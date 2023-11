Sastanak na granici sa Srbijom: „Uhvatiti krupne ribe“

Mjesto sastanka ministara unutrašnjih poslova četiri države Višegradske grupe, Češke, Poljske, Slovačke i Mađarske, sa kolegama iz Njemačke i Austrije, vjerovatno nije izabrano slučajno. Granica sa Srbijom – spoljna granica EU – prolazi veoma blizu mađarskog grada Segedina u kojem je ovog ponedjeljka (27. novembar) sastanak održan.

Vlada Viktora Orbana je 2015. na granici podigla visoku ogradu. Dugačka je više od 160 kilometara. Ali, to ne sprečava migrante. Ruta preko Srbije, Mađarske i dalje za Austriju je aktivna. Toga je svjesna i njemačka ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer. Da bi se problem riješio, granične službe bi ubuduće trebalo više da komuniciraju jedne s drugima.

Cilj: borba protiv organizovanog kriminala

„Odlučili smo da će granične vlasti bliže sarađivati i redovnije se sastajati, između ostalog i zato da bismo imali zajednički pregled situacije", rekla je njemačka ministarka unutrašnjih poslova. Važno je, kaže, znati odakle ljudi dolaze, kojim putem i kada će doći. „To je veoma, veoma važno za sve nas. I drago mi je da smo to danas dogovorili", rekla je Fezer.

Ministarka Fezer je nakon sastanka pred njemačkim novinarima kritikovala Mađarsku zbog toga što je prije nekoliko mjeseci pustila stotine švercera iz zatvora. Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Prije svega bi trebalo ograničiti krijumčarenje ljudi i zaštititi spoljnu granicu EU – to su ministri unutrašnjih poslova postavili sebi kao cilj. Ono što je važno jeste „borba protiv organizovanog kriminala, koji najviše profitira od ilegalne migracije", naglasio je austrijski ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner.

„Dogovorili smo se da ćemo intenzivnije razmjenjivati informacije, posebno na nivou policija, da ne bismo hvatali samo sitne, već i krupne ribe." Na taj način, vlasti bi, kaže Karner, mogle da „zaustave taj brutalni biznis organizovanog kriminala".

Proširenje operacija u pograničnom regionu

U mađarsko-srpskom pograničnom regionu nedavno je došlo do nasilja među migrantima. Sumnja se da je riječ o sukobima krijumčarskih bandi. Javna je tajna u regionu da su one veoma oko granične ograde. To vjerovatno mogu da uoče i njemački policajci koji su raspoređeni u Srbiji kao dio misije Fronteksa.

Sastanak ministara unutrašnjih poslova je održan u mađarskom Segedinu Foto: AFP

Ministarka Fezer pozdravlja takve operacije, a kaže i da je moguće njihovo proširenje u regionu. „Između ostalog i zbog toga da bi se poštovala načela pravna država", rekla je.

Mađarska prkosi Dablinskim pravilima

Kada migranti uspiju da pređu ogradu u Mađarskoj, oni bi zapravo morali da podnesu zahtjev za azil u toj zemlji. To predviđaju tzv. „Dablinska pravila" EU. Ali, mađarski desničarski populista, premijer Viktor Orban, to je učinio gotovo nemogućim. Broj potražilaca azila u Mađarskoj je na godišnjem nivou samo dvocifren.

Mađarski ministar unutrašnjih poslova ponovio je u Segedinu da njegova zemlja neće učestvovati u planiranoj preraspodeli migranata. Savjet EU usvojio je nedavno takav dogovor kvalifikovanom većinom, odnosno bez Mađarske. Prema riječima ministarke Fezer, Evropska unija je po tom pitanju blizu zajedničkog dogovora Savjeta EU, Evropskog parlamenta i Evropske komisije.

