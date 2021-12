Sankcije i dalje u ladici

Mehanizmi, za koje su predstavnici međunarodne zajednice u BiH ranije najavljivali da će biti upotrebljeni ukoliko se nastavi sa urušavanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, još su u ladici. Sudeći prema stavovima koji su saopšteni iz ambasada zapadnih zemalja, tu će ostati još neko vrijeme, jer bi korišćenje bilo kakvih ozbiljnih sankcija u ovom trenutku, kako ističu iz ovih krugova, bilo kontraproduktivno.

Realizacija na „dugom štapu“

Iz izvora bliskih međunarodnim predstavnicima, saznajemo da su razmatrane sankcije nakon posljednjih odluka Narodne skupštine, koje se tiču prenosa nadležnosti, ali je zaključeno da bi to u ovom trenutku izazvalo kontraefekat i još više zaoštrilo političku situaciju. U isto vrijeme, odluke koje su usvojene, još su na „dugom štapu“, odnosno potrebno je vrijeme za njihovo stupanje na snagu, kao i period od šest mjeseci za njihovu realizaciju.

- pročitajte još: Zeleno svjetlo za vraćanje nadležnosti RS-u

„Zbog toga se za sada ostalo samo na verbalnoj osudi ovog čina, kako bi se pokušale smiriti tenzije i pronašlo rješenje, ili kroz Parlament BiH ili kroz direktan dogovor političkih lidera o pitanjima koja su prouzrokovala krizu. Međutim, nije isključeno da se ta odluka promijeni“, kaže naš izvor.

Zbog toga je nakon sjednice NSRS, iz ambasada zapadnih zemalja stiglo zajedničko saopštenje, kojeg potpisuju SAD, UK, Francuska, Njemačka, Italija i Delegacija EU u BiH, a koje bi za sada trebalo zadovoljiti formu reakcije.

Željko Komšić: "NSRS je napustila Dejtonski sporazum"

Slijepa ulica za RS

„Odluka Narodne skupštine Republike Srpske da se počne sa pripremanjem nacrta zakona o paralelnim institucijama u Republici Srpskoj je dodatni korak eskalacije. Pripadnici vladajuće koalicije u RS moraju biti svjesni da nastavak kretanja ovom slijepom ulicom osporavanja dejtonskog okvira šteti ekonomskim šansama entiteta, prijeti stabilnosti zemlje i cijelog regiona, te ugrožava budućnost BiH u EU”, rečeno je u saopštenju.

Mlake reakcije zapada, izazvale su sa druge strane, oštre reakcije u FBiH. Poziva se i Tužilaštvo BiH, da hitno zaštiti ustavni poredak zemlje i pokrene postupak protiv lica, koja su u Narodnoj skupštini usvojila zaključke o prenosu nadležnosti.

- pročitajte još: Dodikovo zveckanje prijetnjama

"Pozivam Tužilaštvo BiH da procesuira Milorada Dodika kao podstrekača i predvodnika grupe koja se udružila u rušenju ustavnog poretka BiH i podrivanju institucija države. NSRS je napustila Dejtonski sporazum", saopšteno je iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Željka Komšića.

Prvi čovjek SDA, Bakir Izetbegović, poručuje da odluke koje su izglasali poslanici okupljeni oko Milorada Dodika predstavljaju direktan udar na Dejtonski mirovni sporazum i ustavni poredak BiH.

Dodik sa političkog prešao u fazu pravnog nasilja, navedeno je u reakciji Naroda i pravde

Zaustaviti formiranje parainstitucija

„Glasanjem za odluke kojima se najavljuje formiranje parainstitucija i napušta Dejtonski mirovni sporazum, Milorad Dodik i njegovi politički partneri uvode Bosnu i Hercegovinu u neizvjesnost i nestabilnost, čije posljedice mogu biti nesagledive. U svom destruktivnom djelovanju ove snage moraju biti spriječene“, rekao je Izetbegović.

Milorad Dodik, zakoračio je u pravno nasilje, koje može imati nesagledive posljedice, saopšteno je iz stranke Narod i pravda.

"Mora se jasno ukazati da je Dodik sa političkog prešao u fazu pravnog nasilja kao i da je sasvim jasno da je spreman na svaku drugu vrstu nasilja, što je direktno ugrožavanje mira kao najvećeg postignuća Dejtonskog sporazuma", navodi se u reakciji Naroda i pravde, što je uglavnom sličan stav i sa svim ostallim strankama u Federaciji BiH.

Sjednica ambasadora Upravnog odbora Savjeta za impelentaciju mira, održana je sredinom sedmice, a nakon nje je upozoreno da RS najavljenim postupcima prelazi u anntidejtonsko djelovanje. Visoki predstavnik u BH, Kristijan Šmit je nakon sjednice rekao, da treba sačekati i vidjeti šta taj dan nosi.

U uvođenje sankcija ne vjeruje ni Milorad Dodik

Ništa dramatično

“Ako u Republici Srpskoj ima mudrih političara, a ja sam siguran u to da ima, onda će se iz toga svega vidjeti i poziv na razgovor i mislim da će se moći neke stvari uraditi. Možda ti rezultati neće biti pogodni za rezultate u medijima, ali je to nešto što je sasvim dobro u demokratiji. Tako da ja sada nisam nešto specijalno nervozan niti gledam toliko dramatično šta će se desiti, ali mislim da je to ipak malo preveliki zalogaj za taktičke igrarije”, rekao je Šmit nakon sjednice PIC-a.

- pročitajte još: Zakon o ćirilici u Srbiji i RS-u: Odbrana od nepoznatog neprijatelja

U sankcije ne vjeruje ni Milorad Dodik, ističući da je u to sto posto siguran.

“Neće biti sankcija. Sto posto sam siguran. Neće dati Rusija, Kina, još neke zemlje, prema tome nema međunarodne zajednice. Šta ja ovdje radim da bi bile sankcije. Poštujemo Ustav. Nema potrebe ni da se bojim, nisam izabran da budem kukavica i da se bojim”, rekao je Dodik, odgovarajući na pitanje o mogućim sankcijama međunarodne zajednice na odluke Narodne skupštine RS-a o vraćanju nadležnosti sa države na entitet, koje je parlament sinoć usvojio.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu