja oko roga Afrike.

Za etiopijske izbjeglice je Saudijska Arabija destinacija s kojom povezuju prosperitet Foto: Mohammed Mohammed/dpa/picture alliance

Ipak etiopski migranti registrirani u Saudijskoj Arabiji također često žive u nesigurnim uvjetima. "Žene uglavnom rade u privatnim kućanstvima, kao čistačice, čuvaju djecu i slično, a muškarci uglavnom u građevinarstvu", kaže Ulf Terlinden, voditelj ureda Fondacije Heinrich Böll u Nairobiju, koji posmatra politički i privredni razvoj Etiopije.

Većina etiopskih migranata prisiljena je napustiti svoju zemlju iz više razloga, kaže Terlinden za DW. Većina bježi zbog kombinacije ekonomskih i političkih čimbenika. "Etiopija je 2022. godine imala drugu najveću stopu inflacije u cijeloj Africi, sa više od 30 posto", rekao je Terlinden. On kaže da privreda stagnira, zemlja pati od ogromnog nedostatka deviza, nedostaje kredita, a investitori su se povukli. Uz to, tu su i suša u cijeloj regiji, politička nestabilnost i posljedice rata u regiji Tigray, kaže ovaj njemački stručnjak. Procjenjuje se, kaže on, da je usljed svega u roku od dvije godine život izgubilo između 600.000 i milijun ljudi. "Zbog toga je sve više ljudi u Etiopiji prisiljeno napustiti svoju domovinu. Zato što se boje za svoju ličnu sigurnost - ili zato što jednostavno ne vide nikakvu perspektivu."

Beskrupulozno nasilje

Saudijski graničari očito su se prema tim ljudima ponašali beskrupulozno, zaključuje se na osnovu izjava svjedoka. Oni govorie i o visokom stepenu cinično-sadističkog nasilja. Više osoba, s kojima je HRW razgovarao, reklo je da su ih čuvari pitali u koje dijelove tijela da im pucaju. Zatim su, prema izjavama, pucali iz neposredne blizine, navodi se u izvještaju u kojem se citiraju izjave ukupno 42 etiopska migranta s kojima je HRW razgovarao između marta i juna 2023.

Nekoliko očevidaca također je izvijestilo da su graničari odmah zapucali na njih. U drugim slučajevima, kako stoji u izvještaju, prvo bi im dopustili da uđu na saudijski teritorij, zatim bi ih presreli i ispitivali o njihovim planovima – a zatim bi ih ustrijelili. Drugi ispitanici rekli su da su napadnuti minobacačkim granatama i drugim eksplozivnim oružjem nakon što su prešli granicu iz Jemena u Saudijsku Arabiju.

Drugi su svjedočili da su ih saudijski dužnosnici udarali kamenjem i metalnim šipkama. 17-godišnji Etiopljanin opisao je kako su saudijski graničari navodno prisilili njega i druge preživjele da siluju dvije preživjele djevojke. Prije toga strijeljali su još jednog uhapšenog muškarca jer je odbio silovati djevojke.

Brutalnost i od strane Hutija

Ali nisu samo saudijske trupe djelovale protiv izbjeglica. Njihovi protivnici, pobunjeni Hutiji, koji su se 2013. pobunili protiv jemenske vlade i sada kontroliraju velike dijelove ratom razorenog Jemena, očito zloupotrebljavaju svoju moć nad izbjeglicama. Prema izvještaju HRW-a, oni krijumčarima i migrantima koje krijumčare olakšavaju ulazak u Jemen. Kasnije su oni, međutim, često ucjenjivani i zlostavljani, navodi HRW. "Neki su odvedeni u pritvor i tamo držani dok ne plate naknadu za puštanje", rekao je za DW istraživač HRW-a Sam Dubberly.

Međunarodna kritika

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock zatražila je od vlade Saudijske Arabije da se očituje o izvještaju HRW-a. Ministarstvo vanjskih poslova jasno je pokazalo da je i za suradnju vrlo važno da postoji odgovor saudijske vlade, rekla je Baerbock. Kritike su stigle i iz Sjedinjenih Država.

U Saudijskoj Arabiji živi oko 750.000 etiopskih radnika migranata Foto: DW/M. Barmadh

Ujedinjeni narodi također su alarmirani. Izvještaj HRW-a iznosi "neke vrlo ozbiljne optužbe", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric. Ured UN-a za ljudska prava ima, kako je rekao, doduše "neke kontakte" u regiji. No, "jako im je teško provjeriti stanje na granici".

Prethodne optužbe

Optužbe HRW-a nisu prve takve vrste. Još u oktobru prošle godine stručnjaci, koji su radili po nalogu Vijeća za ljudska prava UN-a, su pisali vladi u Rijadu o raširenim ubojstvima od strane saudijskih snaga sigurnosti. Oni su napisali da je očito riječ o "sistemskom obrascu brojnih, neselektivnih prekograničnih ubistava u kojima saudijske snage sigurnosti pucaju na migrante topničkim granatama ali i malim i lakim oružjem". Tada je saudijska vlada rekla da ozbiljno shvaća optužbe, ali je "odlučno" odbacila izjavu UN-a da su ubojstva bila sistematska ili velikih razmjera. "Na temelju ograničenih informacija vlasti Saudijske kraljevine nisu pronašle nikakve informacije ili dokaze koji bi potvrdili ili potkrijepili navode", saopćila je saudijska vlada tada.

Dokumentacijski centar 'Mixed Migration Center' također je početkom jula objavio izvještaj u kojem je optužio saudijske sigurnosne snage za "namjerno ubijanje stotina migranata".

Saudijska Arabija demantira anonimno

Odgovarajući na tvrdnje iznesene u izvještaju HRW-a, anonimni izvor iz saudijske vlade rekao je za AFP da su tvrdnje "neutemeljene". Upit DW-a saudijskom Ministarstvu vanjskih poslova ostao je bez odgovora do objave ovog teksta. Prema vlastitim navodima, Human Rights Watch je također zatražio službenu saudijsku izjavu, ali nije dobio odgovor.

Nasuprot tome, reakcija Etiopije, kojoj je Saudijska Arabija važan partner prvenstveno iz ekonomskih razloga, čini se suzdržanijom i opreznijom. Prema Ministarstvu vanjskih poslova u Adis Abebi, proces će biti istražen zajedno sa Saudijcima. Do zaključenja ove istrage pod svaku cijenu moraju se izbjeći "nepotrebne špekulacije", navodi ministarstvo. Odnosi sa Saudijskom Arabijom u saopćenju su opisani kao "izvrsni".

