Žene-žrtve nasilja u BiH

„Sama sebi ne priznaješ da si žrtva“

Od 2019. do 2021. godine u BiH je ubijeno najmanje 39 žena - žrtava femicida. Rijetke su one koje se ohrabre nasilje prijaviti, a još rjeđe koje javno govore o proživljenoj troturi. To je tabu i „sramota“.