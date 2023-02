Paralelni svjetovi u Kijevu

Grupa posjetilaca iz Brisela sastala se usred ukrajinske prijestonice, gdje je samo u januaru eksplodiralo 18 raketnih projektila. 15 komesara i predsjednica Evropske komisije pregovaraju za ogromnim ovalnim konferencijskim stolom. Kao da se radi o paralelnim svijetovima.

Preko puta njih sjede ministri ukrajinske vlade. Slušaju o prednostima dobrog makroekonomskog planiranja, o mogućnostima prelaska na obnovljive izvore energije, sa fokusom na vodonik. Govori se i o tome da EU želi da isporuči 35 miliona LED lampi.

Članovi Evropske komisije sa domaćinima u Kijevu Foto: Ukraine Presidency/dpa/picture alliance

LED svjetla olakšavaju svakodnevni život

LED svjetla su veza sa paralelnim svijetom rata. Pošto su dalekovodi sistematski uništavani mjesecima, energija je postala veoma dragocjena. Mnogi ljudi provode mnogo vremena u mraku. Ako se uspije štedljive lampe distribuirati širom zemlje, to bi malo olakšalo svakodnevni život.

„Dobro je ponovo biti ovdje“, kazala je Ursula fon der Lajen po dolasku. Njena četvrta posjeta Kijevu je posebna: „Došla sam sa svojim timom komesara“. No, još nešto je ovoga puta drugačije. Manje se priča o isporukama oružja, manje o zimskoj pomoći i svakodnevnoj borbi za opstanak. „Sada pripremamo budućnost Ukrajine“, rekla je predsjednica Evropske komisije.

Zelenski želi zelenu rekonstrukciju

Predsjednica Evropske komisije riješena je da još tokom rata organizuje obnovu Ukrajine. Ljudi treba da znaju i da će doći bolja vremena, vremena nakon rata. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je konkretan. Ukrajina će, ubijeđen je on, postati „vodeća zemlja u razvoju moderne, zelene energije“.

To je još jedna rečenica koja kao da dolazi iz paralelnog svijeta. Zelenski kaže da je okružen stotinama vreća sa pijeskom, koje su svuda u njegovoj predsjedničkoj palati postavljene iz bezbjednosnih razloga - pa i ispred veličanstvene sale sa ornamentima od gipsa gdje se zaputio do mikrofona sa "dragom Ursulom". Njegova ideja: Ako cijela infrastruktura mora da se obnavlja, onda se to može odmah učiniti tako da sve bude ekološki.

Zelenski sa "dragom Ursulom" Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Balansiranje Fon der Lajen u Kijevu

Uvijek iznova na ovom sastanku između briselske Komisije i kijevske Vlade, sučeljavaju se bijes zbog Putinovog rata i nepokolebljiva volja za obnovom. A ovo je još uvijek jednačina sa više od jedne nepoznate. Jer, niko ne zna šta će na kraju morati da se izgradi s obzirom da su dalja uništavanja neizbježna. A svi u Kijevu vjeruju da će na proljeće krenuti nova ruska ofanziva.

Za Ursulu fon der Lajen posjeta Kijevu je neka vrsta balansiranja. Ona zna kakve nade Ukrajinci polažu u Evropsku uniju. To je obećavajuće mjesto za bjekstvo od sumorne ratne svakodnevice. Ali, ona takođe vidi opasnost da bi i nade mogle da nestanu. U Evropskom savjetu od 27 šefova država i vlada ima mnogo njih, koji još vide Ukrajinu daleko od članstva.

„Dvije godine“ do članstva u EU?

Premijer Denis Šmihal stvari vidi drugačije. Ukrajina bi mogla da stvori uslove za učlanjenje u EU u za „dvije godine". Ukrajinski šef vlade ponovio je u Kijevu predviđanje, koje je prije nekoliko nedelja izazvalo čuđenje u Briselu. Šefica Komisije Fon der Lajen je izbjegla da se obaveže na broj godina koje će proteći do punopravnog članstva. Ona naglašava kako je pristupanje povezano sa jasnim uslovima, a kada će doći do realizacije - to je u zavisnosti od zemlje do zemlje različito, s obzirom da je svakoj potrebno različito vrijeme da ispuni tražene uslove.

U stvari, Ukrajina je tek od ljeta kandidat za članstvo, a pregovori o pristupanju Uniji još nisu ni počeli. EU je za to formulisala sedam zahtjeva. Oni su reakcija na raširenu korupciju u zemlji. Riječ je o nezavisnosti sudija Ustavnog suda i načinu njihovog biranja, o jasnim pravilima u borbi protiv pranja novca i, što je najvažnije, o zakonu protiv uticaja oligarha. Brisel ne želi da milioni koji dolaze iz EU nestanu u mračnim kanalima. Jedna Mađarska je više nego dovoljna Uniji.

Pohvala i preporuka Zelenskom

Ali, zar najnoviji korupcijski skandali ne dokazuju da je zemlja daleko od spremnosti za pridruživanje? Naprotiv, kaže predsjednica Komisije. Organi za borbu protiv korupcije u zemlji očigledno su efikasno radili, rekla je Fon der Lajen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim i to vidi kao pozitivan razvoj. Međutim, ona je tada preporučila Zelenskom „da reaguje dovoljno brzo i na vrijeme na političkom nivou kako bi borba protiv korupcije pokazala opipljive rezultate i dodatno se intenzivirala“.

Prijateljska preporuka mogla bi da ima aktuelni razlog.Nikada ranije, što je prethodno naglašeno, EU nije dala toliko finansijske pomoći trećoj zemlji kao što je to učinila za Ukrajinu. Samo ove godine Vladi u Kijevu treba da stigne 18 milijardi evra direktne pomoći. To je novac koji je namijenjen da se obezbijede osnovni vladini izdaci - i koji ne bi trebalo da izvlače oligarsi i drugi ratni profiteri.

Autorka: Helga Šmit, ARD Brisel/ trenutno u Kijevu

