SAD: Veliki uspjeh u istraživanju nuklearne fuzije

U SAD-u su znanstvenice i znanstvenici, sudeći po navodima vladinih izvora, ostvarili povijesni napredak po pitanju nuklearne fuzije. „Pojednostavljeno govoreći, radi se o jednom od najimpresivnijih znanstvenih postignuća u 21. stoljeću", rekla je američka ministrica energetike Jennifer Granholm. Po navodima političarke Demokratske stranke, stručnjaci s državnog istraživačkog instituta National Ignition Facility (NIF, naslovna fotografija) u Kaliforniji su u okviru svojih fuzijskih eksperimenata proizveli više energije nego što su je potrošili.

Slično kao kod Sunca…

I tijekom procesa razdvajanja, ali i spajanja atoma, atomske jezgre su temelj za proces dobivanja energije. Tijekom fisije, odnosno „cijepanja" jezgre atoma, nastaje između ostaloga i radioaktivni otpad. A tijekom atomske fuzije male atomske jezgre se pri ekstremnim temperaturama (i uz pomoć lasera) spaja, odnosno fuzionira. Pritom se oslobađaju enormne količine energije. Sličan proces se odvija kod zvijezda, odnosno u Suncu.

Po navodima pobornika atomske fuzije, ona bi na duži rok mogla biti alternativa fosilnim gorivima, odnosno spornoj nuklearnoj fisiji. Za razliku od cijepanja atoma u nuklearnim elektranama, u procesu fuzije ne postoji opasnost od moguće nuklearne havarije.

Sunce „spustiti" na Zemlju

Njemačka ministrica obrazovanja Bettina Stark-Watzinger (FDP) čestitala je na Twitteru znanstvenicima na tom velikom uspjehu, te je rekla kako se radi o „povijesnom danu u pogledu proizvodnje energije u budućnosti". Po prvi put je dokazano da se „Sunce doista može spustiti na Zemlju", dodala je.

Radikalizacija klimatskih aktivista

Sudeći po medijskim izvještajima iz SAD-a, kalifornijski stručnjaci su u eksperimentu uspjeli „proizvesti" 20% više energije nego što su je iskoristili. Iako je još od 50-ih godina prošlog stoljeća izgrađeno nekoliko desetaka reaktora za pokuse te vrste, nikada se nije dogodilo da je u nekom postrojenju bilanca bila pozitivna, odnosno da je na koncu bilo više energije nego što je utrošeno u samom procesu. No, do industrijskog korištenja ove tehnologije moglo bi proći i „nekoliko desetljeća", kako je kazala voditeljica Lawrence Livermore National Laboratory, Kim Budil.

Uwe Gradwohl, voditelj znanstvene redakcije njemačkog javnog servisa SWR, u ovom koraku vidi ipak važno postignuće, no dodaje: „To još uvijek nije ključan proboj." Jer, kako kaže, na duži rok još nije izvjesno da će biti izgrađeni reaktori koji bi uz pomoć opisane tehnologije mogli proizvoditi struju za potrošače u svijetu. „Što se tiče istraživačkog aspekta, ovo je vrlo zanimljivo, a što se tiče same primjene, to još nije proboj", kazao je on za portal tagesschau24.

Pomoć u borbi protiv klimatskih promjena?

Ujedinjeni narodi (UN) su pozdravili rezultate istraživanja u kontekstu klimatske krize. „Radi se o iznimno važnom razvoju koji bi mogao biti od pomoći u borbi protiv klimatskih promjena", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric u New Yorku. Ali i on je dodao da bi moglo potrajati dok se uz pomoć nuklearne fuzije ne počne proizvoditi čistu struju.

Atomsku fuziju intenzivno se istražuje i u Njemačkoj. U Greifswaldu stručnjakinje i stručnjaci Instituta Max Planck za fiziku plazme u istraživačkom postrojenju Wendelstein 7-X rade na istraživanju atomske fuzije. Njihov cilj je „oponašati" produkciju energije koja se odvija na Suncu, odnosno „kopirati" ga na Zemlji i tako otkriti alternativne izvore proizvodnje električne struje. Uspjeh američkih znanstvenika mogao bi imati velikog značaja i za budući rad njemačkih kolega na tom projektu.

