Sankt Peterburg: Opštinsko vijeće traži da se Putin optuži za veleizdaju

Veleizdaja – to je optužba koju su protiv Vladimira Putina iznijeli članovi vijeća opštine Smolninskoje u Sankt Peterburgu. Oni su 7. septembra glasali za podnošenje peticije Državnoj Dumi Ruske Federacije. U toj peticiji se zahtijeva da se ruski predsjednik smijeni sa funkcije, zbog njegove vojne akcije protiv Ukrajine, koja u Rusiji ne smije da se okarakteriše kao rat, već samo kao „specijalna vojna operacija“.

Nikita Juferejev se i lično obratio Vladimiru Putinu

Nikita Juferjev je od 2019. godine član Opštinskog vijeća u Sankt Peterburgu. Na dan kada je počeo napad na Ukrajinu, 24. februara 2022. godine, Juferjev je zajedno sa kolegama i poslanicima raznih političkih pokreta iz drugih opštinskih vijeća prijavio antiratni miting. Međutim, od nadležnih nisu dobili dozvolu da se miting održi.

Nešto kasnije, 2. marta, Juferjev i njegove kolege pozvali su građanke i građane Sankt Peterburga na sastanak Opštinskog vijeća, koji je bio otvoren za javnost. „Došlo je mnogo ljudi, ali i policija i pripadnici specijalne jedinice OMON. Bilo je mnogo kaciga i marica, ali je sve bilo mirno. Dogovorili smo se da uputimo apel predsjedniku Putinu da prekine specijalnu operaciju”, kaže Juferjev u razgovoru za DW. Apel je poslat Kremlju, ali odgovora nije bilo.

U avgustu je Juferjev i lično uputio zahtjev Putinu da prekine specijalnu operaciju iz humanitarnih razloga. Ovoga Puta iz Kremlja je stigao odgovor. U njemu je navedeno da je žalba razmotrena, kao i to da Rusija sprovodi “specijalnu vojnu operaciju za demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine”.

"Predsjednik ne radi u interesu Rusije"

Na sjednici Opštinskog vijeća, 7. septembra, Juferjevljev kolega Dmitrij Paljuga je iznio nacrt peticije Državnoj Dumi. Paljuga i Juferjev ističu da postupaju u skladu sa zakonom, te da poštuju propisane procedure. „Do sada nije bilo presedana da neko bude optužen zbog apela upućenog državnom organu. Uostalom, ruski zakon to izričito zabranjuje“, kaže Paljuga.

Dmitrij Paljuga je iznio nacrt peticije Državnoj Dumi

Prema njegovim riječima peticija nije bila spontana odluka. Paljuga je na tu ideju došao nakon što je na društvenim mrežama vidio kritike - pa čak i na „patriotskim“ Telegram-kanalima, koji podržavaju kurs vlade - da „predsjednik ne djeluje u interesu Rusije“. Moskovski poslanik Aleksej Gorinov u julu je osuđen na sedam godina zatvora zbog „širenja lažnih informacija" o ruskoj vojsci. „Naravno, znamo da rizikujemo, ali smatramo da je to sada ispravno", kaže Paljuga.

"Znaci veleizdaje"

Peticiju Državnoj Dumi Paljuga i Juferjev su objavili na Tviteru. Tu se navodi da postupci predsjednika pokazuju „znake veleizdaje“ u skladu sa ruskim ustavom. Konkretno se pominju četiri tačke: uništavanje borbeno sposobnih jedinica ruske vojske, smrt i ranjavanje mladih i radno sposobnih građana Rusije, šteta za rusku ekonomiju, širenje NATO sa početkom rata u Ukrajini i opremanje ukrajinske vojske savremenom zapadnom opremom, što je u suprotnosti sa „demilitarizacijom“ Ukrajine.

„Proširenje NATO mi ne vidimo kao direktnu prijetnju Rusiji, mi pokušavamo različitim argumentima da se obratimo različitim ciljnim grupama, kako bi ih ubijedili da cijela ova stvar mora da se okonča“, objašnjava Juferjev.

Prema njegovim riječima, na glasanju o apelu nije bila prisutna polovina od dvedeset članova Opštinskog vijeća, uključujući i predsjednika vladajuće partije „Jedinstvena Rusija“. Prema zakonu, kvorum bi postojao sa deset poslanika. Na kraju je sedam članova glasalo za peticiju Državnoj dumi.

"Više poziv Rusima"

Na pitanje DW-a kakvu su reakciju na peticiju on i njegove kolege očekivali, Nikita Juferjev kaže: „Uprkos važnim i značajnim adresatima, svi naši apeli zapravo nisu upućeni njima. Jasno nam je da oni uopšte ne odgovoraju ili da pišu nekakve besmislice. To je više poziv Rusima koji su u Rusiji i koji su isto toliko zabrinuti za ono što se dešava. Želimo da im pokažemo da nas ima mnogo koji smo protiv onoga što se dešava."

Slično misli i Dmitrij Paljuga: “To smo uradili prije svega da drugim ljudima koji se ne slažu sa onim što se dešava u zemlji, pokažemo da ima i poslanika koji se sa tim ne slažu. I da su ti poslanici spremni o tome naglas da govore."

Ali, sve to nije prošlo bez posljedica. Prema riječima Nikite Juferjeva poslanici su u međuvremenu dobili poziv da dođu u policiju, zbog “diskreditacije vojske”. “Ako hoće da nas kazne, to će i učiniti. Ali, šta je trebalo da radimo, da ćutimo?”, pita Juferjev. On je uvjeren da ogromna većina ruskog stanovništva nisu „militaristi": „Sve nas su vaspitavale generacije koje su doživjele Drugi svjetski rat. Naši djedovi i bake su uvijek govorili: 'Najvažnije je da nema rata'. Priča se o „specijalnoj operaciji", ali ljudi počinju da shvataju šta se zaista dešava i koliko je mrtvih. Naš narod je miroljubiv i mislim da će to što se dešava uskoro biti odbačeno od ljudi u Rusiji."

