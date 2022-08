SAD u Africi: kako pridobiti stare saveznike?

U nedjelju počinje druga turneja Entonija Blinkena po Africi otkako je prošle godine stupio na dužnost. Zemlje koje posjećuje su pažljivo odabrane: Južnoafrička Republika, Demokratska Republika Kongo i Ruanda, na programu su između 7. I 12. avgusta.

Važan cilj je pri tome da se u vrijeme geopolitičkih trzavica za SAD-om pridobiju stari saveznici. To bar tako vidi Danijel Zilke, politički analitičar u Južnoafričkoj Republici. On je Blinkenovu posjetu nazvao primjerom za vođenje diplomatskog rata koji je u Africi upravo u toku – između Rusije, SAD-a i Kine. On u intervjuu za DW kaže: „Tri velike sile se bore za naklonost Afrike, kako iz političko-diplomatske perspektive, tako i na planu izvoza sirovina".

Američki predsjednik Bajden je zabrinut da bi u Africi stvari mogle da mu izmaknu kontroli

Ostvariti uticaj u Africi

Uticaj u Africi – to je važno za političare iz cijelog svijeta. Ruski ministar spoljih poslova Sergej Lavrov i francuski predsjednik Emanual Makron su prije nekoliko dana posjetili više afričkih zemalja, i to ubrzo pošto se iz Afrike vratila i Samanta Pauer, direktorica agencije SAD-a za međunarodni razvoj.

Odluka predsjednika SAD-a Džoa Bajdena da u te regione pošalje državnog sekretara, jasno pokazuje njegovu zabrinutost da bi u Africi stvari mogle da mu izmaknu kontroli. Sve tri zemlje su saveznici SAD-a, naglašava Zilke. Ali, Južnoafrička Republika je u martu na glasanju u Generalnoj skupštini UN-a o rezoluciji o ratu u Ukrajini bila uzdržana – kao i 35 drugih zemalja. Velika većina – 140 zemalja – glasala je za pomenutu rezoluciju.

Glasanje na Generalnoj skupštini UN-a

Kako suzbiti Kinu i Rusiju?

Zilke smatra da će Pretorija sigurno promijeniti ton kada tamo stigne Entoni Blinken. Geopolitika se mijenja a napetosti između SAD-a, Kine i Rusije su sve veće, i zato je ova posjeta prilika da ministar spoljnih poslova ubijedi Južnoafričku Republiku da promijeni stav – upravo kada se radi o ruskom napadu na Ukrajinu ili kineskom zveckanju oružjem zbog Tajvana.

Sa tim je povezana i nova politička strategija vlade SAD-a, koju sada treba prezentirati Africi, kaže Aleks Vajns, rukovodilac programa za Afriku u londonskom trustu mozgova Četam haus. „Strategija je koncentrisana na bolje povezivanje nastojanja SAD-a u Africi, uključujući i pitanje: kako na tom kontinentu mogu biti suzbijene Kina i Rusija", rekao je Vajns za Dojče vele.

Sve je veća glad

Ministarstvo spoljnih poslova u Vašingtonu je pred Blinkenovo putovanje saopštilo da će u žiži biti goruća pitanja: dijalog o jačoj saradni na planu zdravlja, krivično gonjenje, trgovina, investicije i energija, ali i sigurnost prehrane.

Jer, u mnogim zemljama je prehrana stanovništva ugrožena: širom svijeta se osjeća nedostatak žitarica koje je isporučivala Ukrajina. Ujedinjene nacije upozoravaju na najgoru glad u Africi u posljednjih nekoliko decenija. Da bi se na licu mjesta upoznala sa tom krizom, ambasadorka SAD-a u UN-u Linda Tomas-Grinfild trenutno obilazi Ganu, Ugandu i Zelenortska ostrva.

U Kongu prijeti eskalacija sukoba

Velika zabrinutost zbog borbi u Istočnom Kongu

Bezbjednosna situacija oko Konga će biti jedna od glavnih tema Blinkenove turneje, jer u Kongu prijeti eskalacija nasilja. „Glavni cilj posjete u Kinšasi je da suočavanje sa posljednjim oružanim sukobima u Istočnom Kongu i sa oružanom grupom M23 koja ponovo postaje aktivna", naglašava londonski ekspert Vajns. Vlada u Vašingtonu je zabrinuta zbog širenja nasilja.

Najnovije borbe u Istočnom Kongu su dovele do eskalacije napetosti između vlada u Kinšasi i Kigaliju. Bezbjednosna situacija u Istočnom Kongu se 2021. pogoršala. Demokratska Republika Kongo optužuje Ruandu da podržava paravojne snage M23 u provinciji Nord-Kivu. Krajem jula je na demonstracijama protiv mirovne misije UN MONUSCO u provinciji Goma došlo do nasilja. Najmanje petoro ljudi je poginulo. Plavi šljemovi MONUSCO-a su optuženi da su pucali na demonstrante i ubili više civila, što je dovelo do novog nasilja.

Među pripadnicima UN-ove misije MONUSCO-a su i američki vojnici

„Nećemo više Plave šljemove"

„Nećemo više MONUSCO u Kongu, jer naši sunarodnjaci ginu. I pored njih, ovdje ima oružanih grupa, pa i onih iz inostranstva. I onda dođe MONUSCO i počne da nas ubija. Mi tome kažemo: ne!", rekla je novinskoj agenciji AP demonstrantkinja Rebeka Kabuo, članica socijalnog pokreta Luča. Kako javlja AP, vlada u Kinšasi zbog protesta razmišlja i o otkazivanju gostoprimstva mirovnim snagama UN-a.

Pošto se među vojnicima MONUSCO-a nalaze i vojnici SAD-a, i to bi mogla biti tema za vrijeme Blinkonove posjete Kinšasi. On se, kako je rečeno u njegovom ministarstvu, tamo neće sresti samo sa političarima, već i sa predstavnicima civilnog društva. A namjera mu je da otvori put održavanju miroljubivih i fer predsjedničkih izbora u DR Kongu sljedeće godine. No, s obzirom na rasplamsavanje nasilja u toj zemlji, biće teško postići taj cilj.

