Saudijska Arabija na putu da postane međunarodni posrednik?

Na kraju je Kraljevstvo odbilo dati svoju suglasnost. Predstavnici Saudijske Arabije nisu željeli potpisati završnu deklaracijumeđunarodne konferencije o Ukrajini u Švicarskoj i njenu možda najvažniju tačku, po kojoj je Rusija odgovorna za "rat protiv Ukrajine koji je u toku", a koji i dalje uzrokuje "veliku ljudsku patnju i razaranje".

Već tokom samita saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan al Saud izrazio je zabrinutost zbog njegovog formata. Saudijska Arabija podržava mirovne napore, rekao je on. Ipak svaki vjerodostojan proces zahtijeva sudjelovanje Rusije, citirala ga je Al-Jazeera.

Rusija nije bila prisutna na sastanku, ali bi eventualno mogla biti pozvana u budućnosti - pod određenim uvjetima, smatraju neki promatrači. Uz Tursku, Saudijska Arabija slovi kao potencijalni domaćin mogućeg narednog sastanka uz rusko sudjelovanje.

Kurs Rijada odgovara nacionalnom interesu, analizira Sebastian Sons, stručnjak za zaljevske države u Centru za primijenjena istraživanja u partnerstvu s Orijentom (CARPO) u Bonnu. Saudijci su se, kaže on, potrudili ne zauzimati strane u sukobu i ne povezivati ​​se ni sa jednim taborom. "Umjesto toga, Saudijska Arabija se oslanja na stratešku autonomiju i pokušava ostati u kontaktu sa svim svjetskim igračima i time dobiti na diplomatskoj težini", kaže Sons.

Posrednik na globalnom jugu?

Cinzia Bianco, stručnjakinja za Saudijsku Arabiju u think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR), na to gleda nešto drugačije. Definitivno su postojala neka očekivanja od strane Ukrajine od Rijada, kaže Cinzia, misleći na raniju mirovnu konferenciju sa sudionicima iz više od 40 zemalja, uključujući Kinu, održanoj u Džedi u avgustu 2023.

To, kaže, nije dalo nikakve konkretne rezultate. Ipak, prema pisanju Saudi Press Agency, kraljevstvo je formuliralo barem simboličan cilj, naime "stvoriti zajedničku osnovu, koja utire put miru".

Na temelju toga Kijev je svakako očekivao da bi Saudijska Arabija mogla učiniti više u pogledu švicarskog sastanka, kaže Bianco. Uostalom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u februaru u Rijadu govorio o mirovnom planu, koji je inicirala Ukrajina i podršci povratku ukrajinskih ratnih zarobljenika. Saudijska Arabija već je posredovala u razmjeni zarobljenika 2022. godine u kojoj je oslobođeno više od 200 ukrajinskih ratnih zarobljenika.

Međutim, ekspertkinja Bianco ne vjeruje da se očekivanja Zelenskog odnose na izravno posredovanje između Ukrajine i Rusije: "Više se čini da on računa na to da će Saudijska Arabija utjecati na globalne sile na jugu, kao što su države BRICS-a. One su sveukupno bile prilično rezervirane i neodlučne oko podrške Ukrajini."

Efikasna pozicija za pregovore?

S druge strane, stručnjak za zaljevske države Sebastian Sons polazi od toga da je Saudijska Arabija i dalje zainteresirana za posredničku ulogu. Rusija, kaže on, Saudijcima nije izvanredan partner. Ipak Rijad se, kaže, mora dogovarati s Moskvom u okviru proširenog oblika Organizacije zemalja proizvođača nafte (OPEC+). "U tom kontekstu, bio bih vrlo iznenađen da je Saudijska Arabija potpisala deklaraciju u kojoj se Rusija imenuje odgovornom za rat", kaže Sons. No, ovako kako jest, kraljevstvo sebe, kako kaže, vidi u učinkovitoj posredničkoj poziciji, temeljenoj na neutralnosti.

Angažman na Bliskom istoku

Saudijska Arabija ne samo da želi poboljšati negativnu sliku koju ima na međunarodnoj sceni o pitanjima ljudskih prava, već je voljna posredovati ne samo u vezi s Ukrajinom. Prema izvještajima medija, saudijski ministar vanjskih poslova sudjelovao je 3. juna na virtualnom sastanku s kolegama iz drugih država u regiji, na kojem se razgovaralo o posredničkim naporima Katara, Egipta i SAD-a u ratu u Gazi. Saudijski ministar vanjskih poslova ponovio je spremnost svoje zemlje da podrži ove napore. Rijad održava kontakte ne samo s Palestincima i arapskim "bratskim državama", nego i - iako još neformalno - s izraelskom stranom, s kojom teži normalizaciji.

Kurs Rijada odgovara nacionalnom interesu, kaže Sebastian Sons

Saudijska Arabija također je zainteresirana za posredovanje oko Sudana, koji je već više od godinu dana rastrzan brutalnom borbom za vlast na unutarnjem planu. List Sudan Tribune izvještava da je saudijski ministar vanjskih poslova Farhan pozvao dvojicu zavađenih vojnih zapovjednika da se obavežu na prekid vatre. Međutim, vjeruje se da Saudijci podupiru državnu vojsku u sukobu, što bi moglo otežati neutralni pristup. Osim toga, Saudijci dosad nisu uspjeli riješiti rat u Jemenu, u koji su i sami duboko vojno upleteni.

Povećano samopouzdanje

Ipak, diplomatske inicijative Rijada pokazuju koliko su Saudijci posljednjih godina dobili na samopouzdanju, kaže Sebastian Sons. "U Rijadu ljudi više ne žele da ih se doživljava kao pomoćne agente i mlađe partnere Zapada, a pogotovo ne SAD-a. Umjesto toga, žele da ih se poštuje kao neovisnog aktera, koji može igrati važnu ulogu u svjetskoj politici kao posrednik na temelju svojih dobrih veza sa zemljama sudionicima."

Cinzia Bianco na to slično gleda. Saudijska Arabija, smatra ona, želi učvrstiti svoju ulogu sile srednje veličine u multipolarnom svijetu. "To znači da je zemlja uvijek prisutna kada se na važnim forumima raspravlja o temama poput budućnosti svjetske trgovine, korištenja tehnologije, energije i klime", kaže Bianco. Ovo također, dodaje, ide u prilog vlastitim interesima. "Ako Rijad pametno odigra i izvuče prave karte u ovim razgovorima, naravno da može barem djelomično postići svoje ciljeve", kaže Cinzia Bianco.

